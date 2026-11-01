दिल्ली से 59 मिनट में आगरा, सवा 2 घंटे में लखनऊ... बुलेट ट्रेन का 'नॉर्दर्न कॉरिडोर' कैसे बदलेगा Indian Railways का नक्शा?

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी से मंजूरी मिल चुकी नॉर्दर्न कॉरिडोर के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जानें इस प्रोजेक्ट की खास बातें...

Indian Railways Bullet Train Northern Corridor: भारत में बुलेट ट्रेन नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में एक बड़ा ऐलान हुआ है. पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के नॉर्दर्न कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों को जोड़ने की प्लानिंग है. आगे इसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के गुवाहाटी तक करने का प्रस्ताव है.

नॉर्दन कॉरिडोर के तैयार होने पर दिल्ली से आगरा का सफर महज 59 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इसके अलावा दिल्ली से कानपुर पहुंचने में करीब 1 घंटा 45 मिनट और लखनऊ पहुंचने में 2 घंटे 12 मिनट लगने का अनुमान है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को वाराणसी में इस कॉरिडोर की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट युवाओं, मिडिल क्लास फैमिली और छोटे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा.





क्या है बुलेट ट्रेन का नॉर्दर्न कॉरिडोर?

नॉर्दर्न कॉरिडोर भारत के प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा होगा. यह एक ऐसा रेल रूट होगा जिस पर चलने वाली ट्रेनें 300 से 350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करेंगी. इसका मकसद बड़े शहरों के बीच यात्रा का समय कम करना और कारोबार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होगा. इसके बाद आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों को इससे जोड़ने की योजना है. आगे यह बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा. इसके बाद इसे असम के गुवाहाटी तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है. लेकिन सभी शहरों पर स्टेशन कहां बनाए जाएंगे और ट्रेनें किस रूट से गुजरेंगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

दिल्ली से आगरा और लखनऊ का सफर कितने समय में पूरा होगा?

प्रस्तावित रूट अनुमानित यात्रा समय दिल्ली से आगरा 59 मिनट दिल्ली से कानपुर 1 घंटा 45 मिनट दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट लखनऊ से वाराणसी 1 घंटा 21 मिनट वाराणसी से प्रयागराज 33 मिनट वाराणसी से पटना 1 घंटा वाराणसी से दिल्ली 3 घंटे 35 मिनट वाराणसी से आगरा 2 घंटे 34 मिनट

मेक इन इंडिया के तहत बनेगी बुलेट ट्रेन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉदर्न कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण में स्वदेशी तकनीक की बात कही. उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन का निर्माण पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा. इसमें पिलर से लेकर गर्डर तक के निर्माण में भारतीय तकनीक, इंजीनियरों, युवाओं और वेल्डरों की भूमिका होगी. इससे निर्माण से जुड़े उद्योगों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा. बुलेट ट्रेन के किराए को लेकर रेलमंत्री ने कहा कि इसका किराया हवाई सफर के मुकाबले काफी कम और किफायती रखा जाएगा.

बुलेट ट्रेन में मिलेंगी कौन-कौन सी सुविधाएं?

- यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम और ऑटोमैटिक सीट रोटेशन की सुविधा होगी.

- बीमार लोगों और छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए अलग फीडिंग बेड की व्यवस्था होगी.

- आधुनिक टॉयलेट, वॉशरूम और एल्युमिनियम से बने कार बॉडी कोच होंगे.

- दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर की जगह, अलग टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा मिलेगी.

- सुरंगों से गुजरते समय हवा के दबाव में होने वाले बदलाव को कम करने के लिए एयरटाइट बॉडी और प्रेशराइज्ड केबिन होगा.

- सुरंग से बाहर निकलते समय दबाव की लहरों से होने वाली आवाज को कम करने और तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए एयरोडायनामिक डिजाइन अपनाया जाएगा.

भारत की पहली बुलेट ट्रेन

भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर अहमदाबाद के साबरमती के बीच विकसित हो रहा है. इस पूरे 508 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर कुल 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं. ये महाराष्ट्र और गुजरात को आपस में जोड़ेंगे. यह ट्रेन जापान की एडवांस शिंकानसेन टेक्निक पर बेस्ड होगी. इसकी मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. इस तेज रफ्तार ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच का सफर सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो सकेगा. इस प्रोजेक्ट का पहला खंड सूरत से बिलीमोरा के बीच शुरू करने के लिए सरकार ने 15 अगस्त 2027 तक का लक्ष्य रखा है.

बजट 2026-27 में भी हुआ था हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

भारत में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को बढ़ाने की योजना पर पहले से काम चल रहा है. केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद 3 फरवरी 2026 को रेल मंत्रालय ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के जरिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ी जानकारी दी थी. इसमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी का जिक्र किया गया था. दिल्ली से वाराणसी का सफर करीब 3 घंटे 50 मिनट में और वाराणसी से सिलीगुड़ी का सफर करीब 2 घंटे 55 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था. अब रेल मंत्री की ओर से नॉर्दर्न कॉरिडोर के बारे में दी गई जानकारी ने इस योजना की तस्वीर को और विस्तार दिया है.