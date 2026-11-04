रणजी ट्रॉफी में तोड़ा 123 साल पुराना रिकॉर्ड, चिन्मय सुतार ने रच दिया इतिहास

Chinmay Sutar World Record in Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी 2026 प्लेट ग्रुप में मिजोरम के लिए खेलते हुए चिन्मय सुतार ने 123 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं.

18 अक्टूबर, 2026 को रणजी ट्रॉफी में मिजोरम के स्टार बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2026 के प्लेट ग्रुप में नागालैंड के खिलाफ नाबाद 400 रनों की पारी खेली थी. वहीं, अब कुछ दिनों बाद ही चिन्मय ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सुतार ने 175 रनों की पारी खेली और 123 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खास बात ये है कि सुतार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक सिर्फ 5 पारी खेली है और इतनी कम पारियों में वो लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं.

रणजी ट्रॉफी 2026 में प्लेट ग्रुप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 नवंबर से मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में अरुणाचल ने पहले खेलते हुए 285 रन बनाए थे. इसके जवाब में मिजोरम ने 571 रन बनाकर पारी घोषित की और साथ ही टीम ने 286 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली. मिजोरम के लिए चिन्मय सुतार ने नंबर-3 पर खेलते हुए 290 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 175 रनों की पारी खेली. इस पारी के बदौलत उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

चिन्मय सुतार ने तोड़ा 123 साल पुराना रिकॉर्ड

चिन्मय सुतार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक सिर्फ 5 पारियों खेली हैं. इन पांच पारियों में उन्होंने धांसू रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्ड नंबर-1 बन गए हैं. उन्होंने पांचवीं पारी में 175 रनों की पारी खेली. हालांकि, सुतार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली पांच पारियों में 834 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनका औसत 200 से ज्यादा का रहा है. इससे पहले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआती 5 पारियों में 800 रन नहीं बनाए हैं. ऐसे में अब चिन्मय ऐसा करना वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं.

चिन्मय सुतार से पहले ऑस्ट्रेलिया के विलियम पोंसफोर्ड फर्स्ट क्लास की पहली 5 पारियों में 724 रन बनाए थे. उन्होंने ये कारनामा साल 1921 से 1923 के बीच किया था. पोंसफोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 123 साल तक राज किया था और अब उनका रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शुरुआती 5 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चिन्मय सुतार पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

इससे पहले खेली थी नाबाद 400 रनों की पारी

चिन्मय सुतार पहली पारी से ही खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं. रणजी ट्रॉफी 2026 प्लेट ग्रेप में मिजोरम और नागालैंड के बीच मैच खेला गया था, जिसमें चिन्मय सुतार ने 400 रनों की नाबाद पारी खेली थी. भारत के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ दो बल्लेबाजों ने ऐसा किया है, जिसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र के भाऊसाहेब निंबालकर हैं, जिन्होंने साल 1948 में काठियावाड़ के खिलाफ 443 रनों की नाबाद पारी खेली थी और अब चिन्मय ने नाबाद 400 रनों की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों के नाम ये अद्भुद रिकॉर्ड दर्ज है.



चिन्मय सुतार ने 78 साल बाद 400 रन बनाकर इतिहास रचा था. इसके साथ ही उन्होंने रणजी में पृथ्वी शॉ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. शॉ ने 379 रनों की पारी खेली थी, जिसके सुतार ने 400 रन के साथ तोड़ दिया. सुतार अब सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

सुतार ने की ब्रायन लारा की बराबरी

चिन्मय सुतार ने 400 रनों की पारी के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था. दरअसल, सुतार क्रिकेट में 400 रनों की पारी खेलने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज हैं. सुतार अब ब्रायन लारा की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं. ब्रायन लारा ने वार्विकशायर के लिए खेलते हुए 501 रनों की नाबाद पारी खेली थी. क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हनीफ मोहम्मद (कराची), डॉन ब्रैडमैन नाबाद 452 (न्यू साउथ वेल्स), निंबालकर नाबाद 443 (महाराष्ट्र), बिल पोंसफोर्ड 437 और 429 रन (विक्टोरिया), आफताब बलोच 428 (सिंध), आर्ची मैकलारेन 424 रन (लंकाशायर), सैम नॉर्थईस्ट नाबाद 410 रन (ग्लैमरगन), ग्राहम हिक नाबाद 405 रन (वॉर्सेस्टरशायर), ब्रायन लारा नाबाद 400 रन (वेस्टइंडीज) और चिन्मय सुतार नाबाद 400 रन (मिजोरम).