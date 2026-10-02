मंगल पर 2 मीटर खुदाई करके जुटाएगा सैंपल, 2031 तक धरती पर भेजेगा, कब लॉन्च होगा चीन का तियानवेन-3 मिशन?

चीन तियानवेन-3 मिशन के जरिए मंगल से सैंपल धरती पर लाने की तैयारी कर रहा है. मिशन को 2028 के आसपास लॉन्च किया जाना है. इसके जरिए मंगल की सतह से 500 ग्राम सैंपल जुटाना है.

चीन साल 2028 के आस पास तियानवेन-3 मिशन लॉन्च करेगा

बीजिंग मंगल ग्रह का पहला एआई ऑपरेटेड जियोलॉकिल मैप बनाएगा

ड्रैगन की योजना साल 2031 तक मंगल से 500 ग्राम सैंपल लाने की है

चांद के बाद मंगल और फिर बृहस्पति, चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगातार बढ़ा रहा है. चांद पर वैज्ञानिक और रणनीतिक मौजूदगी के बाद अब चीन की नजर मंगल ग्रह पर है. इसके बाद अगला टारगेट शुक्र और बृहस्पति होंगे. हाल ही में उसने ऑर्बिट में मौजूद अपने सैटेलाइट को भी रिफ्यूल किया था. चीन अंतरिक्ष में अपना दबदबा क्यों बनाना चाहता है? आर्बिटल रिफ्यूलिंग और चांद पर इंसानों को उतारने के साथ मंगल ग्रह से सैंपल लाने के पीछे बीजिंग की इस स्पेस रेस का मकसद क्या है?

चीन और अमेरिका के बीच अब सिर्फ हथियारों की ही नहीं, बल्कि एक नई जंग शुरू हो गई है. वो है- मंगल ग्रह के बारे में सबकुछ पता लगाने की होड़. ड्रैगन ने अंतरिक्ष में अमेरिकी दबदबे को खुली चुनौती दी है. उसने ऐलान किया कि वो अगले दो साल में यानी 2028 तक मंगल ग्रह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऑपरेटेड जियोलॉजिकल मैप बनाएगा. यह मैप उसके तियानवेन-3 मिशन का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होगा.

2028 में लॉन्च होगा चीन का तियानवेन-3

चीन तियानवेन-3 मिशन के जरिए मंगल से सैंपल धरती पर लाने की तैयारी कर रहा है. योजना के मुताबिक, मिशन को 2028 के आसपास लॉन्च किया जाना है और इसका लक्ष्य मंगल की सतह से कम से कम 500 ग्राम सैंपल जुटाना है. चीन की योजना मंगल के इन नमूनों को करीब 2031 तक पृथ्वी पर वापस लाने की है. मिशन सफल होने पर चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा. इस मिशन में अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट की भूमिका होगी. एक स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर उतरकर वहां से चट्टान और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेगा, जबकि दूसरा ऑर्बिटर और रिटर्न मॉड्यूल के जरिए नमूनों को पृथ्वी तक लाने की प्रक्रिया में काम करेगा.

चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CNSA) के मुताबिक, तियानवेन 3 एक अकेला अंतरिक्ष यान नहीं है, बल्कि इसमें मुख्य रूप से 5 हिस्से शामिल हैं, जो मिलकर काम करेंगे.

1. ऑर्बिटर- जो मंगल ग्रह के चक्कर लगाएगा.

2.लैंडर- जो मंगल की सतह पर सुरक्षित उतरेगा और ड्रिलिंग करके सैंपल जुटाएगा.

3. एसेंडर- लैंडर से सैंपल लेकर मंगल की सतह से वापस उड़ान भरेगा और ऑर्बिटल में मौजूद ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा.

4. सर्विस कैप्सूल- जो यात्रा के दौरान टेक्निकल हेल्प करेगा.

5. रीएंट्री मॉड्यूल- जो सैंपल को सुरक्षित तरीके से वायुमंडल में प्रवेश कराकर जमीन पर उतारेगा.

चीन कैसे बनाएगा मंगल का AI मैप?

बीजिंग मंगल ग्रह का एआई ऑपरेटेड मैप बनाने में अपने पहले मार्स रोवर झूरोंग के डेटा का इस्तेमाल करेगा. चीन ने मई 2021 में तियानवेन-1 मिशन के तहत झूरोंग को मंगल पर उतारा था. अमेरिका के बाद वो दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था, जिसने मंगल पर रोवर लैंड कराया. झूरोंग से मिले डेटा के मुताबिक, झूरोंग रोवर मंगल की सतह पर करीब एक साल तक एक्टिव रहा था और उसके डेटा में पता चला कि करीब 3.5 अरब साल पहले वहां एक विशाल महासागर मौजूद था. इसके अलावा वहां 1.6 अरब साल पहले वहां बाढ़ भी आई थी.

चीन ने ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को किया रिफ्यूल

चीन ने ऑर्बिट में मौजूद अपने बेईडू सैटेलाइट में सर्विसिंग एयरक्राफ्ट शिजियान-25 के जरिए ईंधन भरा है. स्पेस से जुड़ी खबरों की वेबसाइट इंट्रेस्टिंग इंजीनियरिंग डॉट कॉम के मुताबिक, ड्रैगन ने ये ऑपरेशन इसी साल फरवरी में किया था, लेकिन इसकी जानकारी अब शेयर की है. दावे के मुताबिक, फरवरी 2025 में सैटेलाइट में करीब 142 KG ईंधन ट्रांसफर किया गया. इससे सैटेलाइट की ऑपरेशनल लाइफ करीब 8 साल तक बढ़ने की बात कही गई है. अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट को रिफ्यूल करने की क्षमता से पुराने सैटेलाइट को बदलने की जरूरत कम हो सकती है और इससे लागत में भी कमी आ सकती है.चीन ने इस सैटेलाइट को अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के जवाब में भेजा था. ये सैटेलाइट स्मार्टफोन मैप, मिलिट्री ड्रोन और मिसाइल टारगेट के लिए पॉजिशनिंग, नेविगेशन और शेड्यूलिंग के लिए इंपोर्टेंट है.

चांद का मैप तैयार करने का दावा

चीन ने दावा किया है कि उसने चांद का डिटेल्ड मैप तैयार किया है, जिसमें क्रेटर, पहाड़, मैदान और चांद के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी शामिल की है. यह मैप फ्यूचर के चांद मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. इससे वैज्ञानिकों को रिसर्च सेंटर, लैंडिंग साइट और संभावित संसाधन वाले इलाकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है.

चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा चीन

चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है. दोनों देश चांद पर लंबे समय तक वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्टिविटीज ऑपरेट करने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं दोनों देशों की एक योजना चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार करने की भी है. इसका लक्ष्य फ्यूचर के चांद मिशनों और संभावित स्थायी ठिकानों के लिए एनर्जी मुहैया कराना है. चांद पर ऊर्जा होने से वहां रिसर्च सेंटर और अन्य सुविधाओं को लंबे समय तक ऑपरेट करना आसान हो सकता है. इसके अलावा चांद के खनिज संसाधनों के अध्ययन और संभावित इस्तेमाल की दिशा में भी चीन लगातार काम कर रहा है.

चांद पर चीन ने खोजे कई रेअर अर्थ मिनरल्स

चीन के चांग'ई कार्यक्रम के जरिए चंद्रमा की सतह और वहां मौजूद संसाधनों से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा हासिल किया गया है. चीन भविष्य में चंद्रमा पर मौजूद रेअर अर्थ मिनरल्स और अन्य रिसोर्सेज की स्टडी और दोहन की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसको लेकर बीजिंग की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है. यही वजह से उसने फ्यूचर स्पेस मिशनों में सिर्फ साइंस रिसर्च ही नहीं, बल्कि रिसोर्सेज की पहचान भी बढ़ा दी है.

अंतरिक्ष में 'आर्टिफिशयल सूर्य' का इस्तेमाल

चीन धरती पर फ्यूजन एनर्जी को लेकर भी बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है. उसके कृत्रिम सूर्य के नाम से चर्चित प्रोजेक्ट में बेहद उच्च तापमान वाला प्लाज्मा तैयार करने का दावा किया गया है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट्स में प्लाज्मा का तापमान करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. यह D अक्षर के आकार का एक विशाल ढांचा है, जो 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है. ड्रैगन का ऐसे प्रयोगों का लक्ष्य भविष्य में लंबे समय तक ऊर्जा हासिल करने की संभावना तलाशना है.

चीन स्पेस टेक्नोलॉजी का रणनीतिक इस्तेमाल कैसे करेगा?

चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक पहलू सैन्य और रणनीतिक क्षमता से भी जुड़ा है. अमेरिका लंबे समय से चीन की एंटी-सैटेलाइट और अन्य अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं पर नजर रखता रहा है. इसीलिए चीन अपनी स्पेस कार्यक्रमों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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