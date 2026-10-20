अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लिया 35 हजार लोन, अब चुकाने से इनकार! जानें 109 साल पुराने कर्ज की पूरी कहानी- Exclusive

रुठिया परिवार का दावा है कि कर्ज की रकम उसे ब्याज सहित दी जाए. इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाया गया है. परिवार के पास अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज मौजूद हैं.

मध्यप्रदेश के सीहोर के रुठिया परिवार ने 109 साल पहले अंग्रेजों को 35 हजार का लोन दिया था, जिसे वापस मांगे जाने पर ब्रिटेन की तरफ से 'गोलमोल' जवाब आया है. रुठिया परिवार का दावा है कि उनके पूर्वज सेठ जुम्मा लाल रुठिया ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपये उधार दिए थे. परिवार के पास इसका दस्तावेज भी मौजूद है और अब वह इस रकम का हिसाब मांग रहा है. हालांकि ब्रिटिश सरकार की ओर से रिकॉर्ड नहीं होने की बात कही गई है. इसके बाद मामला और पेचीदा होता नजर आ रहा है.

सीहोर के समाजसेवी विनय रुठिया ने DNA को बताया कि दस्तावेज भेजने के बाद उनके वकील को UK डेट मैनेजमेंट ऑफिस की ओर से एक ईमेल मिला. इसमें कहा गया कि संबंधित लोन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई भुगतान बकाया नहीं है.

सरकार से मदद की उम्मीद

विवेक रुठिया को इस मामले में अब सरकार से मदद की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले को डिप्लोमैटिक चैनल के जरिये उठाना चाहिए. उनका कहना है कि अगर सरकार कूटनीतिक माध्यम से इस मुद्दे को उठाती है तो ब्रिटिश सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और उन्हें अपने पूर्वजों का पैसा वापस मिल सकेगा. विवेक रुठिया ने बताया कि उन्होंने पहले भी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इससे जुड़े कई मंत्रालयों को लेटर भेजकर मामले में मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया.

ब्रिटिश सरकार का गोलमोल जवाब

विनय रुठिया ने बताया कि सबसे पहले इस मामले में ब्रिटिश सरकार को कानूनी नोटिस भेजा गया था. इसके जवाब में सरकार ने कर्ज से जुड़े दस्तावेज मांगे, जिन्हें उन्होंने अपने वकील के जरिए ईमेल से भेज दिया. उनका कहना है कि इसके बाद 'UK डेट मैनेजमेंट' ऑफिस ने जवाब दिया कि कर्ज से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और फिलहाल ब्रिटिश सरकार पर कोई भुगतान बकाया नहीं है.

कैसे की गई दस्तावेजों की जांच?

रुठिया ने UK की तरफ से आए इस जवाब पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि जब सरकार ने खुद दस्तावेज मांगे थे और उन्होंने उपलब्ध रिकॉर्ड भेज दिए, तो अब कर्ज का कोई रिकॉर्ड नहीं होने की बात कैसे कही जा रही है? रुठिया का दावा है कि उनके पास कर्ज से जुड़े लिखित दस्तावेज और राजनीतिक एजेंट के हस्ताक्षर वाले रिकॉर्ड मौजूद हैं. वह चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार इन दस्तावेजों की जांच करे और मामले पर स्पष्ट जवाब दे. उन्होंने बताया कि मेल में ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया कि इन दस्तावेजों की जांच कैसे की गई.

कर्ज का भुगतान हुआ तो कैसे यही बता दें?

विवेक रुठिया ने DNA से बात करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस मामले में साफ-साफ बताना चाहिए कि उनके परिवार की ओर से दिए गए कर्ज का रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं? अगर यह रकम वापस कर दी गई थी, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भुगतान कब और किस तरीके से किया गया. उन्होंने कहा कि परिवार की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करा दिए गए हैं, जिनमें ऐतिहासिक सर्टिफिकेट भी शामिल है. अब हम यह जानना चाहते हैं कि 109 साल पहले दी गई रकम का आखिर क्या हुआ और इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है?

क्या है पूरा मामला?

सीहोर के रुठिया परिवार का दावा है कि उनके पूर्वज सेठ जुम्मा लाल रुठिया ने 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये उधार दिए थे, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है. परिवार के इस दावे का आधार 4 जून, 1917 का एक सर्टिफिकेट है. इसमें भोपाल रियासत की फर्म सेठ रामा किशन जसकरण रुठिया के सेठ जुम्मा लाल रुठिया के नाम पर निवेश का रिकॉर्ड दर्ज है. इस सर्टिफिकेट पर उस समय भोपाल में तैनात ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट डब्ल्यू. एस. डेविस के हस्ताक्षर भी हैं. परिवार का कहना है कि इस रकम पर सालाना 5.5 फीसदी ब्याज तय था और सर्टिफिकेट पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से उनके पास सुरक्षित है.

1917 में ब्रिटिश गर्वमेंट ने लिया था कर्ज

109 साल पुराने कर्ज पर ब्रिटेन के 'डेट मैनेजमेंट ऑफिस' ने ईमेल के जरिये कहा कि उन्हें इस कर्ज की देनदारी का कोई सबूत नहीं मिला.

4 जून 1917 के सर्टिफिकेट के आधार पर रुठिया परिवार का दावा है कि इसी दस्तावेज में 35 हजार रुपये के वॉर लोन का रिकॉर्ड दर्ज है.

रुठिया परिवार के पास मौजूद 1917 के कर्ज के सर्टिफिकेट पर तत्कालीन भोपाल पॉलिटिकल एजेंट डब्ल्यू. एस. डेविस का सिग्नेचर है.

विनय रुठिया ने कहा कि अगर अगर कर्ज चुका दिया गया था, तो वो भी रिकॉर्ड कहां है? परिवार ब्रिटिश सरकार से भुगतान या सेटलमेंट का ब्योरा मांग रहा है.

विनय रुठिया ने बताया कि इस लोन पर मिलने वाले ब्यान की दर से अगर देखें तो आज यह रकम रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा होगी.

1937 में सेठ जुम्मा लाल रुठिया के निधन के बाद भी परिवार ने सर्टिफिकेट को संभालकर रखा और इसके आधार पर ही लोन चुकाने की मांग की है.

रुठिया परिवार को भारत सरकार से भी मदद की उम्मीद है. परिवार चाहता है कि इस मामले को ब्रिटिश सरकार के सामने डिप्लोमेटिक माध्यम से उठाना चाहिए.

5.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज का था वादा

सेठ जुम्मा लाल रुठिया का निधन 1937 में हुआ था. परिवार के सदस्य विवेक रुठिया का कहना है कि अगर 109 साल तक 5.5 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाए, तो 35,000 रुपये की मूल रकम बढ़कर कई करोड़ रुपये हो सकती है. वहीं, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के आधार पर इसका हिसाब लगाने पर यह रकम 10 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठ सकती है.

क्या होता था वॉर लोन?

ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए आम लोगों, व्यापारियों और संस्थानों से भी पैसा जुटाती थी. इसके लिए वॉर लोन जारी किए जाते थे, जिन पर निवेशकों को तय दर से ब्याज देने का प्रावधान होता था. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस तरह के निवेश से सेना के खर्च, सैन्य सामान की खरीद और अन्य जरूरतों के लिए धन जुटाया जाता था. उस समय इन्हें ब्रिटिश सरकार की युद्ध संबंधी जरूरतों में आर्थिक योगदान देने के एक तरीके के रूप में पेश किया जाता था.

कौन होते थे पॉलिटिकल एजेंट? क्या होता था इनका काम?

सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने वाले डब्ल्यू. एस. डेविस उस समय भोपाल में ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट थे. ऐसे अधिकारी रियासतों के शासकों और ब्रिटिश सरकार के बीच संपर्क बनाए रखने के साथ प्रशासनिक मामलों की निगरानी भी करते थे.