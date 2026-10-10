पुलिस के साथ महिलाओं की गुंडागर्दी, बहस के बाद दिया धक्का, कहा- 'जंतर-मंतर किसी के बाप की जागीर है क्या'

दिल्ली पुलिस ने बताया कि जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल होने आए करीब 1000 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें CJP, AAP, CPI-ML, AISA और अलग-अलग संगठनों के लोग शामिल हैं.

दिल्ली में कम से कम एक हजार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया

अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली में लैंड करते ही डिटेन

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल और बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी भी हिरासत में

जंतर-मंतर जाने पर अड़ी महिलाओं ने बाराखंभा रोड पर दिल्ली पुलिस अधिकारी के साथ गुंडागर्दी की. बहस के बाद उन्होंने महिला अधिकारी को धक्का दे दिया. प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची महिलाओं का कहना है कि हम लोग क्या कोई क्राइम कर रहे हैं, चाकू लेकर आए हैं. इस दौरान महिलाएं पुलिसकर्मी से कहती रहीं कि मुझे बिल्कुल भी टच मत कर देना. थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस उन महिलाओं को डिटेन करके बस से ले गई.

इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो के मुताबिक, ये महिलाएं जंतर-मंतर की ओर जाना चाहती थीं. पुलिस ने जहां बैरिकेडिंग लगाई है, वहां खड़े होकर वो मीडिया से बात कर रही थीं. वहीं पास में दो महिला पुलिसकर्मी खड़ी हुई थीं. महिलाओं ने कहा, 'ये लोग हमें जाने ने नहीं दे रहे हैं. रोक रहे हैं. हम लोग क्या क्राइम कर रहे हैं. ये ह्यूमन राइट्स हैं. ये भारत लोकतांत्रिक देश है.' इसी बीच एक महिला पुलिस को धक्का मारती है, जिसके बाद वो पुलिसकर्मी कहती है, 'आपने मुझे धक्का कैसे मार दिया. आपने कैसे टच कर दिया मुझे. आप धक्का मारने वाले होते कौन हैं.'

पीछे हटो, टच मत कर देना: महिला प्रदर्शनकारी

इसके बाद वहां खड़ी दूसरी महिला प्रभा शर्मा भी बहस करने लगी. उसने कहा, 'आप पहले पीछे हटो. टच मत कर देना बिल्कुल भी. पीछे हट, तू मुझे टच मत कर देना. बहस मत कर मुझसे. ये इनके बाप की जागीर है क्या, ये लोग हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं. ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारे लिए ही तो लड़ाई कर रहे हैं. घर-घर में नशा पनप रहा है. आज की पीढ़ी पूरी तरह खत्म होती जा रही है. दिल्ली पुलिस वाले वहां क्यों नहीं जाते हैं.'

तमीज से चुपचाप पुलिस की ड्यूटी कर लो: महिला

प्रभा शर्मा ने बताया कि वो बुराड़ी में RWA की प्रधान हैं. उन्होंने कहा, 'आप मुंह से बात करो. मुझे टच मत करो. इनकी क्या हिम्मत है. अपनी ड्यूटी निभाओ, किसी पर हाथ मत लगाओ. अगर नौकरी करनी है तो. जहां उल्टे-सीधे काम हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाते तुम लोग. ड्यूटी कर लो तमीज से चुपचाप. सिर्फ हम बात कर रहे हैं. ये जगह पुलिस के बाप की नहीं है.'

एक हजार प्रदर्शनकारी डिटेन, 2 पुलिसकर्मी घायल

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जंतर-मंतर से लगे इलाकों में प्रदर्शन में शामिल होने आए करीब एक हजार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएमएल, आइसा और अलग-अलग संगठनों के लोग शामिल हैं. इस दौरान कम से कम दो पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं, जिनमें पिंक फोर्स की एक महिला सदस्य भी शामिल है. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

मुझे धक्का दिया, मेरे हाथ-पीठ में चोट आई: घायल पुलिसकर्मी

प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए सब-इंस्पेक्टर बजरंग यादव ने बताया कि भीड़ ने मुझे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई. उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'मैं अभी तक अस्पताल नहीं गया हूं, हालांकि मैंने फर्स्ट एड ले लिया है. जब हमें पता चला कि CPM ऑफ़िस की तरफ से लोग हमारी ओर भागते हुए आ रहे हैं तो हमने उन्हें GPO के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके. वे जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के ऑफिस जाएंगे.'

#WATCH | Delhi: On being injured during the CJP Protest, Sub Inspector Bajrang Yadav says, "I haven't gone to the hospital yet, though I have done first aid. When we realized that people were running towards us from the direction of the CPM office, we tried to stop them here at the GPO, but they wouldn't stop. They were loudly insisting that they would go to Jantar Mantar and the Election Commission office. While I was trying to stop them, I was pushed and knocked down, which is how I got injured. I was alone; I was trying to stop just one person, but he pushed me down. They weren't using abusive language; they were just saying they were determined to go to the Election Office and Jantar Mantar. I have an injury on my hand and also on my back..." — ANI (@ANI) October 10, 2026

उन्होंने कहा, 'जब मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था तो मुझे धक्का दिया गया और मैं गिर गया, जिससे मुझे चोट लग गई. मैं अकेला था, मैं बस एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया. वे गाली-गलौज नहीं कर रहे थे. वे बस यही कह रहे थे कि वे चुनाव आयोग के ऑफिस और जंतर-मंतर जाने के लिए पक्के इरादे वाले हैं. मेरे हाथ और पीठ पर चोट लगी है.'



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