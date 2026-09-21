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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

मैट पर गिरीं, फूट-फूटकर रोईं ... MMA सेमीफाइनल मुकाबला ड्रॉ होने के बाद क्यों हार गईं सुचिका? मिला ब्रॉन्ज मेडल

सुचिका तारियाल ने एशियन गेम्स में भारत के लिए महिलाओं के पारंपरिक 60 किग्रा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा. आइए जानते हैं कि मैच ड्राॅ होने के बाद उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा?

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Manoj Mishra

Updated : Sep 21, 2026, 02:55 PM IST

मैट पर गिरीं, फूट-फूटकर रोईं ... MMA सेमीफाइनल मुकाबला ड्रॉ होने के बाद क्यों हार गईं सुचिका? मिला ब्रॉन्ज मेडल

भारत की सुचिका तारियाल को ब्राॅन्ज मेडल मिला है (इमेज क्रेडिट - AI)
 

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  • एशियन गेम्स के MMA प्रतियोगिता में सुचिका को ब्राॅन्च मेडल मिला है 
  • सुचिका तारियाल को सेमीफाइल में हार का सामना करना पड़ा
  • मैच ड्राॅ होने के बाद भारत की सुचिका को ब्राॅन्ज मेडल दिया गया
  • आइए जानते हैं कि मैच ड्राॅ होने के बाद वह कैसे हार गईं?

एशियन गेम्स में भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की पारंपरिक-60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता (MMA) में इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है. आज खेला गया  सेमीफाइनल मुकाबला ड्राॅ हो गया था, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वह उपविजेता बनीं. इसी के साथ उनका फाइनल जीतने का सपना टूट गया. वह मैट पर घुटने के बल गिर गईं और फूट-फूटकर रोने लगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि मैच ड्राॅ होने बाद उन्हें ब्राॅन्ज मेडल क्यों मिला?

36 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी सुचिका को जब पता चला कि वह गोल्ड मेडल के मुकाबले में नहीं पहुंच पाएंगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. मुकाबले के बाद वह कुछ समय तक अधिकारियों के पास जाने को तैयार नहीं थीं और ऐसा लग रहा था कि वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं थीं. यहां तक उन्होंने विजेता खिलाड़ी हुई हून टेओ से उन्होंने हाथ मिलने से भी मना कर दिया. 

भारत ने दी फैसले को चुनौती 

बाद में कोच के समझाने सुचिका अधिकारियों के पास पहुंचीं. इसके बाद रेफरी ने सिंगापुर की हुई हून टेओ का हाथ ऊपर उठाकर उन्हें विजेता घोषित कर दिया. भारत ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन तकनीकी आधार पर उनकी अपील खारिज कर दी गई और सुचिका को ब्राॅन्ज मेडल के साथ संतोष करना पड़ा. 

Asian games 2026

मुकाबला ड्रॉ, फिर क्यों हारी सुचिका?

MMA स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट निखिल कुंडे ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि भारतीय पक्ष की चुनौती के बाद मुकाबले का नतीजा ड्रॉ माना गया. इसके बाद नियमों के मुताबिक सुबह हुए आधिकारिक वजन के आधार पर विजेता का फैसला किया गया.

हुई हून टेओ का वजन सुचिका से करीब 700 ग्राम कम था. इसी वजह से सिंगापुर की खिलाड़ी को फाइनल में जगह मिल गई और सुचिका को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा.

यानी सुचिका मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंद्वी से निर्णायक बढ़त नहीं बना सकीं, लेकिन मुकाबला हारने का फैसला सीधे किसी पॉइंट या तकनीकी जीत के आधार पर नहीं हुआ. टाई होने के बाद वजन को निर्णायक मानदंड बनाया गया.

MMA में वजन इतना महत्वपूर्ण क्यों?

कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आधिकारिक वे-इन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है. प्रतियोगियों का वजन मुकाबले वाले दिन सुबह निर्धारित समय पर किया जाता है. नियमों के मुताबिक एथलीटों को मुकाबले से पहले आधिकारिक वजन जांच से गुजरना होता है.

एथलीट आधिकारिक वे-इन से पहले ट्रायल के तौर पर आधिकारिक तराजू पर अपना वजन भी जांच सकते हैं. यदि कोई खिलाड़ी अपनी निर्धारित वजन श्रेणी से ज्यादा वजन का पाया जाता है या निर्धारित वजन जांच में शामिल नहीं होता, तो उसे मुकाबले से अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

वहीं सुचिका के मामले में स्थिति अलग थी. वह अपनी निर्धारित कैटेगरी में थीं. समस्या तब सामने आई, जब सेमीफाइनल ड्रॉ रहने के बाद विजेता तय करने के लिए वजन का सहारा लिया गया.

ड्राॅ के बाद कैसे तय होता है विनर?

MMA के इन नियमों में अगर मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है तो टाई-ब्रेक के लिए कई मानदंड लागू किए जा सकते हैं. यदि ओवरटाइम भी बराबरी पर रहता है, तो पहले खिलाड़ियों को मिली चेतावनियों को देखा जाता है.

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अगर किसी खिलाड़ी को चेतावनी नहीं मिली है और दूसरे को मिली है, तो बिना चेतावनी वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जा सकता है. अगर दोनों खिलाड़ियों को समान संख्या में चेतावनी मिली हो या किसी को भी चेतावनी नहीं मिली हो, तो मुकाबले के दिन प्रतियोगिता शुरू होने के समय दर्ज किया गया वजन निर्णायक माना जाता है. यही नियम सुचिका के सेमीफाइनल में उनके खिलाफ गया.

बराबर होता वजन तो क्या होता?

अगर सुबह के आधिकारिक वे-इन में दोनों खिलाड़ियों का वजन बराबर होता, तो इसके बाद मुकाबले के बाद शरीर के वजन के आधार पर फैसला किया जाता. अगर वहां भी दोनों बराबर रहतीं, तो अंतिम फैसला साइड रेफरी के निर्णय से होता.

तीन साइड रेफरी अपने-अपने झंडे के जरिए विजेता का चयन करते हैं. तीन में से कम से कम दो रेफरी अगर एक ही खिलाड़ी के पक्ष में फैसला देते हैं, तो उसे विजेता घोषित किया जाता है.

हार के बाद भारत के लिए उपलब्धि क्यों?

फाइनल में जगह नहीं बना पाने से सुचिका जरूर निराश हुईं, लेकिन उनका ब्रॉन्ज मेडल भारतीय MMA के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. सेमीफाइनल का नतीजा जिस तरह तय हुआ, उसने मुकाबले को और चर्चा में ला दिया.

सुचिका के लिए यह सिर्फ एक मेडल जीतने का मौका नहीं था, बल्कि एशियाई खेलों के मंच पर भारतीय MMA की मौजूदगी दर्ज कराने का भी बड़ा अवसर था. सेमीफाइनल में 700 ग्राम वजन का अंतर उनके लिए फाइनल का रास्ता रोकने वाला निर्णायक कारक बन गया, लेकिन वह भारत के लिए एशियन गेम्स में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहीं.

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कौन हैं सुचिका तारियाल?

सुचिका तरियाल हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली हैं. वह जूडो, जू-जित्सु और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की शानदार एथलेटिक खिलाड़ी हैं. उन्होंने जूडो से अपने करियर की शुरुआत की थी और 20 से अधिक इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. 

उन्हें पहली बड़ी इंटरनेशनल सफलता 2018 में मिली, जब उन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. 2019 में तरियाल ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और साउथ एशियन गेम्स में महिलाओं की 57 किग्रा जूडो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था. 2024 में, उन्होंने ग्रीस के हेराक्लिओन में हुई वर्ल्ड जू-जित्सु चैंपियनशिप में महिलाओं की 60 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था. 

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