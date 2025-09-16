Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

Amazon Great Indian Festival 2025: कब शुरू होगी धमाकेदार सेल? जानें बैंक ऑफर्स से लेकर डिस्काउंट्स तक, पूरी डिटेल्स

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल

बिहार में 318 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस को 128 सीट मिली थी, जबकि संयुक्त समाजवादी पार्टी (SSP) ने 68 और जन क्रांति दल ने 13 सीट हासिल की थी.

Latest News

कुलदीप पंवार

Updated : Sep 16, 2025, 11:32 AM IST

Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन पटना से भागलपुर तक इसके आगमन की धमक आपको सड़क पर कदम निकालते ही सुनाई दे जाएगी. हर तरफ चुनावी माहौल है. चुनावी रैलियां हैं. यहां तक की चाय की दुकानों पर भी आपको चर्चा चुनाव की ही सुनाई देगी. ऐसे में हम भी बात आपसे बिहार चुनाव (Bihar Chunav) की ही करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी चर्चा में आज का नहीं बल्कि कई दशक पुराना एक चुनाव होगा. इस चुनाव ने बिहार की किस्मत बदली और कई नए कीर्तिमान रचे थे. यह चुनाव था 1967 का, जिसने बिहार को पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार दी थी. साथ ही इस चुनाव ने एक और कारनामा भी रचा था. दरअसल इसके बाद बनी सरकार ने ही बिहार में पहली बार तख्तापलट देखा था. इस तख्तापलट के बाद ऐसा इतिहास रचा गया था, जिसे बिहार की राजनीति के पन्नों से मिटाया नहीं जा सकता. यह इतिहास था राज्य को महज 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री मिलने का. खगड़िया निवासी सतीश प्रसाद सिंह ठीक उसी तरह 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जिस तरह आप लोगों ने अनिल कपूर की फिल्म 'नायक' में देखा होगा. एसपी सिंह के नाम से मशहूर रहे सतीश प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी ऐसी ही फिल्मी है.

पहले जान लीजिए क्या था उस चुनाव का परिणाम

बिहार में 318 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस को 128 सीट मिली थी, जबकि संयुक्त समाजवादी पार्टी (SSP) ने 68 और जन क्रांति दल ने 13 सीट हासिल की थी. भारतीय जनसंघ को 26 सीटों पर जीत मिली थी. जोड़तोड़ की बदौलत जनक्रांति दल की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बन गए. इस सरकार में जनक्रांति दल को SSP, जनसंघ, प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी, भाकपा ने समर्थन दिया.

जनवरी, 1968 में हुआ 'खेला'

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय ने नेता विपक्ष रहते हुए सरकार में सेंध लगाई और SSP के बीपी मंडल को सरकार बनाने पर समर्थन देने का लालच दिया. मंडल उस समय सांसद थे, लेकिन राज्य सरकार में मंत्री बन गए थे. मंडल 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधानपरिषद के सदस्य नहीं बन पाने के कारण बाहर होने वाले थे. ऐसे में मंडल को सहाय का प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन सरकार गिराने पर उनके सामने एक तकनीकी परेशानी थी. दरअसल बिना विधानसभा या विधानपरिषद की सदस्यता लिए वे ऐसे इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे.

तकनीकी परेशानी हटाने की राह बने एसपी सिंह

बीपी मंडल के मुख्यमंत्री बनने की राह खोलने के लिए उनके किसी विश्वस्त को पहले यह पद देने का निर्णय लिया गया. यह रास्ता तलाशा था परमानंद प्रसाद ने, जो केबी सहाय के करीबी थे. इसके बाद मंडल के सामने सतीश प्रसाद सिंह और जगदेव प्रसाद का नाम रखा गया. जगदेव पर मंडल को भरोसा नहीं था. इस कारण उन्होंने सतीश के नाम पर सहमति जताई और महामाया प्रसाद की सरकार गिराकर सतीश को मुख्यमंत्री बना दिया गया.

5 दिन सरकार चलाई, कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला

सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री पद पर तो केवल 5 दिन ही रहे, लेकिन उन्होंने इसमें भी एक ऐसा बड़ा फैसला लिया, जिसका दूरगामी राजनीतिक असर हुआ. दरअसल मंडल को विधान परिषद में भेजने की सिफारिश राज्यपाल को करने के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई. इस बैठक में सतीश प्रसाद ने बिहार के किसानों को अपना आलू राज्य से बाहर बेचने की छूट पर मुहर लगा दी. इससे पहले इस पर रोक थी, जबकि बिहार के आलू की दूसरे राज्यों में बेहद मांग थी. वैसे तो इस फैसले का लाभ सभी किसानों को हुआ, लेकिन सतीश की अपनी कुशवाहा जाति में इसकी खास खुशी मनाई गई. दरअसल बिहार में ज्यादातर आलू उत्पादन कुशवाहा जाति के किसान ही करते थे. इसके चलते उन्हें इस फैसले से सीधा फैसला हुआ था. कुशवाहा जाति की बड़ी जनसंख्या होने के कारण सतीश का यह फैसला पलटने का हौसला बाद में आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री नही कर सका. इसके बाद ही कुशवाहा जाति को बड़े वोटबैंक के तौर पर बिहार की राजनीति में मान्यता मिली और इस जाति की राजनीतिक पहचान भी बनी.

5 दिन के कार्यकाल में बनाए ये भी रिकॉर्ड

सतीश प्रसाद सिंह महज 32 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे. यह आज तक किसी भारतीय राज्य का सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड है. उनके बाद असम के मुख्यमंत्री रहे प्रफुल कुमार मोहंता का नंबर आता है, जो 33 साल की उम्र में सीएम बने थे. साथ ही सतीश प्रसाद बिहार में पिछड़ी जाति से आने वाले पहले मुख्यमंत्री भी थे.

कोरोना के कारण हुआ था एसपी सिंह का निधन

एसपी सिंह को भले ही 5 दिन का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उसके बाद बिहार की राजनीति में ज्यादा चर्चा नहीं मिली, लेकिन उनके गांव का नाम लोगों ने सतीश नगर कर दिया. सिंह का निधन कोरोना महामारी के दौर में 2 नवंबर, 2020 को इस बीमारी की चपेट में आने के चलते हो गया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई
बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE