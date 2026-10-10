दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकरियों को छोड़ा, CJP का कल फिर 'हल्लाबोल' की तैयारी! हिरासत से रिहाई तक जानें आज क्या-क्या हुआ

शनिवार 10 अक्टूबर को सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में करीब 3000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था, जिन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया है.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जी-जान लगा दी. विपक्ष के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मशहूर यूट्यूबर समेत 3,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया था, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके दोनों साथियों से लेकर अव्रिंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तक कई नेताओं को डिटेन किया गया था, लेकिन अब उन सभी को पुलिस ने रिलीज कर दिया है. सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अब से हर दिन जंतर-मंतर पर मार्च निकालेंगे. जानते हैं कि हिरासत से रिहाई तक जानें आज क्या-क्या हुआ है.

सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने शनिवार 10 अक्टूबर को हुए मामले के बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब हर दिन जंतर-मंतर से मार्च निकालेंगे. उनके इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और रविवार 11 अक्टूबर को भी नई दिल्ली पुलिस तैनाती जारी रखेगी.

शनिवार 10 अक्टूबर को दिल्ली में क्या क्या हुआ?