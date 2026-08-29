ताइवान संकट के बीच चीन का बड़ा कदम, समंदर में उतरने को तैयार दुनिया का पहला 'ड्रोन कैरियर' सिचुआन, जानें इसकी खासियत?

जानिए चीन के नए GJ-21 स्टील्थ ड्रोन और दुनिया के पहले ड्रोन कैरियर 'सिचुआन' (Type 076) के समुद्री परीक्षणों के बारे में, जो ताइवान सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

चीन ने इस महीने अपने बेहद आधुनिक और गुप्त 'GJ-21' स्टील्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया है.

दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर 'सिचुआन' (Type 076) का समुद्री ट्रायल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है.

'सिचुआन' इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुलट सिस्टम से लैस दुनिया का इकलौता उभयचर जहाज है.



China Sichuan Drone Carrier: दुनियाभर की नौसेनाओं के बीच इस समय चीन की एक नई रणनीतिक चाल सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है. इस महीने चीन ने अपने गोपनीय 'GJ-21' स्टील्थ अटैक ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण किया है. लेकिन बात सिर्फ एक ड्रोन की नहीं है,असली धमाका तो वह युद्धपोत है जिससे इसे लॉन्च किया जाना है. चीन का विशालकाय 40,000 टन वजनी उभयचर हमलावर जहाज 'सिचुआन' अब अपने अंतिम समुद्री परीक्षणों में प्रवेश कर चुका है. जिसके बाद दुनिया की टेंशन बढ़ गई है.

क्या है पूरा मामला

चीनी सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिन्होंने सैन्य विश्लेषकों को चौंका दिया है. पोस्ट किए गए तीन ताजा वीडियो में नए 'GJ-21' स्टील्थ ड्रोन को पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत के हुलुदाओ शहर में एक हाईवे सर्विस एरिया के ऊपर उड़ते हुए देखा गया है. यह ड्रोन हवा में बेहद शांत और आधुनिक विंग डिजाइन के साथ उड़ रहा था.

दिलचस्प बात यह है कि 'GJ-21' ड्रोन दरअसल चीन के प्रसिद्ध 'GJ-11' स्टील्थ अटैक ड्रोन का ही नौसैनिक संस्करण है. इसे पहली बार पिछले साल सितंबर में चीन की 'विजय दिवस परेड' के दौरान प्रदर्शित किया गया था, अब इसके नए परीक्षणों से साफ है कि चीन इसे समुद्र में तैनात करने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका है.

चर्चा में क्यों है दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर 'सिचुआन'?

इस समय सबसे बड़ी हलचल चीन के सबसे आधुनिक उभयचर हमलावर जहाज 'सिचुआन' (Type 076) को लेकर है. चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने जुलाई में एक कंप्यूटर-जनरेटेड (CG) फुटेज जारी किया था, जिसमें इस 'GJ-21' ड्रोन को सीधे 'सिचुआन' युद्धपोत से लॉन्च होते हुए दिखाया गया था. इसी प्रसारण में चीनी विशेषज्ञों ने पुष्टि की थी कि 'सिचुआन' अब अपने अंतिम परीक्षण चरण में पहुंच चुका है.

हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी इसकी बड़ी तैनाती देखी गई है. X यूजर 'एमटी एंडरसन' द्वारा साझा की गई सैटेलाइट इमेज के अनुसार, 25 अगस्त को 'सिचुआन' को दो टाइप 052 विध्वंसक जहाजों और तीन टाइप 054 फ्रिगेट के साथ किंगदाओ नौसैनिक बेस के पास देखा गया था. आपको बता दें कि यह किंगदाओ बेस चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के 'उत्तरी थिएटर कमांड' का मुख्यालय है. इन सभी जहाजों की एक साथ मौजूदगी दर्शाती है कि चीनी नौसेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने के बेहद करीब है.

सिचुआन में क्या है खास?

अब आप सोच रहे होंगे कि इस युद्धपोत में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का पहला अनोखा ड्रोन कैरियर बनाता है? इसका जवाब है 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुलट सिस्टम' 'सिचुआन' दुनिया का एकमात्र ऐसा उभयचर हमलावर जहाज है जो इस अत्याधुनिक कैटापुलट तकनीक से लैस है.

कैटापुलट रनवे पर विमान या ड्रोन को बहुत तेज गति से आगे धकेलता है, जिससे वे बेहद कम दूरी में ही उड़ान भर लेते हैं. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुलट की मदद से 'सिचुआन' न केवल 'GJ-21' जैसे मानव रहित फिक्स्ड-विंग ड्रोन लॉन्च कर सकेगा, बल्कि यह मानव युक्त लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी समुद्र के बीच से आसानी से हवा में भेज सकेगा. यह सैन्य क्षमता अब तक दुनिया के किसी भी देश के उभयचर युद्धपोत के पास नहीं है.

ताइवान पर क्या पड़ेगा इसका असर?

सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि ताइवान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित संघर्ष या युद्ध की स्थिति में चीन के लिए 'सिचुआन' सबसे महत्वपूर्ण और घातक हथियारों में से एक साबित होने वाला है. इस ड्रोन कैरियर की मदद से चीन ताइवान के तटीय इलाकों में ड्रोनों की भारी बौछार कर सकता है और खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर सीधे हमले तक के ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है. चीनी नौसेना इस साल के अंत तक (दिसंबर 2026 तक) इस घातक युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करने की पूरी तैयारी में है.

