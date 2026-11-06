CBSE ने 10वीं, 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की डेटशीट की जारी, इन 'खास' स्कूलों के लिए है यह शेड्यूल- जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Practical Exams 2027 Dates: CBSE की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक, प्रैक्टिकल एग्जाम 9 नवंबर से 19 दिसंबर, 2026 तक होंगे. स्कूलों के लिए भी बोर्ड ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की है.

CBSE Practical Exams 2027 Dates: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने अगले साल होने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में CBSE ने देश के विंटर-बाउंड (Winter-Bound) स्कूलों के लिए 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया. बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक, प्रैक्टिकल एग्जाम 9 नवंबर से 19 दिसंबर, 2026 तक होंगे. यह टाइमटेबल खास तौर पर सर्दियों में शुरू होने वाले इलाकों के स्कूलों के लिए है, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा सर्दी में बंद रहते हैं.

स्कूलों को जारी सर्कुलर में क्या?

CBSE ने विंटर-बाउंड स्कूलों को प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट करने से पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करने का निर्देश दिया है. स्कूलों को यह पक्का करना होगा कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एग्जाम देने की इजाजत दी जाए, जिनके नाम ऑनलाइन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) के जरिए जमा किए गए थे. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि क्लास 10 का इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक बार होगा. स्कूलों को दिए गए शेड्यूल के अंदर सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स का असेसमेंट पूरा करके उनके मार्क्स अपलोड करने होंगे.

CBSE सर्कुलर की खास बातें

9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 तक परीक्षा का शेड्यूल.

सिर्फ विंटर बाउंड (सर्दियों वाले इलाकों के) स्कूलों पर लागू होगा.

प्रैक्टिकल के दौरान हर बैच की एक ग्रुप फोटो बोर्ड की तरफ से जारी ऐप पर अपलोड करना होगा.

अगर स्कूल में 30 छात्र से ज्यादा हैं तो Lab की क्षमता के हिसाब से दिन में दो से तीन शिफ्ट में होंगी.

समय से होने चाहिए इंटरनल असेसमेंट

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए अपने संबंधित CBSE रीजनल ऑफिस से संपर्क करें. बोर्ड ने स्कूलों से यह भी पक्का करने को कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट समय पर पूरे हों. 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की आंसर बुक गाइडलाइंस संबंधित CBSE रीजनल ऑफिस में भेजी जानी चाहिए.

स्कूलों के संपर्क में जरूर रहें छात्र

ट्रांसपेरेंसी और फेयर असेसमेंट पक्का करने के लिए, 30 से ज्यादा स्टूडेंट वाले स्कूलों को उपलब्ध लैब इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हर दिन दो या तीन सेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट असेसमेंट करने होंगे. CBSE ने यह साफ कर दिया है कि रेगुलर एकेडमिक सेशन के बाद स्कूलों के लिए एक अलग सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें उनके प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट के लिए निर्देश होंगे. बोर्ड ने स्टूडेंट और पेरेंट्स को सलाह दी गई है कि वे सब्जेक्ट-वाइज प्रैक्टिकल एग्जाम के डिटेल्ड टाइमटेबल और आगे के अपडेट्स के लिए अपने-अपने स्कूलों के संपर्क में रहें.

बोर्ड परीक्षा की जरूरी बातें