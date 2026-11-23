WGC के अनुसार जहां एक तरफ सोने में गिरावट से कारोबारी परेशान हैं, खरीदारी धीमी पड़ गई है, वहीं चीन का सोने का भंडार 2,435 टन तक पहुंच गया है.

सोने की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. भारत में 30 अक्टूबर से अब तक कीमतें 17 हजार रुपये तक नीचे आ गई हैं, वहीं सिल्वर में भी यही ट्रेंड चल रहा है. इस बीच चीन दनादन सोना खरीद रहा है, सिर्फ एक महीने में उसने 26 टन सोना खरीद लिया है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है, जिसके अनुसार पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस महीने 26 टन सोना खरीदा है, जो 24 महीनों में सबसे बड़ी खरीदारी है.

चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 8.1 प्रतिशत सोने का भंडार

रिपोर्ट के अनुसार जहां एक तरफ सोने में गिरावट से कारोबारी परेशान हैं, खरीदारी धीमी पड़ गई है, वहीं चीन का सोने का भंडार 2,435 टन तक पहुंच गया है. यह उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 8.1 प्रतिशत है. ऐसा नहीं है कि सोने में क्रैश का चीन की गोल्ड मार्केट पर असर नहीं पड़ रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रेट क्रैश होने का असर चीन के बाजार पर भी पड़ा है.

WGC के अनुसार अक्टूबर महीने में LBMA गोल्ड प्राइस PM में यूएस डॉलर के हिसाब से 6.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि शंघाई बेंचमार्क गोल्ड प्राइम PM में युआन के हिसाब से 5.9 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके चलते अक्टूबर तक सोने में डॉलर के हिसाब से 7.1 प्रतिशत और युआन के हिसाब से 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई है.

फाइनेंशियल ग्रुप जेफरीज ने WGC की रिपोर्ट पर कहा कि चीन के सेंट्रंल बैंकों ने 321.2 टन सोना 2026 की तीसरी तिमाही में खरीदा, जो 2024 की चौथी तिमाही की खरीद के बाद सबसे ज्यादा है. इससे पहले दूसरी तिमाही में 296.3 टन और पहली तिमाही में 57.7 टन सोना खरीदा गया था.

चीन क्यों लगा रहा सोने का अंबार?

गोल्ड क्रैश की वजह से दुनियाभर के कारोबारी टेंशन में हैं, सोने में इंवेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं, लेकिन चीन तो 24 महीने से अंबार लगाने में जुटा है. इसके पीछे चीन की बड़ी स्ट्रेटजी है. चीन मजबूत इकोनॉमी और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में स्ट्रोंग होल्ड के बल पर सुपर पावर बनना चाहता है.

लागातर गोल्ड में इन्वेस्ट करना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि, लॉन्गटर्म आर्थिक रणनीति का हिस्सा है.

चीन अमेरिकी डॉलर से भी अपनी निर्भरता कम करना चाहता है इसलिए वह विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का कलेक्शन बढ़ा रहा है.

दुनिया में सभी सोने को सेफ हैवेन मानते हैं और संकट के समय के लिए इसे इकट्ठा करके रखते हैं. किसी भी आपदा या ग्लोबल टेंशन की स्थिति में गोल्ड चीन के लिए भी बड़ा मददगार साबित हो सकता है.

संकट के समय में दूसरे देशों पर चीन की निर्भरता कम होगी.

क्या अभी और घटेगा सोने का रेट

नवंबर की शुरुआत में सोना डेढ़ लाख के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो घटकर 1.26 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अभी यह गिरावट जारी रहने वाली है. जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा कि सोने और चांदी की कीमतों का परिदृश्य कमजोर बना हुआ है और इनमें गिरावट जारी रहने की आशंका है. निवेशक आने वाले आर्थिक आंकड़ों और ब्याज दरों की दिशा का आकलन कर रहे हैं, ऐसे में कीमतों में और गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता.

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