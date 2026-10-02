FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
44 साल का सूखा खत्म, भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास; एक दिन में आए 6 गोल्ड

44 साल का सूखा खत्म, भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास; एक दिन में आए 6 गोल्ड

सुभाष चंद्रा अकादमी के एथलीट का कमाल, एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

सुभाष चंद्रा अकादमी के एथलीट का कमाल, एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

मंगल पर 2 मीटर खुदाई करके जुटाएगा सैंपल, 2031 तक धरती पर भेजेगा, कब लॉन्च होगा चीन का तियानवेन-3 मिशन?

मंगल पर 2 मीटर खुदाई करके जुटाएगा सैंपल, 2031 तक धरती पर भेजेगा, कब लॉन्च होगा चीन का तियानवेन-3 मिशन?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा

दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

मंगल पर 2 मीटर खुदाई करके जुटाएगा सैंपल, 2031 तक धरती पर भेजेगा, कब लॉन्च होगा चीन का तियानवेन-3 मिशन?

चीन तियानवेन-3 मिशन के जरिए मंगल से सैंपल धरती पर लाने की तैयारी कर रहा है. मिशन को 2028 के आसपास लॉन्च किया जाना है. इसके जरिए मंगल की सतह से 500 ग्राम सैंपल जुटाना है.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Oct 02, 2026, 07:59 PM IST

मंगल पर 2 मीटर खुदाई करके जुटाएगा सैंपल, 2031 तक धरती पर भेजेगा, कब लॉन्च होगा चीन का तियानवेन-3 मिशन?

स्पेस की रेस में क्यों जुटा है ड्रैगन? (फोटो-AI+X@SpoxCHN_MaoNing)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • चीन साल 2028 के आस पास तियानवेन-3 मिशन लॉन्च करेगा
  • बीजिंग मंगल ग्रह का पहला एआई ऑपरेटेड जियोलॉकिल मैप बनाएगा
  • ड्रैगन की योजना साल  2031 तक मंगल से 500 ग्राम सैंपल लाने की है

चांद के बाद मंगल और फिर बृहस्पति,  चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगातार बढ़ा रहा है. चांद पर वैज्ञानिक और रणनीतिक मौजूदगी के बाद अब चीन की नजर मंगल ग्रह पर है. इसके बाद अगला टारगेट शुक्र और बृहस्पति होंगे. हाल ही में उसने ऑर्बिट में मौजूद अपने सैटेलाइट को भी रिफ्यूल किया था. चीन अंतरिक्ष में अपना दबदबा क्यों बनाना चाहता है? आर्बिटल रिफ्यूलिंग और चांद पर इंसानों को उतारने के साथ मंगल ग्रह से सैंपल लाने के पीछे बीजिंग की इस स्पेस रेस का मकसद क्या है?

चीन और अमेरिका के बीच अब सिर्फ हथियारों की ही नहीं, बल्कि एक नई जंग शुरू हो गई है. वो है- मंगल ग्रह के बारे में सबकुछ पता लगाने की होड़. ड्रैगन ने अंतरिक्ष में अमेरिकी दबदबे को खुली चुनौती दी है. उसने ऐलान किया कि वो अगले दो साल में यानी 2028 तक मंगल ग्रह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऑपरेटेड जियोलॉजिकल मैप बनाएगा. यह मैप उसके तियानवेन-3 मिशन का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होगा.

2028 में लॉन्च होगा चीन का तियानवेन-3 

चीन तियानवेन-3 मिशन के जरिए मंगल से सैंपल धरती पर लाने की तैयारी कर रहा है. योजना के मुताबिक, मिशन को 2028 के आसपास लॉन्च किया जाना है और इसका लक्ष्य मंगल की सतह से कम से कम 500 ग्राम सैंपल जुटाना है. चीन की योजना मंगल के इन नमूनों को करीब 2031 तक पृथ्वी पर वापस लाने की है. मिशन सफल होने पर चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा. इस मिशन में अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट की भूमिका होगी. एक स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर उतरकर वहां से चट्टान और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेगा, जबकि दूसरा ऑर्बिटर और रिटर्न मॉड्यूल के जरिए नमूनों को पृथ्वी तक लाने की प्रक्रिया में काम करेगा.

चाइना मिशन

चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CNSA) के मुताबिक, तियानवेन 3 एक अकेला अंतरिक्ष यान नहीं है, बल्कि इसमें मुख्य रूप से 5 हिस्से शामिल हैं, जो मिलकर काम करेंगे. 
1. ऑर्बिटर- जो मंगल ग्रह के चक्कर लगाएगा.
2.लैंडर- जो मंगल की सतह पर सुरक्षित उतरेगा और ड्रिलिंग करके सैंपल जुटाएगा.
3. एसेंडर- लैंडर से सैंपल लेकर मंगल की सतह से वापस उड़ान भरेगा और ऑर्बिटल में मौजूद ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा.
4. सर्विस कैप्सूल- जो यात्रा के दौरान टेक्निकल हेल्प करेगा.
5. रीएंट्री मॉड्यूल- जो सैंपल को सुरक्षित तरीके से वायुमंडल में प्रवेश कराकर जमीन पर उतारेगा.

चीन कैसे बनाएगा मंगल का AI मैप?

बीजिंग मंगल ग्रह का एआई ऑपरेटेड मैप बनाने में अपने पहले मार्स रोवर झूरोंग के डेटा का इस्तेमाल करेगा. चीन ने मई 2021 में तियानवेन-1 मिशन के तहत झूरोंग को मंगल पर उतारा था. अमेरिका के बाद वो दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था, जिसने मंगल पर रोवर लैंड कराया. झूरोंग से मिले डेटा के मुताबिक, झूरोंग रोवर मंगल की सतह पर करीब एक साल तक एक्टिव रहा था और उसके डेटा में पता चला कि करीब 3.5 अरब साल पहले वहां एक विशाल महासागर मौजूद था. इसके अलावा वहां 1.6 अरब साल पहले वहां बाढ़ भी आई थी.

चीन ने ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को किया रिफ्यूल

चीन ने ऑर्बिट में मौजूद अपने बेईडू सैटेलाइट में सर्विसिंग एयरक्राफ्ट शिजियान-25 के जरिए ईंधन भरा है. स्पेस से जुड़ी खबरों की वेबसाइट इंट्रेस्टिंग इंजीनियरिंग डॉट कॉम के मुताबिक, ड्रैगन ने ये ऑपरेशन इसी साल फरवरी में किया था, लेकिन इसकी जानकारी अब शेयर की है. दावे के मुताबिक, फरवरी 2025 में सैटेलाइट में करीब 142 KG ईंधन ट्रांसफर किया गया. इससे सैटेलाइट की ऑपरेशनल लाइफ करीब 8 साल तक बढ़ने की बात कही गई है. अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट को रिफ्यूल करने की क्षमता से पुराने सैटेलाइट को बदलने की जरूरत कम हो सकती है और इससे लागत में भी कमी आ सकती है.चीन ने इस सैटेलाइट को अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के जवाब में भेजा था. ये सैटेलाइट स्मार्टफोन मैप, मिलिट्री ड्रोन और मिसाइल टारगेट के लिए पॉजिशनिंग, नेविगेशन और शेड्यूलिंग के लिए इंपोर्टेंट है. 

चांद का मैप तैयार करने का दावा

चीन ने दावा किया है कि उसने चांद का डिटेल्ड मैप तैयार किया है, जिसमें क्रेटर, पहाड़, मैदान और चांद के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी शामिल की है. यह मैप फ्यूचर के चांद मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. इससे वैज्ञानिकों को रिसर्च सेंटर, लैंडिंग साइट और संभावित संसाधन वाले इलाकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है.

चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा चीन

चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है. दोनों देश चांद पर लंबे समय तक वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्टिविटीज ऑपरेट करने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं दोनों देशों की एक योजना चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार करने की भी है. इसका लक्ष्य फ्यूचर के चांद मिशनों और संभावित स्थायी ठिकानों के लिए एनर्जी मुहैया कराना है. चांद पर ऊर्जा होने से वहां रिसर्च सेंटर और अन्य सुविधाओं को लंबे समय तक ऑपरेट करना आसान हो सकता है. इसके अलावा चांद के खनिज संसाधनों के अध्ययन और संभावित इस्तेमाल की दिशा में भी चीन लगातार काम कर रहा है.

china

चांद पर चीन ने खोजे कई रेअर अर्थ मिनरल्स

चीन के चांग'ई कार्यक्रम के जरिए चंद्रमा की सतह और वहां मौजूद संसाधनों से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा हासिल किया गया है. चीन भविष्य में चंद्रमा पर मौजूद रेअर अर्थ मिनरल्स और अन्य रिसोर्सेज की स्टडी और दोहन की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसको लेकर बीजिंग की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है. यही वजह से उसने फ्यूचर स्पेस मिशनों में सिर्फ साइंस रिसर्च ही नहीं, बल्कि रिसोर्सेज की पहचान भी बढ़ा दी है. 

अंतरिक्ष में 'आर्टिफिशयल सूर्य' का इस्तेमाल

चीन धरती पर फ्यूजन एनर्जी को लेकर भी बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है. उसके कृत्रिम सूर्य के नाम से चर्चित प्रोजेक्ट में बेहद उच्च तापमान वाला प्लाज्मा तैयार करने का दावा किया गया है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट्स में प्लाज्मा का तापमान करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. यह D अक्षर के आकार का एक विशाल ढांचा है, जो 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है. ड्रैगन का ऐसे प्रयोगों का लक्ष्य भविष्य में लंबे समय तक ऊर्जा हासिल करने की संभावना तलाशना है. 

चीन स्पेस टेक्नोलॉजी का रणनीतिक इस्तेमाल कैसे करेगा?

चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक पहलू सैन्य और रणनीतिक क्षमता से भी जुड़ा है. अमेरिका लंबे समय से चीन की एंटी-सैटेलाइट और अन्य अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं पर नजर रखता रहा है. इसीलिए चीन अपनी स्पेस कार्यक्रमों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें- 85 लड़ाकू विमान, 10,000 सैनिक और हजारों टन गोला-बारूद के साथ 'थियोडोर रूजवेल्ट' मिडिल ईस्ट रवाना, जानिये इस वॉरशिप की ताकत

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज
अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement