शांति भंग होने की आशंका... दो दिन और जेल में रहेंगे सौरव दास और आशुतोष रांका, क्यों खारिज की गई जमानत?

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांकी की जमानत याचिका 19 अक्टूबर को खारिज कर दी गई. साथ ही दोनों की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया गया है. मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया था

दास और रांका को कोर्ट ने 14 अक्टूबर को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है. दास और रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज गए थे, जिसकी अवधि 19 अक्टूबर को समाप्त हो गई. अब दोनों 21 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए दोनों की न्यायिक हिरासत को दो दिनों के लिए आगे बढ़ाया है. मजिस्ट्रेट ने कहा कि दोनों ने 11 अक्टूबर को दिए गए बांड का कथित तौर पर जानबूझकर उल्लंघन किया और तत्काल शांति भंग की.

बांड के उल्लंघन और विरोध-प्रदर्शन का हवाला

मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी की ओर से पेश किए गए सबूतों से शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की गंभीर आशंका सामने आती है. आदेश के अनुसार, दोनों नेता ऐसे इलाकों में विरोध-प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें प्रतिबंधित या डी-नोटिफाइड किया जा चुका है.

मजिस्ट्रेट ने कहा, दोनों पर भरोसा नहीं

SEM ने यह भी कहा कि दोनों की ओर से भविष्य में ऐसा आचरण नहीं दोहराने का भरोसा उनके पिछले व्यवहार और जांच अधिकारी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को देखते हुए विश्वसनीय नहीं लगता. मजिस्ट्रेट ने दोनों को दो दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का अवसर देने की बात भी कही है.

19 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट ने उनके वकील द्वारा पेश की गई नई जमानत को खारिज कर दिया. इससे पहले वाले मजिस्ट्रेट ने एक धमकी भरा संदेश मिलने का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद नए मजिस्ट्रेट SEM ऋतु राज के सामने सुनवाई हुई. इस मामले की जांच के लिए एक FIR भी दर्ज की गई है.

क्यों खारिज की गई जमानत?

मजिस्ट्रेट ने दो नए जमानतदारों से खुद पूछताछ करने के बाद उनकी जमानत खारिज कर दी. आदेश में कहा गया है कि एक जमानतदार की बॉन्ड पर लगी फोटो और उसके आधार कार्ड में साफ तौर पर अंतर है. वहीं, दूसरे जमानतदार के बारे में मजिस्ट्रेट ने गौर किया कि वह दास के माता-पिता और पते जैसी बुनियादी जानकारी भी नहीं दे सका. मजिस्ट्रेट ने कहा कि दोनों जमानतदारों को सौरव दास और आशुतोष रांका के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं है कि दोनों की कोर्ट में पेशी सुनिश्चित की जा सकें.

सीजेपी वकील ने की रिहाई की मांग

बचाव पक्ष के वकील ने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए भरोसा दिलाया कि वह दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे. वकील ने यह भी दलील दी कि दोनों ने 10 अक्टूबर के बाद किसी विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया था और वह अलग-अलग जंतर-मंतर गए थे. मामले में अगली कार्यवाही 21 अक्टूबर, को होगी, तब तक दोनों न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

दास और रांका पर क्या है आरोप?

दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत को 5 से 7 दिन और बढ़ाने की मांग की. पुलिस ने तर्क दिया कि पूर्व मजिस्ट्रेट को भेजे गए एक अज्ञात व्हाट्सएप मैसेज के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए तत्काल खतरा पैदा हो गया है. जांच अधिकारी (IO) ने इन दोनों पर सोशल मीडिया के जरिए 13 अक्टूबर को लोगों को डी-नोटिफाइड (प्रतिबंधित) प्रदर्शन स्थलों पर इकट्ठा करने और 11 अक्टूबर को दिए गए दी गई शर्तों के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया.