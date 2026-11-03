CM योगी का महिलाओं को दिवाली गिफ्ट, 1.89 करोड़ परिवारों के लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी, किसे मिलेगा फायदा?

सीएम योगी ने सब्सिडी की घोषणा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति के बीच लाखों माताएं और बहनें धुएं से भरी रसोई में जीवन बिताने को विवश थीं. हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है. हर घर में दीपावली की खुशियां और हर रसोई में सुविधा का प्रकाश बना रहे.

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की सुविधा देने के लिए मंगलवार (3 नवंबर 2026) को 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया है.

योगी सरकार की इस पहल का मकसद गरीब परिवारों को महंगाई से थोड़ी राहत देना और त्योहार के दौरान रसोई का बजट बिगड़ने से बचाना है. सरकार की इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के 1.89 करोड़ से ज्यादा पात्र परिवारों को मिलेगा.

1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि सौंपी है. इस आर्थिक मदद से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा मिलने की बात कही गई है.

इस योजना के जरिए उन परिवारों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, जिनके लिए महंगे LPG सिलेंडर खरीदना आसान नहीं होता. खासतौर पर गरीब और कम आय वाले परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर घरों में खाना बनाने से लेकर मेहमानों की आवभगत तक कई खर्च बढ़ जाते हैं. ऐसे में गैस सिलेंडर की रिफिल पर मिलने वाली मदद परिवारों के लिए राहत लेकर आ सकती है.

किन परिवारों को मिलेगा फायदा?

सरकार की इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले पात्र परिवारों को दिया जाएगा यानी जिन महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन है और जो योजना की निर्धारित पात्रता पूरी करती हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी. इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है, जिन्हें आर्थिक परेशानी के कारण बार-बार गैस सिलेंडर भरवाने में दिक्कत होती है.

#LIVE: दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ₹1,500 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.89 करोड़+ पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का वितरण कार्यक्रम। https://t.co/neNOwTjHmC — Government of UP (@UPGovt) November 3, 2026

सरकार चाहती है कि पैसों की कमी की वजह से महिलाओं को दोबारा लकड़ी, कोयले और उपलों वाले चूल्हों पर खाना बनाने के लिए मजबूर न होना पड़े. लाभार्थियों को अपने गैस कनेक्शन और सब्सिडी से जुड़ी जानकारी संबंधित गैस एजेंसी से जरूर जांच लेनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो.

धुएं वाले चूल्हे से छुटकारा, सेहत पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सुविधा से जुड़ा हुआ बताया. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का काम किया गया है.

सीएम योगी ने कहा कि पहले ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं को लकड़ी और उपलों के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था. इससे रसोई में धुआं भर जाता था और महिलाओं को सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. गैस कनेक्शन मिलने से इस समस्या को कम करने में मदद मिली है.

सरकार का मानना है कि गैस सिलेंडर रिफिल पर आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल जारी रख सकेंगी. इससे उनके समय की बचत होगी और रसोई में काम करना भी पहले के मुकाबले आसान होगा.

जब सरकार की प्राथमिकता अपना ही परिवार हो, तो गरीब परिवारों की पीड़ा शासन की नीतियों से ओझल हो जाती है। पूर्ववर्ती सरकार में उत्तर प्रदेश में यही स्थिति थी। परिवारवाद की राजनीति के बीच लाखों माताएं और बहनें धुएं से भरी रसोई में जीवन बिताने को विवश थीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने परिवारवाद के स्थान पर लोक-कल्याण को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों की रसोई तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाया और मातृशक्ति को स्वास्थ्य, सुविधा तथा सम्मान का संबल दिया। पावन पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में लखनऊ में ₹1,500 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को आज रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का वितरण होगा। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। आर्थिक अभाव के कारण कोई गरीब परिवार फिर से धुएं वाले चूल्हे पर लौटने को विवश न हो। हर घर में दीपावली की खुशियां और हर रसोई में सुविधा का प्रकाश बना रहे। मातृशक्ति एवं वंचित परिवारों की खुशियों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार तथा सभी माताओं और बहनों को दीपावली की अग्रिम बधाई। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 3, 2026

सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब सरकार की प्राथमिकता आम जनता के बजाय अपना परिवार होता है, तो गरीबों की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं. सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लाखों माताओं और बहनों को धुएं से भरी रसोई में खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार परिवारवाद के बजाय जनकल्याण को प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवारों की रसोई तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का काम किया गया है. इससे महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, सुविधा और सम्मान मिला है.

"उज्ज्वला से रोशन हर घर, मातृशक्ति को मिला सम्मान और आत्मनिर्भरता का संबल" आज लखनऊ स्थित लोक भवन में मा० मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। यशस्वी मा० प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं प्रदेश सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीपावली के पावन अवसर पर ₹1,500 करोड़ से अधिक की सब्सिडी धनराशि लाभार्थियों के आधार प्रमाणित बैंक खातों में DBT के माध्यम से अंतरित की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों माताओं-बहनों को धुएं से भरी रसोई से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन, बेहतर स्वास्थ्य, सुविधा और सम्मानपूर्ण जीवन का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर मा० मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री मनोज कुमार पांडे जी, मा० राज्यमंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, मा० महापौर, लखनऊ श्रीमती सुषमा खर्कवाल जी, मा० सदस्य, विधान परिषद श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, मा० सदस्य, विधान परिषद श्री रामचंद्र प्रधान जी, मा० विधायक श्री अमरेश कुमार जी, मा० विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, मा० विधायक श्रीमती जय देवी जी, मा० विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार जी एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। @BJP4India @BJP4UP @myogiadityanath #प्रधानमंत्री_उज्ज्वला_योजना — Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) November 3, 2026

त्योहार से पहले परिवारों का बजट संभालने की कोशिश

दिवाली के दौरान मिठाई, कपड़े, पूजा और घर की दूसरी जरूरतों पर खर्च बढ़ जाता है. ऐसे में रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी गरीब परिवारों के लिए मददगार साबित हो सकती है. सरकार की इस पहल से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और कम आमदनी वाले परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- यूपी में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट से लेकर बुंदेलखंड और फर्रुखाबाद तक पहुंच होगी आसान, वेस्ट से कनेक्ट होगा पूर्वांचल