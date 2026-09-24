Explainer: ज्ञानेश कुमार ही नहीं, देश के ये चुनाव आयुक्त भी रहे विवादों में... एक को हटाने की राष्ट्रपति से की गई थी सिफारिश

CEC Gyanesh Kumar Controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देश में सियासी बवाल मचा है. विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है. उन पर दो अन्य चुनाव आयुक्त की आपत्तियों और सलाह को नजरअंदाज कर फैसले लेने का आरोप है. आइए जानते हैं कि देश में कब-कब मुख्य चुनाव आयुक्त विवादों में रहे हैं.

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवादों में है

विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है

पहले भी चुनाव आयोग के मतभेद सार्वजनिक हुए थे

आइए जानते हैं देश में ECE कब-कब विवादों में रहे?

CEC Gyanesh Kumar Controversy: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवादों में हैं. अब विपक्ष उनके इस्ताफे की मांग कर रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप है कि उन्होंने दो अन्य चुनाव आयुक्त की सलाह और आपत्तियों को नजरअंदाज कर कई फैसले लिए. इस पर देश में सियासी बवाल मचा है. कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर अड़े हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि देश में कब-कब मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विवाद हुआ और क्या?

क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त विवाद?

आरोप है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीने में मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को लेकर आयोग के फैसले पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई.

वहीं यह भी आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर फैसले लिए. वहीं विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि पहले जो भी मतभेद रहे हो लेकिन जो भी फैसले लिए गए. वह सबकी सहमित से लिए गए.

पहले भी हुए हैं चुनाव आयोग में मतभेद

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद कोई नया नहीं है. इससे पहले भी चुनाव आयोग में इस तरह की घटनाए हुई हैं. मई 2019 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से असहमति जताई थी.

लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में उन्हें दी गई क्लीन चिट पर लवासा ने असहमति जताई थी.

जब सरकार और चुनाव आयोग में हुआ था टकराव

टीएन शेषन 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे. वह देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे. अपने कार्यकाल के दौरान वह खूब चर्चा में रहे. चुनावी सुधारों को सख्ती से लागू करने के कारण उनका, सरकार से साथ टकराव हो गया था.

उन्होंने बहु-सदस्यीय आयोग बनाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग बहु सदस्यीय निकाय हो सकता है और ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त को बाकी दो अन्य आयुक्त से ज्यादा पावर नहीं दिया जा सकता और मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले फैसले नहीं ले सकते.

टीएन शेषन के इन फैसले पर जमकर हुआ था विवाद

अपने कार्यकाल के शेषन ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए कुछ चुनाव स्थगित कर दिए थे और कुछ जगह चुनाव प्रक्रिया रद्द भी की थी.

1993 में केरल के ओट्टापलम और तमिलनाडु के पलानी लोकसभा उपचुनाव स्थगित करने व रणिपेट और हरियाणा के कालका विधानसभा चुनावों को रद्द करने के उनके फैसले पर जमकर विवाद हुआ था.

राष्ट्रपति से की गई थी हटाने की सिफारिश

साल 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी. नवीन चावला पर आरोप था कि उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव है. ऐसे में इस विवाद ने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था.

उस समय विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित देश भर के अन्य सांसदों ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पद से हटाने की मांग तत्कालीन राष्ट्रपति से की थी. वहीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने नवीन चावला को हटाने की सिफारिश को खारिज कर दिया था.

जेएम लिंगदोह और मोदी से बीच हुआ था टकराव

जेएम लिंगदोह 2001 से 2004 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे. उनके कार्यकाल में 2002 का गुजरात विधानसभा चुनाव बड़ा विवाद बना था. गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद राज्य सरकार जल्द चुनाव चाहती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत चुनाव कराने से इनकार किया.

आयोग का तर्क था कि उस समय राज्य में परिस्थितियां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं थीं. तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और लिंगदोह के बीच जमकर सार्वजनिक बयानबाजी हुई थी.

कैसे होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति?

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से की जाती है. तीन सदस्यों वाली चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष सदस्य होते हैं.

पहले चयन समिति मे सीजेआई को रखने की बात थी, लेकिन 2023 में एक नया कानून बनाया गयाा, जिसके तहत सीजेआई के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को चयन समिति में सदस्य के तौर पर रखा गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को केंद्र सरकार सीधे बर्खास्त या हटा नहीं सकती है. इसके लिए संसद में प्रस्ताव पारित करना होता है. प्रस्ताव लोकसभा और राज्यभा में बहुमत से पास होना चाहिए. प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है. मुख्य चुनाव आयुक्त हो हटाने का अंतिम फैसला राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है.

अब तक कितने चुनाव आयुक्त ने दिया है इस्तीफा?

12973 में देश के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के जज बनने के लिए इस्तीफा दिया था. इसके अलावा 2020 में मौजूदा चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा ने भी इस्तीफा दिया था और 2024 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अरूण गोयल ने भी इस्तीफा दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक था.

ये भी पढ़ें - CEC ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर क्यों मचा है संग्राम? जानें चुनाव आयोग के भीतर कैसे लिए जाते हैं फैसले | Explained