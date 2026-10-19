फांसी सुनाने के बाद कलम तोड़ना... मुगलों से चला आ रहा चलन, क्या है इसकी वजह?

सुप्रीम कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित ने कहा कि भारत में मृत्युदंड के लिए न्यायिक प्रक्रिया अनिवार्य है, लेकिन न्यायाधीश का कलम तोड़ना अनिवार्य नहीं है.

मेरठ के नीले ड्रम मर्डर केस के दोषी- मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला के लिए फांसी की सजा का फैसला लिखने के बाद जिला अदालत के जज जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने पेन फेंक दिया. जज ने फैसले में महाभारत के श्लोक का अनुवाद हिंदी में कोट करते हुए लिखा- अधर्म करने वाले को सजा देना भी धर्म है. इसके बाद जिस पेन से जज ने मुस्कान और साहिल के लिए सजा-ए-मौत लिखी थी, उसे तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया.

मुगलकाल से चला आ रहा चलन

दुनियाभर के देशों की अदालतों में फांसी की सजा के बाद पेन की निब तोड़ने का चलन है. हालांकि, इसको लेकर न तो कोई कानून है और न ही ऐसा कोई नियम है. संविधान में भी कहीं इसका जिक्र नहीं है. यह एक चलन है जो मुगल काल से चला आ रहा है, ब्रिटिशकाल के जजों ने इसे अपनाया और आजादी के बाद भी कायम है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुगल काल के शासक मृत्युदंड के वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद कलम तोड़ दिया करते थे, जिसके पीछे कारण यह था कि जिस पेन से किसी का जीवन खत्म करने का आदेश लिखा गया हो, उसे फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे ऐसी बात लिखी गई है, जिसे बदला नहीं जा सकता है.

फांसी की सजा को लेकर पेन तोड़ने पर क्या कोई नियम है?

सुप्रीम कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित भी बताते हैं कि मुस्कान रस्तौगी मामले में पेन फेंकने को मृत्युदंड की गंभीरता को दर्शाने वाली प्रतीकात्मक परंपरा से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस परंपरा के पीछे यह धारणा है कि जिस कलम से किसी व्यक्ति के जीवन की समाप्ति का आदेश लिखा गया हो, उस कलम का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत में मृत्युदंड के लिए न्यायिक प्रक्रिया अनिवार्य है, लेकिन न्यायाधीश का कलम तोड़ना अनिवार्य नहीं है. कानून का संबंध फैसले के कारणों से है, कलम की निब से नहीं.

उन्होंने कहा, 'भारत की न्याय व्यवस्था में कलम की निब तोड़ना कोई कानून नहीं, बल्कि मृत्युदंड की गंभीरता से जुड़ा एक प्रतीक मात्र है. जज की कलम किसी व्यक्ति को मृत्युदंड सुना सकती है, लेकिन उस कलम को तोड़ देने से संविधान के अधिकार समाप्त नहीं होते. भारतीय न्याय व्यवस्था में आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद. सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस तक सीमित रखा है. न्याय की वास्तविक शक्ति कलम तोड़ने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि फैसला निष्पक्ष, साक्ष्य-आधारित और संविधानसम्मत हो.'

तनुज दीक्षित ने कहा कि कलम तोड़ने, पेन फेंकने या पेन की निब तोड़ने से मुख्यतः तीन मान्यताएं जुड़ी हैं, जो हैं

जीवन के प्रति संवेदनशीलता: मृत्युदंड सामान्य सजा नहीं है, इसका परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकता है.

मृत्युदंड सामान्य सजा नहीं है, इसका परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकता है. कलम का प्रतीकात्मक त्याग: जिस कलम का उपयोग मृत्युदंड लिखने में हुआ, उसे दोबारा इस्तेमाल न करने की मान्यता.

जिस कलम का उपयोग मृत्युदंड लिखने में हुआ, उसे दोबारा इस्तेमाल न करने की मान्यता. न्यायिक दायित्व की गंभीरता: यह दर्शाना कि जीवन और मृत्यु से जुड़ा न्यायिक निर्णय अत्यंत गंभीर जिम्मेदारी है.

एडवोकेट तनुज दीक्षित ने बताया कि निब तोड़ने के पीछे कोई अनिवार्य कानूनी नियम नहीं है. उन्होंने बताया, 'भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में मृत्युदंड सुनाने के बाद कलम या उसकी निब तोड़ने की कोई अनिवार्यता निर्धारित नहीं है इसलिए जज चाहें तो प्रतीकात्मक रूप से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पेन न तोड़ने से मृत्युदंड का आदेश अवैध नहीं होता.'

क्या आजीवन कारावास की सजा पर भी कलम तोड़ते हैं जज?

तनुज दीक्षित ने एक और कानूनी पहलू भी बताया. उन्होंने कहा कि निब तोड़ने से फैसला अंतिम नहीं हो जाता. सत्र अदालत के मृत्युदंड को हाईकोर्ट से पुष्टि मिलना आवश्यक है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 407 इस पुष्टि की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाती है. एडवोकेट ने बताया कि पेन की निब तोड़ने की प्रतीकात्मक परंपरा विशेष रूप से मृत्युदंड से जुड़ी है, आजीवन कारावास से नहीं. उन्होंने कहा कि इसका मूल अंतर है कि आजीवन कारावास में दोषी का जीवन समाप्त नहीं किया जाता, जबकि मृत्युदंड में सजा के क्रियान्वयन का परिणाम जीवन की समाप्ति होता है. कानून में आजीवन कारावास सुनाते समय भी पेन तोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है.

एडवोकेट तनुज दीक्षित ने कहा कि आजीवन कारावास का मतलब सिर्फ 14 वर्ष की कैद नहीं है. कानूनन यह दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक भी हो सकता है, हालांकि कुछ मामलों में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत सजा में छूट या परिवर्तन संभव है. तनुज दीक्षित ने कहा, 'भारत में मृत्युदंड को लेकर दो प्रमुख विचार हैं. मृत्युदंड के समर्थक मानते हैं कि अत्यंत जघन्य अपराधों के लिए यह न्याय, जवाबदेही और सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है. वहीं, इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि न्यायिक त्रुटि की स्थिति में मृत्यु के बाद सुधार संभव नहीं है. साथ ही निवारक प्रभाव, सजा के असमान अनुप्रयोग और मानवीय अधिकारों पर भी गंभीर प्रश्न हैं. भारत का वर्तमान न्यायिक सिद्धांत इन चिंताओं के बीच मृत्युदंड को समाप्त करने के बजाय उसे असाधारण परिस्थितियों तक सीमित रखता है.'

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