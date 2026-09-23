FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान को चेतावनी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और AI तक, ट्रंप के UNGA भाषण की बड़ी बातें

ईरान को चेतावनी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और AI तक, ट्रंप के UNGA भाषण की बड़ी बातें

Explainer: खत्म होने की कगार पर BSP! संसद से विधानसभा तक गिरा सियासी ग्राफ... खतरे में राष्ट्रीय मान्यता

Explainer: खत्म होने की कगार पर BSP! संसद से विधानसभा तक गिरा सियासी ग्राफ... खतरे में राष्ट्रीय मान्यता

पत्नी को मारा, दो पुजारी मारे, बेटे की हत्या! आरोपी एनकाउंटर में ढेर, यूपी के आजमगढ़ के इस घर में आखिर क्या हुआ?

पत्नी को मारा, दो पुजारी मारे, बेटे की हत्या! आरोपी एनकाउंटर में ढेर, यूपी के आजमगढ़ के इस घर में आखिर क्या हुआ?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: खत्म होने की कगार पर BSP! संसद से विधानसभा तक गिरा सियासी ग्राफ... खतरे में राष्ट्रीय मान्यता

बहुजन समाज पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है. यूपी विधानसभा और लोकसभा में पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है. राज्यसभा में पार्टी की वापसी की संभावना बहुत मुश्किल है. ऐसे में पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता पर भी संकट मंडरा रहा है.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Sep 23, 2026, 10:58 AM IST

Explainer: खत्म होने की कगार पर BSP! संसद से विधानसभा तक गिरा सियासी ग्राफ... खतरे में राष्ट्रीय मान्यता

यूपी में बीएसपी का एक भी विधायक नहीं है

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • कभी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी रही BSP खत्म होने की कगार पर है 
  • बहुजन समाज पार्टी (BSP) का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है
  • यूपी विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी का एक भी MLA नहीं है 
  • राज्यसभा में एकमात्र पार्टी के सासंद का कार्यकाल होने वाला है  

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही बीएसपी अब खत्म होने की कगार पर है. यह वहीं पार्टी है, जिसने चार बार प्रदेश में सरकार बनाई थी. अब बहुजन समाज पार्टी के हालात इतने खराब हो गए हैं कि उसे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. पार्टी के लिए 25 नवंबर का दिन बहुत अहम होने वाला है.

इस दिन बीएसपी के राज्यसभा में एकमात्र सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. इसके बाद संसद के दोनों सदनों में BSP का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा. लोकसभा में पार्टी का पहले से ही कोई सांसद नहीं है. ऐसे में अब बीएसपी की राष्ट्रीय मान्यता पर भी संकट मंडरा रहा है.

कब बनी थी पार्टी?

1989 में संसद में पहली बार पहुंचने के बाद यह पहला मौका होगा, जब BSP संसद के दोनों सदनों से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.BSP की स्थापना 1984 में कांशीराम ने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के उद्देश्य से की थी. पार्टी की राजनीति का प्रमुख आधार सामाजिक न्याय और बहुजन प्रतिनिधित्व रहा है. कांशीराम का चर्चित नारा था, 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी'

क्या BSP राज्यसभा में करेगी वापसी?

रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होने के बाद BSP के पास राज्यसभा में अपना कोई प्रतिनिधि भेजने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की स्थिति बहुत खराब है. अगस्त में बलिया के रसड़ा से तीन बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह के निधन के बाद 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में BSP का एक भी विधायक नहीं है. 

राज्यसभा की खाली होने वाली 10 सीटों में से 8 पर BJP के उम्मीदवारों के जीतने की स्थिति बताई जा रही है, जबकि बाकी दो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है. ऐसे में BSP के लिए उच्च सदन में तत्काल वापसी का रास्ता भी नहीं दिख रहा है.

4 बार सरकार बनाने वाली BSP कैसे हुई कमजोर?

यूपी की राजनीति में BSP के कमजोर होने का बड़ा पड़ाव 2012 का विधानसभा चुनाव माना जाता है. 2007 के चुनाव में BSP ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थीं, लेकिन 2012 में पार्टी की सीटें घटकर 80 रह गईं और उसे सत्ता गंवानी पड़ी.

mayawati

इसके बाद विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता गया. जानकारों की मानें तो इसके बाद मायावती और बीएसपी यूपी की राजनीति में धीरे-धीरे सिमटने लगी.  2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में BSP को मात्र एक सीट पर ही जीत मिली थी. अब उमाशंकर सिंह के निधन के बाद विधानसभा में पार्टी का एक भी विधायक नहीं है.

2014 में पार्टी का लगा सबसे बड़ा झटका  

राष्ट्रीय राजनीति में BSP की स्थिति को बड़ा झटका 2014 के लोकसभा चुनाव में लगा. 2009 में पार्टी ने 21 लोकसभा सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर 6.17 प्रतिशत था. वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में BSP को 4.19 फीसदी वोट मिले थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी.

उत्तर प्रदेश में BJP ने उस चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की थी. राजनीतिक विश्लेषण में BSP के दलित वोट बैंक के एक हिस्से के BJP की ओर जाने को भी इस प्रदर्शन के कारणों में गिना गया.

2019 में वापसी, 2024 में फिर बड़ा झटका

2019 के लोकसभा चुनाव में BSP ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में पार्टी ने 10 सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 3.67 प्रतिशत रहा. वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में BSP ने BJP के नेतृत्व वाले NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन, दोनों से दूरी बनाए रखी. पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर घटकर 2.06 प्रतिशत पर आ गया. 

BSP

पारंपरिक वोट बैंक बचाने की चुनौती

BSP के कमजोर होते चुनावी प्रदर्शन के बीच उसके पारंपरिक वोट बैंक को लेकर भी चर्चा तेज हुई है. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) आबादी करीब 21 प्रतिशत मानी जाती है. इनमें जाटव समुदाय की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है. BSP की राजनीति में जाटव वोट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

अब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए BJP, SP और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) जैसे दल SC मतदाताओं के बीच अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. BJP विशेष रूप से गैर-जाटव दलित समूहों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने पर जोर देती रही है.

BSP की राष्ट्रीय मान्यता पर भी संकट 

BSP के सामने सिर्फ संसद से बाहर होने की चुनौती नहीं है. पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं. चुनाव आयोग समय-समय पर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है.राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी होता है.

इनमें पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम चार राज्यों में कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत हासिल करने के साथ कम से कम चार लोकसभा सीटें जीतना, लोकसभा की कम से कम 2 प्रतिशत सीटें जीतना और ये सीटें कम से कम तीन राज्यों से होना, या कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना शामिल है.

BSP

देश भर में BSP के कितने सांसद और विधायक?

बीएसपी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है. राज्यसभा में एकलौते सदस्य का भी कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो जाएगा. मौजूदा समय में यूपी विधानसभा में भी पार्टी का एक भा विधायक नहीं है. वहीं मौजूदा समय में पार्टी के देश भर में दो विधायक हैं. पंजाब की नवांशहर विधानसभा सीट से से डॉ. नछत्तर पाल और बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट से सतीश कुमार यादव बीएसपी के विधायक हैं. 

इस तरह 25 नवंबर के बाद BSP का संसद के दोनों सदनों से बाहर होना पार्टी के राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा. 1984 में सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर खड़ी हुई BSP आज ऐसे दौर में पहुंच गई है, जहां उसके सामने संसद में वापसी के साथ-साथ अपने पारंपरिक राजनीतिक आधार को बनाए रखने की चुनौती भी है.

क्या BSP यूपी में करेगी वापसी?

ऐसे में अब आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं. कभी प्रदेश में चार बार सरकार बनाने वाली पार्टी यूपी की राजनीति में वापसी करेगी या नहीं यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन बीएसपी इस समय अपना वजूद बनाने के लिए संघर्ष कर रही है. आज बीएसपी की अखिल भारतीय बैठक है, जिसमें पार्टी के मौजूदा हालात और कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement