छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास

डीएनए एक्सप्लेनर

इस शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म परिवर्तन कानून बिल पेश हो सकता है. इस बिल के कानून बनते ही प्रदेश में धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा. बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को जेल जाना पड़ सकता है. आइए जानते है कि इस बिल में क्या-क्या हो सकता है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 23, 2025, 01:06 PM IST

अब छत्तीसगढ़ में किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा. यानी कि सीधे तौर पर आप बिना सूचना के धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते. धर्म बदलने के लिए पूरी प्रक्रिया और कानूनी नियम का पालन होगा. दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार 'धार्मिक स्वतंत्रता कानून' बनाने जा रही है. इस कानून के आ जाने के बाद प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को कहा था कि अगले विधानसभा सत्र यानी शीतकालीन सत्र में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में ‘चंगाई सभा’ (धर्मांतरण विरोधी सभाओं) से निपटने के प्रावधान भी शामिल होंगे.

अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम 

यह बिल राज्य में जारी “अवैध धर्म परिवर्तन” पर लगाम लगाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है. आइए समझते हैं कि प्रस्तावित कानून में क्या-क्या बदलाव दिख सकते हैं. राज्य सरकार ने साफ किया है कि कई क्षेत्रों में “चंगाई सभाओं” के नाम पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं, जिनके पीछे कथित तौर पर धर्म परिवर्तन की कोशिशें होती हैं. नए बिल में ऐसे आयोजनों को नियंत्रित करने या अनुमति-आधारित बनाने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है.

60 दिन पहले देनी होगी सूचना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल में यह भी प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति यदि धर्म बदलना चाहता है तो उसे जिला कलेक्टर को लगभग 60 दिन पहले सूचना देनी होगी. 60 पहले ये सूचना देने का ये नियम इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि प्रशासन यह सुनिश्चित कर सके कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हो रहा है, वहीं ये भी तय किया जा सके कि ये धर्म परिवर्तन बिना दवाब और लालच के किया जा रहा है.

4 दिनों का होगा शीतकालीन सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिनों तक आयोजित होगा, जिसमें जो 14 दिसंबर से शुरू होगा कर 17 दिन दिसंबर तक चलेगा, जिसमें अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी. हो सकता है कि सरकार की तरफ से इसी सत्र में 'धार्मिक स्वतंत्रता कानून बिल' पेश कर दिया जाए. सरकार के मुताबिक, मौजूदा कानून की तुलना में नया कानून काफी सख्त दंड लगाएगा. हालांकि अंतिम ड्राफ्ट अभी सार्वजनिक नहीं है, 

विरोध या समर्थन

इस प्रस्ताव का कुछ आदिवासी संगठनों ने समर्थन किया है, जबकि कई समूह ऐसे है जिनकी नजरों में ये पूरी तरीके से संवैधानिक और सामाजिक रूप से विवादित कदम बता रहे हैं. नए बिल  के आ जाने से प्रशासन को “अवैध धर्म परिवर्तन की जांच” के व्यापक अधिकार प्राप्त होगा. चंगाई सभाओं, संदिग्ध गतिविधियों और धर्म परिवर्तन के मामलों की निगरानी बढ़ जाएंगी. इतना ही नहीं इससे अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का कानूनी आधार मिलेगा.

बिल का अंतिम रूप


बिल का अंतिम रूप विधानसभा सत्र में आने के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन यह तय है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज दोनों को गहराई से प्रभावित करेगा.

