FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
10%, 20% या 50%...हर महीने कितनी सैलरी बचानी चाहिए ? AI बताएगा किस तरह के सेवर हैं आप!

10%, 20% या 50%...हर महीने कितनी सैलरी बचानी चाहिए ? AI बताएगा किस तरह के सेवर हैं आप!

14 गेंदों में जड़ी 10 बाउंड्री, बनाया सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड; इस भारतीय ने पाकिस्तान से छीना नंबर-1 का 'ताज'

14 गेंदों में जड़ी 10 बाउंड्री, बनाया सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड; इस भारतीय ने पाकिस्तान से छीना नंबर-1 का 'ताज'

CM योगी का महिलाओं को दिवाली गिफ्ट, 1.89 करोड़ परिवारों के लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी, किसे मिलेगा फायदा?

CM योगी का महिलाओं को दिवाली गिफ्ट, 1.89 करोड़ परिवारों के लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी, किसे मिलेगा फायदा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट

दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट

PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!

PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!

PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं

PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

CM योगी का महिलाओं को दिवाली गिफ्ट, 1.89 करोड़ परिवारों के लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी, किसे मिलेगा फायदा?

सीएम योगी ने सब्सिडी की घोषणा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति के बीच लाखों माताएं और बहनें धुएं से भरी रसोई में जीवन बिताने को विवश थीं. हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है. हर घर में दीपावली की खुशियां और हर रसोई में सुविधा का प्रकाश बना रहे.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Nov 03, 2026, 08:00 PM IST

CM योगी का महिलाओं को दिवाली गिफ्ट, 1.89 करोड़ परिवारों के लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी, किसे मिलेगा फायदा?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल के लिए सब्सिडी मिलेगी (Image- X/@myogiadityanath)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की सुविधा देने के लिए मंगलवार (3 नवंबर 2026) को 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया है. 

योगी सरकार की इस पहल का मकसद गरीब परिवारों को महंगाई से थोड़ी राहत देना और त्योहार के दौरान रसोई का बजट बिगड़ने से बचाना है. सरकार की इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के 1.89 करोड़ से ज्यादा पात्र परिवारों को मिलेगा. 

1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि सौंपी है. इस आर्थिक मदद से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा मिलने की बात कही गई है.

इस योजना के जरिए उन परिवारों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, जिनके लिए महंगे LPG सिलेंडर खरीदना आसान नहीं होता. खासतौर पर गरीब और कम आय वाले परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर घरों में खाना बनाने से लेकर मेहमानों की आवभगत तक कई खर्च बढ़ जाते हैं. ऐसे में गैस सिलेंडर की रिफिल पर मिलने वाली मदद परिवारों के लिए राहत लेकर आ सकती है.

किन परिवारों को मिलेगा फायदा?

सरकार की इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले पात्र परिवारों को दिया जाएगा यानी जिन महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन है और जो योजना की निर्धारित पात्रता पूरी करती हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी. इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है, जिन्हें आर्थिक परेशानी के कारण बार-बार गैस सिलेंडर भरवाने में दिक्कत होती है. 

 

सरकार चाहती है कि पैसों की कमी की वजह से महिलाओं को दोबारा लकड़ी, कोयले और उपलों वाले चूल्हों पर खाना बनाने के लिए मजबूर न होना पड़े. लाभार्थियों को अपने गैस कनेक्शन और सब्सिडी से जुड़ी जानकारी संबंधित गैस एजेंसी से जरूर जांच लेनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो.  

धुएं वाले चूल्हे से छुटकारा, सेहत पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सुविधा से जुड़ा हुआ बताया. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का काम किया गया है. 

सीएम योगी ने कहा कि पहले ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं को लकड़ी और उपलों के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था. इससे रसोई में धुआं भर जाता था और महिलाओं को सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. गैस कनेक्शन मिलने से इस समस्या को कम करने में मदद मिली है.

सरकार का मानना है कि गैस सिलेंडर रिफिल पर आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल जारी रख सकेंगी. इससे उनके समय की बचत होगी और रसोई में काम करना भी पहले के मुकाबले आसान होगा. 

सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब सरकार की प्राथमिकता आम जनता के बजाय अपना परिवार होता है, तो गरीबों की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं. सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लाखों माताओं और बहनों को धुएं से भरी रसोई में खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार परिवारवाद के बजाय जनकल्याण को प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवारों की रसोई तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का काम किया गया है. इससे महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, सुविधा और सम्मान मिला है. 

 

त्योहार से पहले परिवारों का बजट संभालने की कोशिश

दिवाली के दौरान मिठाई, कपड़े, पूजा और घर की दूसरी जरूरतों पर खर्च बढ़ जाता है. ऐसे में रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी गरीब परिवारों के लिए मददगार साबित हो सकती है. सरकार की इस पहल से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और कम आमदनी वाले परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- यूपी में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट से लेकर बुंदेलखंड और फर्रुखाबाद तक पहुंच होगी आसान, वेस्ट से कनेक्ट होगा पूर्वांचल

 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट
दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट
PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!
PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!
PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं
PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं
7 करोड़ साल पुराना राज... मिट्टी के नीचे कहां मिला डायनासोरों का सीक्रेट वर्ल्ड? वैज्ञानिक भी दंग
7 करोड़ साल पुराना राज... मिट्टी के नीचे कहां मिला डायनासोरों का सीक्रेट वर्ल्ड? वैज्ञानिक भी दंग
'बोतल तो 20 की आती है...' Diljit Dosanjh के शो में 50 रुपये में बेची 480 पानी की बोतल, 2 घंटे में कमाए हजारों रुपये
'बोतल तो 20 की आती है...' Diljit Dosanjh के शो में 50 रुपये में बेची 480 पानी की बोतल, 2 घंटे में कमाए हजारों रुपये
MORE
Advertisement
Advertisement