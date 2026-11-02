6 साल से अंतरिक्ष में क्यों चक्कर लगा रहा चीन का रहस्यमयी प्लेन? अमेरिकी सैटेलाइट ने खोल दिया 'शेनलोंग' का राज

चीनी स्पेस प्लेन शेनलोंग का ढांचा अमेरिकी स्पेस फोर्स के X-37B से काफी मिलता-जुलता है। इसमें लगे डेल्टा विंग्स, हीट शील्ड और सोलर पैनल दोनों देशों की स्पेस होड़ को साफ दिखाते हैं.

सितंबर 2020 में पहली उड़ान भरने के बाद से शेनलोंग चार मिशन पूरे कर चुका है, ( Photo X @FaySue6)

अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) की एक रिपोर्ट ने दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है. इस रिपोर्ट में चीन के सबसे रहस्यमयी और गुप्त स्पेसक्राफ्ट 'शेनलोंग' की पहली साफ फोटो दुनिया के सामने आयी है. शेनलोंग का मतलब 'Divine Dragon' होता है. पिछले छह सालों से यह रोबोटिक स्पेस प्लेन धरती के निचले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है. चीन ने कभी इस स्पेस प्लेन की कोई भी फोटो या जानकारी दुनिया से शेयर नहीं की.

अब तक जमीन पर लगे राडार और दूरबीनों में केवल रोशनी की धुंधली चमक ही दिखती थी, जिससे इसके आकार या बनावट का कोई सुराह नहीं मिल पाता था. लेकिन डीआईए की नई रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सैटेलाइट कैमरे ने ऑर्बिट में घूमते इस स्पेस प्लेन को बहुत करीब से कैद कर लिया है. इस खुलासे के बाद स्पेस में दोनों महाशक्तियों के बीच चल रही होड़ एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है.

यह फोटो कैसे सामने आई?

स्पेस.कॉम की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फोटो 2024 में प्राइवेट स्पेस कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज के एक सैटेलाइट ने ली थी. यह सैटेलाइट फोटो शेनलोंग से करीब 90 किलोमीटर दूर से खींची गई थी. इसका रेजोल्यूशन 4.5 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल है, जिससे स्पेस प्लेन का ढांचा, जुड़े हुए सोलर पैनल और खुला हुआ पेलोड दरवाजा साफ दिखाई दे रहा है.

क्या यह शेनलोंग प्लेन है या कोई दूसरा प्रोजेक्ट?

एविएशनिस्ट वेबसाइट के अनुसार, डीआईए रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि चीन के पास दो स्पेस प्लेन प्रोजेक्ट हैं एक शेनलोंग और दूसरा तेंगयुन, जिसका मतलब 'बादलों पर तैरने वाला' होता है. रिपोर्ट की फोटो के नीचे यह साफ नहीं लिखा था कि दोनों में से कौन सा प्लेन कैमरे में आया है.

लेकिन स्पेस वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 100 फीसदी शेनलोंग ही है. इसकी वजह यह है कि तेंगयुन की अब तक कोई भी लॉन्चिंग सामने नहीं आई है. इसके अलावा तेंगयुन के शुरुआती मॉडल की जो तस्वीरें पहले दिखी थीं, उनका आकार इस नई तस्वीर से बिल्कुल मेल नहीं खाता. इसलिए विशेषज्ञ इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि यह स्पेस प्लेन शेनलोंग ही है.

Behold: The US Defense Intelligence Agency has released a report on challenges to security in space, including an NEI image of China’s spaceplane from Maxar, taken in 2024. https://t.co/F3msSwoFph — Andrew Jones (@AJ_FI) October 27, 2026

शेनलोंग स्पेस प्लेन कैसे काम करता है?

शेनलोंग के काम करने का तरीका अमेरिका के स्पेस शटल की तरह ही है. इसे किसी बड़े रॉकेट के ऊपर रखकर स्पेस में लॉन्च किया जाता है. आर्बिट में पहुंचने के बाद यह रॉकेट से अलग होकर चक्कर लगाता है. जब मिशन खत्म होता है तब यह एक सामान्य हवाई जहाज की तरह से ही रनवे पर उतर जाता है. जमीन पर आने के बाद इसमें दोबारा ईंधन भरा जा सकता है और फिर से स्पेस में भेजा जा सकता है. इस चीनी स्पेस प्लेन की लंबाई करीब 26 फीट है. यह चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मार्च 2F रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाता है.

क्या चीन ने अमेरिकी स्पेस प्लेन की नकल कर ली है?

दुनिया में शेमलोंग अकेला ऐसा प्लेन नहीं है. अमेरिकी स्पेस फोर्स के पास भी लंबे समय से बोइंग कंपनी का बनाया X-37B रोबोटिक स्पेस प्लेन मौजूद है. अमेरिकी X-37B साल 2010 से अब तक 7 मिशन पूरे कर चुका है और फिलहाल स्पेस में क्वांटम नेविगेशन के प्रयोग कर रहा है.

हालांकि, ग्लोबल डिफेंस न्यूज का कहना है कि दोनों स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं. दोनों के पंखों की बनावट में कुछ तकनीकी अंतर साफ दिखता है. आकार के मामले में अमेरिकी X-37B लगभग 29 फीट (8.8 मीटर) लंबा है और इसके पंखों का फैलाव 15 फीट (4.5 मीटर) है, जबकि चीनी प्लेन की लंबाई लगभग 26 फीट आंकी गई है.

शेनलोंग ने अब तक कितने मिशन किए हैं?

शेनलोंग ने पहली बार सितंबर 2020 में केवल दो दिनों के लिए उड़ान भरी थी. इसके बाद इस स्पेस प्लेन ने लंबे मिशन पूरे किए:

दूसरा मिशन: अगस्त 2022 से मई 2023 के बीच चला, जो लगभग 8 महीने लंबा था.

अगस्त 2022 से मई 2023 के बीच चला, जो लगभग 8 महीने लंबा था. तीसरा मिशन: दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 तक चला, जिसमें इसने करीब 9 महीने स्पेस में बिताए.

दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 तक चला, जिसमें इसने करीब 9 महीने स्पेस में बिताए. चौथा मिशन: स्पेस.कॉम के अनुसार, इसका चौथा मिशन 7 फरवरी को जिक्वान लॉन्च सेंटर से शुरू हुआ.

चारों मिशन मिलाकर यह गुप्त प्लेन अंतरिक्ष में 800 से ज्यादा दिन बिता चुका है. हालांकि, रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि चीन हर बार एक ही प्लेन इस्तेमाल कर रहा है या उसने ऐसे कई प्लेन बना लिए हैं.

The US Defense Intelligence Agency has released a NEI image of China’s reusable spaceplane Shenlong from Maxar, taken in 2024. CASC Shenlong CSS-HQ vs Boeing X-37B OTV. @grok, please compare China’s reusable spaceplane Shenlong and the X37-B. https://t.co/An7Csx5Xcx — Fay (@FaySue6) October 28, 2026

अंतरिक्ष में छोड़े गए 9 रहस्यमयी ऑब्जेक्ट क्या हैं?

शेनलोंग अब तक यह कम से कम 9 रहस्यमयी पेलोड ऑर्बिट में रिलीज कर चुका है. जानकारों का कहना है कि ये छोटे सैटेलाइट यानी क्यूबसैट हो सकते हैं, लेकिन इनका असली मकसद अभी किसी को नहीं पता.

अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की गतिविधियों पर नजर रखने वाले खगोलशास्त्री जोनाथन मैकडॉवेल ने बताया कि इस साल जून में शेनलोंग ने एक ऑब्जेक्ट रिलीज किया था. इसके बाद इस प्लेन ने अगस्त के आखिर में किसी रोबोटिक हाथ की मदद से उस ऑब्जेक्ट को दोबारा पकड़ लिया और फिर से रिलीज कर दिया.

डीआईए रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि नवंबर 2022 में दूसरे मिशन के समय यह स्पेस प्लेन एक छोटे सैटेलाइट के 330 फीट (100 मीटर) के दायरे में पहुंच गया था. स्पेस वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चीन इस प्लेन के जरिए दूसरे सैटेलाइट्स के पास जाने, उनका पीछा करने और जरूरत पड़ने पर उनको पकड़ने का अभ्यास कर रहा है.

स्पेस प्लेन कोई खतरनाक अंतरिक्ष हथियार है?

ग्लोबल डिफेंस न्यूज के मुताबिक, सामने आई तस्वीर से यह साबित नहीं होता कि शेनलोंग कोई हमलावर हथियार है. यह मुख्य रूप से तकनीक की टेस्टिंग, निगरानी और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करने का काम करता दिख रहा है.

लेकिन अमेरिकी रक्षा अधिकारी इस बात को लेकर बेहद सतर्क हैं. डीआईए की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि बीजिंग अंतरिक्ष में सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है. इसके लिए चीन ऐसे हथियारों को लगातार विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष में दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकें या उनको पूरी तरह नष्ट कर सकें. अमेरिकी वायु सेना के सचिव ट्रॉय ई. मेंक ने भी हाल ही में ऑर्बिट में मौजूद गुप्त अमेरिकी हथियारों की पुष्टि की थी, जिससे साफ है कि स्पेस में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है.

क्या चीनी स्पेस प्लेन को आसमान में देख सकते हैं?

स्पेस.कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, शेनलोंग इस हफ्ते अमेरिकी शहरों के ऊपर से गुजर रहा है. हैवेंस अबव के आंकड़ों के मुताबिक, यह 3 नवंबर को डेनवर और 5 व 6 नवंबर को लॉस एंजिल्स के आसमान से गुजरेगा. सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले के समय में लोग बिना किसी दूरबीन के, सिर्फ खुली आंखों से भी इसे एक चमकते बिंदु की तरह देख सकते हैं.

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