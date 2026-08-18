FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CM मोहन यादव ने साइंस-टेक्नोलॉजी को दी प्राथमिकता, 5 साल में 492 करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

CM मोहन यादव ने साइंस-टेक्नोलॉजी को दी प्राथमिकता, 5 साल में 492 करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

Bihar STET 2026 के लिए फॉर्म भरे जाने शुरू, कहीं निकल न जाए मौका! जानें पात्रता से लेकर फीस तक की डिटेल्स

Bihar STET 2026 के लिए फॉर्म भरे जाने शुरू, कहीं निकल न जाए मौका! जानें पात्रता से लेकर फीस तक की डिटेल्स

राष्ट्रीय मंच पर CM मोहन यादव ने बताया औद्योगिक विकास मॉडल, MP के हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं

राष्ट्रीय मंच पर CM मोहन यादव ने बताया औद्योगिक विकास मॉडल, MP के हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी

भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या स्वेज नहर और होर्मुज का विकल्प बनेगा चीन का 'आइस सिल्क रोड'? मिडिल ईस्ट जंग बीच जानिए कैसे बदलेगा ग्लोबल ट्रेड

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच चीन ने आर्कटिक के जरिए 'आइस सिल्क रोड' शुरू किया है. जानिए कैसे यह नया रूट स्वेज नहर और होर्मुज का विकल्प बनकर ग्लोबल ट्रेड को बदल सकता है.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 18, 2026, 03:27 PM IST

क्या स्वेज नहर और होर्मुज का विकल्प बनेगा चीन का 'आइस सिल्क रोड'? मिडिल ईस्ट जंग बीच जानिए कैसे बदलेगा ग्लोबल ट्रेड

चीन ने बनाया व्यापार का नया रास्ता, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • आइस सिल्क रोड चीन के निंगबो से शुरू होकर इंग्लैंड के फेलिक्सस्टो तक जाता है.
  • यह सफर को 40 दिन से घटाकर 20 दिन के आसपास ले आता है.
  • जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ये रास्ते खुल रहे हैं.
  • रूस का नदर्न सी रूट (NSR) इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है.

China Ice Silk Road: मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और समुद्रों में जारी तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है. एक तरफ अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे हैं. ऐसे माहौल में चीन ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसे 'गेम चेंजर' माना जा रहा है. चीन ने आर्कटिक महासागर के जरिए यूरोप तक एक नया शिपिंग रूट तैयार किया है, जिसे ‘आइस सिल्क रोड’ नाम दिया गया है.

यह मामला अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि मिडिल ईस्ट के 'चोकपॉइंट्स' (जैसे होर्मुज और स्वेज नहर) लगभग ठप पड़ चुके हैं. चीन का दावा है कि यह नया रास्ता न केवल सुरक्षित है, बल्कि समय की भी भारी बचत करता है. 

क्या है आइस सिल्क रोड ?

चीन की एक कंटेनर शिपिंग कंपनी, 'सी लीजेंड' ने आधिकारिक तौर पर आर्कटिक के जरिए यूरोप तक के इस नए रूट की घोषणा की है. यह रूट चीन के पूर्वी तट पर स्थित निंगबो से शुरू होता है जो आर्कटिक सर्कल को पार करता हुआ रूस के 'नदर्न सी रूट' (NSR) से गुजरता है और अंत में इंग्लैंड के फेलिक्सस्टो तक पहुंचता है.

चीन इस रास्ते पर पिछले साल से ही टेस्ट रन कर रहा था. अक्टूबर 2025 में हुए एक परीक्षण में पाया गया कि इस रास्ते से यूरोप पहुंचने में सिर्फ 20 दिन लगते हैं.

क्यों सुरक्षित विकल्प है आइस सिल्क रोड?

मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों को 'नो-गो जोन' बना दिया है 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगभग बंद कर दिया है.यह रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई संभालता है. 

वहीं, यमन के हूती विद्रोही लगातार उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिनका संबंध सऊदी अरब या उसके सहयोगियों से है. इससे बाब अल-मंडेब और स्वेज नहर का रास्ता बेहद खतरनाक हो गया है. इन हालातों की वजह से ऑयल और गैस व्यापार बाजार गहरे संकट में हैं और ऐसे समय में चीन का यह नया मार्ग एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.

आइस सिल्क रोड पर कितना बचेगा समय?

आर्कटिक का यह समुद्री रास्ता वैश्विक व्यापार के लिए एक 'शॉर्टकट' की तरह काम करता है. सामान्य तौर पर, स्वेज नहर के रास्ते चीन से यूरोप जाने में करीब 40 दिन का समय लगता है, जबकि अफ्रीका के चक्कर काटकर (केप ऑफ गुड होप के रास्ते) जाने में लगभग 50 दिन लगते हैं. लेकिन चीन के इस 'आइस सिल्क रोड'के ज़रिए यह सफर मात्र 18 से 21 दिनों में पूरा हो सकता है.

चीन ने बनाया व्यापार के लिए बनाया नया रास्ता

समय की बचत के साथ-साथ आर्कटिक में तापमान बहुत कम रहता है. 'सी लीजेंड' के अधिकारियों के अनुसार, यह रास्ता लिथियम-आयन बैटरी और फोटोवोल्टिक (सोलर) प्रोडक्ट्स जैसे 'हीट-सेंसिटिव' सामानों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने की जरूरत होती है. 

यह रास्ता रूस के 'नॉर्दर्न सी रूट' (NSR) से होकर गुजरता है, जिस पर जहाजों की आवाजाही के परमिट जारी करने का अधिकार सिर्फ रूस के पास है.  यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी ने चीन को इस रास्ते का एक्सेस आसानी से दिला दिया है.

आइस सिल्क रोड पर क्या है चुनौतियां?

भले ही यह रास्ता सुनने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन इसमें कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं यह रास्ता साल भर खुला नहीं रह सकता. यह केवल गर्मियों के महीनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जब बर्फ पिघलती है. सर्दियों में बर्फ इतनी मोटी हो जाती है कि जहाजों का निकलना नामुमकिन होता है.

बता दें कि फरवरी 2026 में नाटो ने 'आर्कटिक सेंट्री'  नाम से एक सैन्य मिशन शुरू किया है ताकि इस क्षेत्र में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके. इस पर ग्रीन ग्रुप्स का मानना है कि आर्कटिक में जहाजों की आवाजाही बढ़ने से बर्फ और तेजी से पिघलेगी, जो क्लाइमेट चेंज के लिए खतरनाक है.  
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड
Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement