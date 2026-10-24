गले लगाने से भी हो सकता है फ्रैक्चर? पत्नी को दी जोरदार 'जादू की झप्पी', टूट गईं 5 पसलियां- जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, हालांकि हड्डियां कमजोर होने की प्रक्रिया 30 से 35 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो जाती है.

सुनने में यह अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महज गले लगाने से एक महिला की पांच पसलियां टूट गईं. एक शख्स ने पत्नी से प्यार जताने के लिए उसे गले लगाया और फिर महिला की 5 पसलियां टूट गईं और एक में दरार आ गईं . मामला चीन का है. जांच में पता चला कि महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है.

'शंघाई डेली' की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपने पति से कहा कि उसे ठंड लग रही है. इसके बाद उसके पति ने उसे गले लगा लिया. गले लगने के दौरान, पति को चटकने की एक आवाज सुनाई दी और महिला दर्द से कहारते हुए बैठ गई. घटना का वीडियो भी Viral हो रहा है. वांग ने बताया कि उसने कसकर गले भी नहीं लगाया था. उसने नॉर्मल प्रेशर डाला और उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे पत्नी को दर्द होगा.

CT स्कैन देखकर उड़ गए होश!

'Hubei Jingshi Live' से बात करते हुए वांग ने बताया कि उन्हें लगा कि यह बस एक छोटा सा खिंचाव है. इसलिए हमने हॉस्पिटल जाने के लिए सुबह तक का इंतजार किया. इस दौरान उसे पूरी रात दर्द सहना पड़ा. हॉस्पिटल जाने के बाद जब CT स्कैन हुआ तो उसे देखकर हम सब हैरान रह गए. CT स्कैन में पता चला कि उसकी पांच पसलियां टूट गई थीं और छठी हड्डी में हेयरलाइन फ्रैंक्चर था. डॉक्टरों ने उसे दवा देकर घर भेज दिया. उन्होंने सर्जरी की सलाह नहीं दी. उन्होंने बताया कि दवा, पैच और आराम से वह ठीक हो जाएगी. वांग ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं.

स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती थी महिला, धूप से भी परहेज

उसके रोज के रूटीन को याद करते हुए, वांग ने बताया कि उसकी पत्नी का वजन 45-50kg के बीच था और वह अक्सर स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती थी. वह रेगुलर डिनर भी छोड़ देती थी. वह रोज कॉफी भी पीती थी और बहुत कम बाहर जाती थी, आमतौर पर धूप से बचने के लिए पूरी तरह से ढकी रहती थी.



A man in Jiangsu went in for a "passionate hug"—and his wife dropped to the ground in pain. A CT scan later revealed five fractured ribs and one cracked rib. https://t.co/X2V7YKUppL October 19, 2026

क्या कहते हैं डॉक्टर?

धूप की कमी की वजह से शरीर को जितनी जरूरत होती है उतनी विटामिन D नहीं बन पाती, जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है. क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, 'ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी हड्डियों को कमजोर कर देती हैं और उनके फ्रैक्चर होने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है. यह आपकी हड्डियों को जरूरत से ज्यादा पतला और कम डेंस बना देता है.'

'गले लगने से फ्रैक्चर होना आम बात नहीं'

वुहान एशिया हार्ट जनरल हॉस्पिटल में एसोसिएट चीफ ऑर्थोपेडिक फिजिशियन डॉक्टर यान यानजियांग ने बताया कि कम उम्र के लोगों में गले लगने से पसलियों में फ्रैक्चर होना आम बात नहीं है. डॉक्टर यान ने बताया कि यह स्थिति लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों से जुड़ी हुई है. उन्होंने महिला के कम धूप से बचने और रोजाना कॉफी पीने की आदतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कैफीन से कैल्शियम कम हो सकता है.

डॉक्टर यान यह भी कहा कि ज्यादा कड़क चाय पीने, लाइफस्टाइल की दूसरी बुरी आदतों और स्टेरॉयड दवा के इस्तेमाल से हड्डियों से कैल्शियम तेजी से कम हो सकता है. उन्होंने कहा कि पसलियों के फ्रैक्चर में आमतौर पर सर्जरी की जरूरत नहीं होती, अगर फेफड़ों या प्लूरा से जुड़ी कोई दिक्कत न हो.

क्या गले लगाने से टूट सकती हैं पसलियां?

क्या गले लगाने से वाकई पसलियां टूट सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के क्या लक्षण होते हैं, जिसे देखकर हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसे लेकर DNA ने 'फिट एंड फाइन' क्लिनिक के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंकुश से बात की. डॉक्टर अंकुश ने DNA से बात करते हुए हड्डियों की सेहत के बारे में विस्तार से बताया. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस टेस्ट के जरिये हम अपनी हड्डी की सेहत के बार में पता सकते हैं.



गले लगाते समय रखना चाहिए क्या ध्यान?

डॉक्टर अंकुश ने बताया कि गले लगाते समय भी हमें कई चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए. जब हम किसी को गले लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति को जोर से नहीं दबाना है. इसके साथ ही किसी को झटके से नहीं उठाना चाहिए न ही अपनी तरफ झटके से खींचना चाहिए. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती हैं हमारी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं.

डॉक्टर अंकुश ने बताया कि बच्चों के मामले में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है. कई बार देखा जाता है कि गोद में उठाने के बाद लोग बच्चे को हवा में उछालकर प्यार जताते हैं. यह सही तरीका नहीं है. इससे बच्चे को चोट लग सकती है. अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो बच्चा हाथ से छूट भी सकता है. बच्चों की हड्डी कमजोर होती है. इससे उसे ज्यादा चोट लग सकती है या फिर हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है. डॉक्टर अंकुश ने बताया कि बुजुर्गों या फिर 60-65 साल की उम्र के बुजुर्गों के मामले में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए.

हड्डियों को सेहत के लिए इन चीजों से बना लें दूरी

धूम्रपान या तंबाकू का सेवन हड्डियों को समय से पहले कमजोर बना देता है.

अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से बचें. हड्डियों की सेहत के लिए भी यह नुकसानदेह है.

कैफीन हड्डियों में कैल्शियम कम करता है. ज्यादा कॉफी, चाय या कैफीनयुक्त चीजों से बचें.

कोला ड्रिंक्स में कैफीन और फॉस्फोरस एसिड होता है जो बोन मिनरल की डेंसिटी घटाता है.

ज्यादा नमक खाने से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है.

ऑस्टियोपोरोसिस का कैसे चलेगा पता?

डॉक्टर अंकुश ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस का पता डेक्सा स्कैन (DEXA Scan) टेस्ट के जरिये ही चल पाता है. हालांकि अगर किसी को लगातार जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है. हड्डियों में दर्द बना रहता है और व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है तो इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए.

शरीर में अगर कुछ भी एब्नार्मल पेन है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और जरूरी टेस्ट करवाएं. उन्होंने बताया कि अगर आपमें ये लक्षण नहीं भी हैं तो 35-40 की उम्र के बाद कैल्शियम लेवल और विटामिन D लेवल की जांच साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए. डॉक्टर अंकुश ने बताया कि हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना चाहिए.