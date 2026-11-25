Vaibhav Suryavanshi News: वैभव के तूफानी 'दोहरे शतक' की मदद से इंडिया-ए ने 250 रनों के लक्ष्य को केवल 14.2 ओवर में हासिल कर लिया.

Vaibhav Suryavanshi News: एशिया कप राइजिंग स्टार्स मैच में वैभव सूर्यवंशी ने UAE के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी. वैभव ने महज 53 गेंदों पर 28 छक्कों की मदद से 204 रन ठोक दिए. वैभव का स्ट्राइक रेट 384.90 का रहा. उन्होंने 196 रन सिर्फ बाउंड्री (चौके-छक्कों) से बनाए. वैभव की इस शानदार पारी से उनके बचपन के कोच मनीष ओझा भी बेहद खुश नजर आए. मनीष ओझा ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए यह उपलब्धि असाधारण है. उन्होंने कहा कि उनके रिकॉर्ड अपने आप में बेहद खास हैं.

पीढ़ी में एक बार आते हैं वैभव जैसे खिलाड़ी

न्यूज एजेंसी IANS से बात करेत हुए मनीष ओझा ने ​​कहा, 'इतनी कम उम्र यानी 15-16 साल में दोहरा शतक लगाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इसलिए आप जो भी आंकड़े देख रहे हैं, वे सभी अपने आप में रिकॉर्ड हैं. वैभव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीढ़ी में एक बार आते हैं. सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी भी ऐसे ही हैं, जो खेल की दिशा बदल देते हैं.'

बेहद ऐतिहासिक है पारी

उन्होंने इस पारी को ऐतिहासिक बताया और इस बात पर जोर दिया कि कितनी तेजी से सूर्यवंशी ने बड़े मुकाम हासिल किए. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल, यह एक ऐतिहासिक और बेहद आक्रामक पारी थी. वैभव ने आज एक रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में शतक पूरा किया और फिर 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया.' 15 वर्षीय खिलाड़ी की इस असाधारण पारी की बदौलत दोहा में खेले गए टूर्नामेंट में इंडिया ए ने UAE को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली.

वैभव ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

40 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया.

52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया.

53 गेंदों में 7 चौकों और 28 छक्कों की मदद से 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली.

लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक 28 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

प्रोफेशनल क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने.

सातवें ओवर में लगातार सभी छह गेंदों पर बाउंड्री लगाकर 30 रन बटोरे.

अपने ही 59 गेंदों में 150 रन बनाने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया.

53 गेंदों में 204 रन की पारी

सूर्यवंशी ने सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन बनाए, जिसमें 28 छक्के और सात चौके शामिल थे. इंडिया-ए ने 250 रनों के लक्ष्य को केवल 14.2 ओवरों में हासिल कर लिया और 254/3 का स्कोर बनाया. उनकी इस पारी में लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक (28 गेंदें), सबसे तेज 150 रन (40 गेंदें) और सबसे तेज दोहरा शतक (52 गेंदें) शामिल है.

उन्होंने 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क के 29 गेंदों में शतक बनाने के पिछले 'लिस्ट ए' रिकॉर्ड से बेहतर था. इसके बाद उन्होंने मात्र 52 गेंदों में अपने करियर का पहला दोहरा शतक (किसी भी फॉर्मेट में) पूरा किया.

इससे पहले UAE ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 249 रन बनाए, जिसमें हरप्रीत सिंह ने 144 गेंदों पर 130 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. इंडिया ए की ओर से गेंदबाजी में अरशद सबसे आगे रहे, जिन्होंने 43 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके जवाब में भारत ने 14.2 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया.

वैभव को काम आई युवी की सलाह

इन सबके बीच वैभव ने UAE के साथ मैच से पहले युवराज सिंह से हुई बातचीत के बारे में बताया. BCCI.tv को दिए इंटरव्यू में वैभव ने कहा कि उन्होंने युवराज से आधे घंटे तक बात की. इस दौरान भारत के पूर्व ऑलराउंडर ने उसे खुद को समय देने और अपनी काबिलियत पर भरोसा करने की सलाह दी.

'मैच से पहले सिर्फ चार लोगों से की बात'

वैभव ने कहा, 'कल मैंने सिर्फ चार लोगों से बात की. मैंने अपने पापा से बात की. मैंने बचपन के कोच मनीष ओझा से बात की. मैंने बचपन के दोस्त से भी बात की जो मेरे साथ U-19 में था. उसका नाम प्रथम जाचक है. चौथे व्यक्ति युवराज सिंह सर थे. मैंने उनसे लगभग आधे घंटे तक बात की.

उन्होंने मुझे बैटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया. मैं बहुत परेशान था और मैंने उनसे खुलकर बात की. मैंने उनसे कहा कि सर, जब मैं बैटिंग करने जाता हूं तो मुझे ये दिक्कतें होती हैं. उन्होंने मुझे आधे घंटे तक सब कुछ समझाया. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं 20 बॉल खेलता हूं, तो स्कोर बहुत अलग होगा. उन्होंने मुझे बहुत सी टेक्निकल बातें भी बताईं और इससे मुझे बहुत मदद मिली.'