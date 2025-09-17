बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें
डीएनए एक्सप्लेनर
बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की सुपारी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला ने ली थी. उसे ये सुपारी सूरजभान सिंह ने दी थी, लेकिन इस कहानी का पहला किरदार था कुख्यात डॉन छोटन शुक्ला.
बिहार के पूर्व मंत्री और बाहुबली रहे बृज बिहारी प्रसाद को अपने ऊपर होने वाले हमले का अंदेशा था. इसीलिए मुख्यमंत्री और अपने आका लालू प्रसाद यादव से कहकर वह पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती हो गया था. वहां उसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन वो बिहार में अंडरवर्ल्ड का स्वर्ण काल था. और जैसा प्रकाश झा की फिल्म अपहरण में दिखाया गया है- एक बार जिसके नाम की पर्ची कट गई, उसका काम तमाम होना तय था. बृज बिहारी प्रसाद के नाम की पर्ची भी कट चुकी थी. उसका हत्यारा भी बेहद करीब पहुंच चुका था. वो हर पल उस पर नजर रख रहा था और हमला करने की ताक में था. जैसे ही मौका मिला, उसने एके-47 से गोलियों की बौछार कर बृज बिहारी प्रसाद को मौत के घाट उतार दिया. इस हत्याकांड में आनंद मोहन का नाम भी आया था, लेकिन वे इसके असली किरदार नहीं थे. जो इसका असली किरदार था, उसका बृज बिहारी प्रसाद से कोई सीधा वास्ता नहीं था.
मुजफ्फरपुर से हुई शुरुआत
बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की सुपारी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला ने ली थी. उसे ये सुपारी सूरजभान सिंह ने दी थी, लेकिन इस कहानी का पहला किरदार था कुख्यात डॉन छोटन शुक्ला. हालांकि, बृज बिहारी की हत्या से पहले छोटन शुक्ला मारा जा चुका था, लेकिन अपराध की दुनिया का सीधा कानून है- दोस्त का दुश्मन, मेरा दुश्मन. बृज बिहारी प्रसाद इसी की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसकी मौत की पटकथा का पहला अध्याय तो तभी लिखा गया था जब वह छात्र था. दरअसल, बृज बिहारी मुजफ्फरपुर में रहकर पढ़ाई करता था और छात्र राजनीति में भी सक्रिय था. उन दिनों मुजफ्फरपुर में रघुनाथ पांडे और एलपी शाही का सिक्का चलता था. तमाम छोटे-बड़े बाहुबली उन्हीं की शागिर्दी में रंगदारी और ठेकेदारी करते थे. छोटन शुक्ला भी इनमें से एक था. बृज बिहारी भी इन धंधों में उतरा तो छोटन शुक्ला के साथ उसकी भिड़ंत होने लगी. नतीजा ये हुआ कि शहर का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया. 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर बृज बिहारी प्रसाद पहली बार विधायक बन गया. उसके लोगों ने पूरे मुजफ्फरपुर पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी तो छोटन शुक्ला को भी राजनीति का कीड़ा काटन
भूमिहार-राजपूत एकता का अनोखा मौका
आनंद मोहन उन दिनों लालू राज के खिलाफ सवर्णों के प्रतिरोध का पोस्टर ब्वॉय थे. 1994 में वैशाली लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ. इसमें आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतार दिया. उनका मुकाबला किशोरी सिन्हा से था. लवली ये चुनाव जीत गईं. जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई तो आनंद मोहन ने दावा कर दिया कि अगले छह महीने में वे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे. लवली आनंद की जीत में राजपूत और भूमिहारों की एकता देखने को मिली थी. आम तौर पर ये दोनों सवर्ण जातियां एक-दूसरे के विपरीत ध्रुव पर होती हैं. इस एकता में छोटन शुक्ला की अहम भूमिका रही थी. इससे गदगद आनंद मोहन ने छोटन को मोतिहारी जिले की केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी. छोटन विधायक बनने के करीब पहुंच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ऐलान उसकी मौत की मुनादी साबित होने वाला था.
बृज बिहारी के इलाके में छोटन की हत्या
माफियाओं के काम करने का एक तरीका होता है. वे अपनी निजी जानकारियां जैसे स्थान की जानकारी या आने-जाने का रास्ता गोपनीय रखते हैं. केसरिया वैसे तो भूमिहार प्रत्याशी के लिए मुफीद सीट मानी जाती थी, लेकिन छोटन के लिए तो चुनाव प्रचार करना ही जानलेवा बन गया. दरअसल, वो नियमित केसरिया आने लगा. आने-जाने का रास्ता भी आम तौर पर एक ही होता था. उसके विरोधियों ने इसी का फायदा उठाया और 4 दिसंबर 1994 को छोटन की हत्या कर दी. छोटन प्रचार कर मुजफ्फरपुर लौट रहा था, जब उसे निशाना बनाया गया. जहां छोटन की हत्या हुई, वह बृज बिहारी प्रसाद का इलाका था. मामले की जांच हुई, लेकिन पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई. इसे ब्लाइंड मर्डर बताकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, लेकिन छोटन के परिवार को पता था कि इसके पीछे कौन था.
कई बार बचा बृज बिहारी
छोटन के बाद भुटकुन शुक्ला ने गैंग की कमान संभाली और उसके निशाने पर बृज बिहारी प्रसाद था. भुटकुन ने छोटन की हत्या में शामिल रहे ओंकार सिंह को 1996 में एक-47 से भून दिया. वह बृज बिहारी तक पहुंच पाता, इससे पहले ही भुटकुन का भी काम तमाम हो गया. भुटकुन को उसके बॉडीगार्ड ने ही मार डाला. इसके पीछे भी बृज बिहारी प्रसाद का हाथ था. कहा जाता है कि बृज बिहारी ने बॉडीगार्ड को मुंहमांगी कीमत देकर खरीद लिया था. बृज बिहारी की मौत की कहानी में अब दो लोगों की एंट्री हुई- पहला मुन्ना शुक्ला जिसने गैंग की कमान संभाली और दूसरा देवेंद्र दुबे. दुबे मोतिहारी का डॉन था और छोटन शुक्ला का दोस्त भी. बृज बिहारी से उसकी भी अदावत थी. 1995 में बृज बिहारी दूसरी बार विधायक बना तो दुबे भी गोविंदगंज सीट से जीत गया. अब वो भी मु्न्ना शुक्ला के साथ मिलकर बृज बिहारी को मारने की ताक में रहने लगा. बृज बिहारी मंत्री बन गया, उसे कमांडो की सुरक्षा मिल गई और शुक्ला-दुबे की जोड़ी उसके करीब तक नहीं पहुंच पाई. 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बृज बिहारी ने अपनी पत्नी रमा देवी को आरजेडी का टिकट दिलवा दिया. बीजेपी ने राधामोहन सिंह को टिकट दिया. इधर, देवेंद्र
सूरजभान ने चला आखिरी दांव
चुनावी हार के बावजूद बृज बिहारी प्रसाद अब तक अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ रहा था. उसकी मौत की पर्ची छोटन शुक्ला ने काटी थी, लेकिन वह अब तक बचने में सफल रहा था. बृज बिहारी को एक खतरा अपने पुराने दुश्मन सूरजभान सिंह से भी था, जो उस समय बेऊर जेल में बंद था. सूरजभान की बादशाहत मोकामा इलाके में थी. ठेकेदारी और रंगदारी में उसका सिक्का चलता था. यही बृज बिहारी के साथ उसकी दुश्मनी का कारण भी था. ऊपर से सूरजभान, छोटन शुक्ला का दोस्त था. बृज बिहारी ने सूरजभान को जेल में ही खत्म करने की योजना बनाई. सूरजभान को खतरे का अहसास हुआ तो उसने भी बृज बिहारी की मौत का फरमान जारी कर दिया. अपनी जान बचाने के लिए सूरजभान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था. हत्या की सुपारी यूपी के श्रीप्रकाश शुक्ला ने ली, जो सूरजभान का शार्प शूटर था.
आखिरकार मारा गया बृजबिहारी
इसी बीच, तकनीकी संस्थानों में एडमिशन घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा और बृज बिहारी गिरफ्तार हो गया. जेल में असुरक्षा को देखते हुए उसने बीमारी का बहाना बनाया और आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हो गया. कमांडो सुरक्षा में वह अस्पताल से ही अपना दरबार भी चलाने लगा. श्रीप्रकाश भी उसके पीछे-पीछे अस्पताल में भर्ती हो गया. उसने कई बार रेकी की. एक बार तो वह बृज बिहारी को मारने के करीब पहुंच गया था, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि उसकी अपनी जान भी जा सकती थी. उसे मौका मिला 13 जून, 1998 को. जब तक बृज बिहारी के गार्ड कुछ समझ पाते, श्रीप्रकाश और उसके साथियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया. दो लोगों की रंजिश जाने कितने लोगों की मौत का कारण बनी. सत्ता के संरक्षण में बृज बिहारी प्रसाद कई बार अपने विरोधियों को मात देने में सफल रहा, लेकिन अंततः उसकी किस्मत दगा दे गई. उसकी मौत की कहानी बिहार में कथित जंगलराज के दिनों का आदर्श चित्रण है जब बाहुबलियों ने दूसरों के लिए बूथ लूटने की जगह खुद नेता बनने का रास्ता अपनाया. तब चुनावी लड़ाईयां भी लोकप्रियता से ज्यादा दबंगई का पैमाना बनकर रह गई थीं.
