Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन पटना से भागलपुर तक इसके आगमन की धमक आपको सड़क पर कदम निकालते ही सुनाई दे जाएगी. हर तरफ चुनावी माहौल है. चुनावी रैलियां हैं. यहां तक की चाय की दुकानों पर भी आपको चर्चा चुनाव की ही सुनाई देगी. ऐसे में हम भी बात आपसे बिहार चुनाव (Bihar Chunav) की ही करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी चर्चा में आज का नहीं बल्कि कई दशक पुराना एक चुनाव होगा. इस चुनाव ने बिहार की किस्मत बदली और कई नए कीर्तिमान रचे थे. यह चुनाव था 1967 का, जिसने बिहार को पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार दी थी. साथ ही इस चुनाव ने एक और कारनामा भी रचा था. दरअसल इसके बाद बनी सरकार ने ही बिहार में पहली बार तख्तापलट देखा था. इस तख्तापलट के बाद ऐसा इतिहास रचा गया था, जिसे बिहार की राजनीति के पन्नों से मिटाया नहीं जा सकता. यह इतिहास था राज्य को महज 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री मिलने का. खगड़िया निवासी सतीश प्रसाद सिंह ठीक उसी तरह 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जिस तरह आप लोगों ने अनिल कपूर की फिल्म 'नायक' में देखा होगा. एसपी सिंह के नाम से मशहूर रहे सतीश प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी ऐसी ही फिल्मी है.

पहले जान लीजिए क्या था उस चुनाव का परिणाम

बिहार में 318 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस को 128 सीट मिली थी, जबकि संयुक्त समाजवादी पार्टी (SSP) ने 68 और जन क्रांति दल ने 13 सीट हासिल की थी. भारतीय जनसंघ को 26 सीटों पर जीत मिली थी. जोड़तोड़ की बदौलत जनक्रांति दल की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बन गए. इस सरकार में जनक्रांति दल को SSP, जनसंघ, प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी, भाकपा ने समर्थन दिया.

जनवरी, 1968 में हुआ 'खेला'

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय ने नेता विपक्ष रहते हुए सरकार में सेंध लगाई और SSP के बीपी मंडल को सरकार बनाने पर समर्थन देने का लालच दिया. मंडल उस समय सांसद थे, लेकिन राज्य सरकार में मंत्री बन गए थे. मंडल 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधानपरिषद के सदस्य नहीं बन पाने के कारण बाहर होने वाले थे. ऐसे में मंडल को सहाय का प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन सरकार गिराने पर उनके सामने एक तकनीकी परेशानी थी. दरअसल बिना विधानसभा या विधानपरिषद की सदस्यता लिए वे ऐसे इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे.

तकनीकी परेशानी हटाने की राह बने एसपी सिंह

बीपी मंडल के मुख्यमंत्री बनने की राह खोलने के लिए उनके किसी विश्वस्त को पहले यह पद देने का निर्णय लिया गया. यह रास्ता तलाशा था परमानंद प्रसाद ने, जो केबी सहाय के करीबी थे. इसके बाद मंडल के सामने सतीश प्रसाद सिंह और जगदेव प्रसाद का नाम रखा गया. जगदेव पर मंडल को भरोसा नहीं था. इस कारण उन्होंने सतीश के नाम पर सहमति जताई और महामाया प्रसाद की सरकार गिराकर सतीश को मुख्यमंत्री बना दिया गया.

5 दिन सरकार चलाई, कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला

सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री पद पर तो केवल 5 दिन ही रहे, लेकिन उन्होंने इसमें भी एक ऐसा बड़ा फैसला लिया, जिसका दूरगामी राजनीतिक असर हुआ. दरअसल मंडल को विधान परिषद में भेजने की सिफारिश राज्यपाल को करने के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई. इस बैठक में सतीश प्रसाद ने बिहार के किसानों को अपना आलू राज्य से बाहर बेचने की छूट पर मुहर लगा दी. इससे पहले इस पर रोक थी, जबकि बिहार के आलू की दूसरे राज्यों में बेहद मांग थी. वैसे तो इस फैसले का लाभ सभी किसानों को हुआ, लेकिन सतीश की अपनी कुशवाहा जाति में इसकी खास खुशी मनाई गई. दरअसल बिहार में ज्यादातर आलू उत्पादन कुशवाहा जाति के किसान ही करते थे. इसके चलते उन्हें इस फैसले से सीधा फैसला हुआ था. कुशवाहा जाति की बड़ी जनसंख्या होने के कारण सतीश का यह फैसला पलटने का हौसला बाद में आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री नही कर सका. इसके बाद ही कुशवाहा जाति को बड़े वोटबैंक के तौर पर बिहार की राजनीति में मान्यता मिली और इस जाति की राजनीतिक पहचान भी बनी.

5 दिन के कार्यकाल में बनाए ये भी रिकॉर्ड

सतीश प्रसाद सिंह महज 32 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे. यह आज तक किसी भारतीय राज्य का सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड है. उनके बाद असम के मुख्यमंत्री रहे प्रफुल कुमार मोहंता का नंबर आता है, जो 33 साल की उम्र में सीएम बने थे. साथ ही सतीश प्रसाद बिहार में पिछड़ी जाति से आने वाले पहले मुख्यमंत्री भी थे.

कोरोना के कारण हुआ था एसपी सिंह का निधन

एसपी सिंह को भले ही 5 दिन का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उसके बाद बिहार की राजनीति में ज्यादा चर्चा नहीं मिली, लेकिन उनके गांव का नाम लोगों ने सतीश नगर कर दिया. सिंह का निधन कोरोना महामारी के दौर में 2 नवंबर, 2020 को इस बीमारी की चपेट में आने के चलते हो गया था.

