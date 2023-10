China Corona Virus: चीन में बढ़ते मामलों पर भारत में कोरोना अलर्ट जारी, कब से लगेगा लॉकडाउन?

डीएनए हिंदी: India Corona Alert- चीन से आ रही कोरोनावायरस की हॉरर स्टोरीज के बीच अमेरिका, जापान, कोरिया में भी संक्रमण बढ़ने से भारत में भी कान खड़े हो गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग (Genome Sequencing) कराने के लिए कहा गया है ताकि INSACOG Network के जरिये इसके वैरिएंट्स का लेखा-जोखा रखा जा सके. जानिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या-क्या निर्देश दिए हैं और क्या देश में फिर से कोविड लॉकडाउन (Covid Lockdown) लगाने की तैयारी तो नहीं है.

स्वास्थ्य सचिव ने लिखा है पत्र

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Health Secretary Rajesh Bhushan) ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना के नए मामलों में अचानक तेजी हुई है, इसलिए यह जरूरी है कि INSACOG Network के जरिये हम कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) मामलों की जीनोम सीक्वेसिंग कराकर विभिन्न कोरोना वैरिएंट्स (Corona Variant) को ट्रैक करने के लिए कमर कस लें. उन्होंने आगे कहा, यदि देश में कोई नया कोरोना वैरिएंट फैल रहा है तो इस कवायद के जरिए हमें उसकी समय पर पहचान करने में मदद मिलेगी और उससे निपटने के लिए जन स्वास्थ्य मानक तैयार करने में सुविधा होगी.

जानिए क्या है INSACOG

INSACOG Network को इंडियन सार्स-कॉव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium) का शॉर्टनेम है, जो 50 से ज्यादा लेबोरेट्रीज का समूह है. यह कंसोर्टियम कोविड-19 वायरस के जीनोम वैरिएशंस की निगरानी में मददगार साबित होता है. जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिये नए वायरस स्ट्रेन की पहचान करने और उसका कैरेक्टर समझने में मदद मिलती है.

कोविड पैनल चीफ ने भी दिए सतर्कता के आदेश

देश में कोविड-19 मामलों की निगरानी के लिए बने वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरमैन डॉ. एनके अरोड़ा ने भी सतर्क रहने की सलाह दी है. डॉ. अरोड़ा ने चीन में बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर मंगलवार को कहा कि यह बेहद अहम है कि हम चीनी हालात पर करीबी नजर बनाए रखें, लेकिन फिलहाल देश में इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है. हमारा सिस्टम बेहद विजिलेंट है और हमें इसे लगातार सक्रिय बनाए रखने की जरूरत है. जहां तक जीनोमिक सर्विलांस की बात है तो ये बेहद अहम है कि हम कोरोना लक्षणों वाले हर मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी करें.

