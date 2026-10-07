Explainer: क्या BJP छोड़ेगे आंवला से पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप? फेसबुक पोस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल, अखिलेश से भी कर चुके हैं मुलाकात

सपा से पहले धर्मेंद्र कश्यप बीएसपी ने थे. 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी और राज्य सरकार ने मंत्री बने थे.

धर्मेंद्र कश्यप 2014 लोकसभा चुनाव से पहले सपा से बीजेपी में शामिल हुए

2014 और 2019 में वह आंवला सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते

राज्यसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं

यूपी राज्यसभा की 8 सीटों के लिए 6 अक्टूबर को बीजेपी के उम्मीदवारों ने जैसे ही नामांकन दाखिला किया, वैसे ही प्रदेश की राजनीति में एक नया सियासी तूफान आ गया. बरेली से राज्यसभा टिकट नहीं मिलने से नाराज आंवला से भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद की फेसबुक पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी. बीजेपी ने बरेली से राज्यसभा के लिए धर्मपाल सिंह और श्रुति गंगवार को प्रत्याशी बनाया है.

भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी फेसबुक पोस्ट में 'टाटा बाय-बाय' लिखकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है. हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में बीजेपी या राज्यसभा टिकट को लेकर कुछ नहीं लिखा है. बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कश्यप के इस पोस्ट से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

क्या सपा में जाएंगे धर्मेंद्र कश्यप?

हाल के दिनों में धर्मेंद्र कश्यप ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, जिसे उनकी पोस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है. बीजेपी छोड़ने की उनकी ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बीजेपी पूर्व सांसद की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी पोस्ट ने इस बात को हवा जरूर दे दी है.

घर वापसी की प्लानिंग कर रहे कश्यप?

धर्मेंद्र कश्यप लगातार दो बार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आंवला सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी. 2024 के चुनाव में भाजपा ने फिर उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वह हार गए थे. वह सपा से ही भाजपा में आए थे.

राजनीतिक विश्लेषक बीबीसी के पूर्व पत्रकार समीरात्मज मिश्रा कहते हैं कि चुनाव के समय टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं का एक पार्टी से दूसरी में जाना कोई नई बात नहीं है. प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और बीजेपी के कई नेता इधर से उधर हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि हाल ही में एमएलसी का टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर डाॅ. संजयन त्रिपाठी भाजपा छोड़कर साइकिल का दामन थाम लिया था, जिसका फायदा भी उन्हें मिला. अखिलेश यादव ने गोरखपुर-फैजाबाद सीट से घोषित प्रत्याशी कमलेश यादव का टिकट काटकर संजयन को प्रत्याशी बना दिया.

कब बीजेपी में शामिल हुए थे धर्मेंद्र?

धर्मेंद्र कश्यप समाजवादी पार्टी से ही भाजपा ने आए थे. 2014 लोकसभा चुनाव से पहले सितंबर 2013 में उन्होंने बरेली में बीजेपी की स्वाभिमान रैली के दौरान राजनाथ सिंह और वरुण गांधी की मौजूदगी में BJP में औपचारिक रूप से शामिल हुए थे, जिसके बाद 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था.

सपा से पहले वह बीएसपी ने थे. 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर संहा सीट से जीत दर्ज की थी और उस समय प्रदेश सरकार ने मंत्री भी रहे. उन्होंने बरेली के जीबी पंत उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं तक की पढ़ाई की है. उनकी कुल संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपये है.

विधानसभा में भी कट सकता है टिकट

बीजेपी ने जिस तरह से राज्यसभा में किसी को रिपीट नहीं किया. उस तरह से आगामी विधानसभा में भी कई नेताओं के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है. राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट से भाजपा ने इस बात का संकेत दे दिया है. डाॅ. संजयन इसका सबसे ताजा उदाहरण हैं. वहीं अखिलेश यादव भी कई बयानों में कह चुके हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आने वाले लोगों का सपा ने स्वागत है.

प्रदेश में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है. भाजपा फिर से सरकार बनाने के लिए रणनीति तैयारी कर रही है, तो वहीं सपा दोबारा से सत्ता में आने की प्लानिंग सेट कर रही है. वहीं इस चुनाव से बीएसपी का भी राजनीतिक भविष्य तय होगा.

पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक ही सीट मिली थी और उमाशंकर सिंह विधायक बने थे. उनके निधन के बाद मौजूदा समय में प्रदेश में बीएसपी का एक भी विधायक नहीं है.

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