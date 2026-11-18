इंदौर में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए थे. जवाब में बिहार ने वैभव सूर्यवंशी की गैरमौजूदगी में भी 225 रनों का लक्ष्य एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में बुधवार (18 नवंबर) को बिहार की टीम ने बड़ा उलटफेर किया है. इंदौर में खेले गए मुकाबले में बिहार ने मजबूत दिल्ली की टीम को 2 विकेट से हरा दिया. बिहार की टीम अपने स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बिना मैदान पर उतरी थी. इसके बावजूद खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी और आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर ली.

दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 224 रन बनाए थे. जवाब में बिहार ने 8 विकेट गंवाकर एक गेंद बाकी रहते 225 रन का लक्ष्य पूरा कर लिया. टूर्नामेंट में बिहार की तीन मैचों में ये दूसरी जीत है, जबकि दिल्ली को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा. मैच में कुल 27 छक्के लगे, जिसमें से 12 दिल्ली की टीम ने और 15 बिहार की टीम ने लगाए.

आयुष और बिपिन सौरभ ने मचाया धमाल

225 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया. बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. पहले पावरप्ले में ही टीम ने 96 रन जोड़कर मुकाबले का रुख बदल दिया. ओपनर आयुष लोहरुका ने महज 22 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे.

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए बिपिन सौरभ भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने केवल 19 गेंदों में 49 रन बना डाले. इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले. हालांकि, इन दोनों के आउट होने के बाद बिहार की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई और बीच के बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. ऐसे समय में निचले क्रम के खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया.

Bihar Won by 2 Wicket(s) #DELvBIH #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/z4hfUg2mQb — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 18, 2026

रघुवेंद्र और मयंक ने आखिरी समय में पलटी बाजी

बिहार को जब जीत के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने अहम योगदान दिया. सातवें नंबर पर उतरे रघुवेंद्र ने 15 गेंदों में 25 रन बनाकर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा. इसके बाद मयंक कुमार ने भी अपने बल्ले का दम दिखाया. दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मयंक ने सिर्फ 13 गेंदों में 24 रन बनाए. उनकी पारी में 3 शानदार छक्के शामिल थे.

दिल्ली की ओर से दिग्वेश राठी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 3 विकेट हासिल किए, लेकिन बाकी गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे. दिल्ली के गेंदबाजों ने 9 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा की दर से रन खर्च किए, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा.

BLISTERING HALF-CENTURY | Ayush Loharuka Leading Bihar's aggressive chase against Delhi, opening batsman Ayush Loharuka played a stellar knock of 50 runs from just 22 balls, smashing 7 fours and 3 sixes to set up a memorable victory. https://t.co/hRAXSxG3OT — Bihar Cricket Association (@BiharCricAssoc) November 18, 2026

यश ढुल का शतक गया बेकार

इस मुकाबले में दिल्ली की तरफ से यश ढुल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 59 गेंदों में 125 रन की शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 16 चौके और 7 छक्के निकले. उनके अलावा तेजस्वी दहिया ने भी 25 गेंदों पर 51 रन बनाकर टीम का स्कोर 224 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई.

बल्लेबाजों की इस मेहनत पर बिहार के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया. बिहार के रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 रन देकर 3 विकेट चटकाए. बल्ले और गेंद दोनों से उनके योगदान को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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