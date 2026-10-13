गेट फांदकर जंतर- मंतर पहुंचे, नारे लगाए, CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने क्यों किया डिटेन? 

सरकार के जंतर-मंतर की विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर डीनोटिफाई करने के आदेश को चुनौती देते हुए, अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विरोध प्रदर्शन को डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पूरी तरह से बैन कर दिया गया है

सीजेपी के तीनों नेता मंगलवार सुबह जंतर-मंतर पहुंचे थे

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वह जंतर-मंतर के बंद गेट को फांदकर प्रदर्शन करने वाले उस स्थान पर पहुंचे, जिसे 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने बैन किया था.

बैन है जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से बैन कर दिया. जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर मान्यता ,को खत्म कर दिया गया है. इसके बावजूद मंगलवार सुबह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कुछ वॉलंटियर्स आशुतोष रांका और सौरव दास की अगुवाई में वहां पहुंचे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया.



Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka had arrived at Jantar Mantar. Both of them have been detained: Delhi Police — ANI (@ANI) October 13, 2026

पुलिस से हुई झड़प

CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर पर अचानक किए गए विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें CJP के वॉलंटियर्स विरोध करने के लिए लोहे के गेट और पुलिस बैरिकेड पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिपके ने अपनी पोस्ट में बताया कि बाद में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

विरोध प्रदर्शन के वीडियो में CJP नेता रांका और दास, कुछ वॉलंटियर्स के साथ हाथों में तिरंगा लिए गेट फांदकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उस इलाके में घुसते हुए दिख रहे हैं, जब तैनात पुलिस ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने 'भारत माता की जय' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाने लगे.

Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई. बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर मान्यता खत्म करने के केंद्र के आदेश पर दिपके ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आप विरोध को खत्म नहीं कर सकते.

