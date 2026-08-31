क्या रॉकेट से समुद्र में बारूदी सुरंग बिछा सकता है ईरान? जानिए अमेरिका के दावों का पूरा सच

अमेरिका ने ईरान के लारक द्वीप पर हमला कर दावा किया है कि ईरान रॉकेट से हॉर्मुज जलडमरूमध्य में माइन्स बिछाने की तैयारी कर रहा था. जानिए क्या यह सचमुच संभव है.

अमेरिका ने रविवार को लारक द्वीप पर ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया.

अमेरिका का कहना है कि ईरान रॉकेट के जरिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा था.

ट्रंप ने हाल ही में हॉर्मुज को बारूदी सुरंगों से मुक्त घोषित कर ईरान को नए सिरे से माइनिंग न करने की कड़ी चेतावनी दी थी.

Iran Fajr-5 Rocket Sea Mines: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में एक महीने की शांति के बाद अचानक तनाव फिर से बढ़ गया है. अमेरिका ने रविवार को हॉर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'लारक द्वीप' पर हवाई हमले किए. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये हमले इसलिए किए गए ताकि तेहरान को रॉकेट के जरिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने से रोका जा सके.

इस दावे के बाद पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है. क्या वाकई रॉकेट या मिसाइल के जरिए समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई जा सकती हैं?

लारक द्वीप पर अमेरिका ने क्यों किया हमला?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, उन्होंने लारक द्वीप पर मौजूद ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया. अमेरिकी सेना ने इसे बारूदी सुरंग बिछाने वाली ताकतों के खिलाफ एक सीमित और सटीक कार्रवाई बताया. CENTCOM के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रही अमेरिकी सेना ने देखा था कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) समुद्र में माइन्स गिराने के लिए रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी.

इस हमले के बाद ईरान के नेताओं ने इसे ‘आक्रामकता की कार्रवाई’ बताते हुए कड़ी निंदा की. जवाबी कार्रवाई में IRGC ने जॉर्डन में स्थित दो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे. ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, अमेरिकी हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.

क्या रॉकेट से समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाना संभव है?

आमतौर पर समुद्री बारूदी सुरंगें विशेष युद्धपोतों, पनडुब्बियों या विमानों के जरिए पानी में गिराई जाती हैं. ईरान अब तक इस काम के लिए अपनी तेज रफ्तार छोटी हमलावर नौकाओं का इस्तेमाल करता रहा है, जो चुपके से पानी में माइन्स गिराकर तेजी से भाग जाती हैं. लेकिन हाल के महीनों में अमेरिकी सेना ने ऐसी कई नौकाओं को तबाह कर दिया है.

अमेरिकी नौसेना के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हरलान उल्लमैन ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि रॉकेट से माइन्स बिछाने का अमेरिकी दावा अविश्वसनीय लगता है. उनका कहना है कि जब कोई रॉकेट अत्यधिक गति से पानी की सतह से टकराएगा, तो उस टक्कर के जोरदार झटके से बारूदी सुरंगें खुद ही क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाएंगी. उल्लमैन का मानना है कि अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिली होगी कि ईरान जहाजों पर लगे लॉन्चरों से माइन्स बिछाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन खतरे को कम आंकने के लिए अमेरिका ने 'रॉकेट' का नाम लिया.

हालांकि विशेषज्ञ इसे मुश्किल मानते हैं, लेकिन ईरान खुद इस तकनीक का दावा कर चुका है. जनवरी 2025 में ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक सैन्य अभ्यास के फुटेज दिखाए गए थे, जिसमें IRGC ने समुद्र में माइन्स बिछाने के लिए अपने 'फज्र-5' मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) का इस्तेमाल किया था.

ईरान का 'फज्र-5' रॉकेट सिस्टम क्या है?

ईरान हमेशा से ही कम लागत वाले और अत्यधिक प्रभाव डालने वाले लीक से हटकर युद्ध के तरीकों के लिए जाना जाता है. जनवरी 2025 के नौसैनिक अभ्यास में ईरान ने तटीय इलाकों से फज्र-5 रॉकेट का उपयोग करके समुद्र में माइन्स बिखेरने की इस तकनीक का प्रदर्शन किया था, जिसे विश्लेषकों ने ‘इनोवेटिव और चिंताजनक’ माना था.

यह तकनीक काम कैसे करती है?

रॉकेट के सामान्य विस्फोटक वारहेड की जगह उसके भीतर कई छोटी समुद्री बारूदी सुरंगों को पैक किया जाता है. तटीय ट्रक से लॉन्च होने के बाद, यह रॉकेट निर्धारित समुद्री क्षेत्र के ऊपर पहुंचता है और हवा में ही इसका बाहरी आवरण खुल जाता है.

हवा में मुक्त होने के बाद, इन बारूदी सुरंगों से जुड़े छोटे पैराशूट या अन्य विशेष सामग्री खुल जाती हैं. ये पैराशूट बारूदी सुरंगों के गिरने की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे पानी से टकराते समय झटका नहीं लगता और वे बिना विस्फोट हुए सुरक्षित तरीके से पानी में तैरने या डूबने लगती हैं.

फज्र-5 एक 333mm का मध्यम दूरी का रॉकेट सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता लगभग 75 किलोमीटर है. इसके नए वेरिएंट 'फज्र-5सी'की रेंज 130 किलोमीटर तक है. इस रेंज के कारण, ईरान अपनी जमीन पर बैठकर ही पूरे हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बारूदी सुरंगों से पाट सकता है. इससे ईरान की नौकाओं को अमेरिकी हमलों का खतरा भी नहीं उठाना पड़ेगा.

