बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

'बिहार में बहार बा, नीतीशे कुमार बा'- लालू प्रसाद यादव के कथित जंगलराज के अंत के बाद जब नीतीश कुमार जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब ये नारा काफी मशहूर हुआ था. इस नारे का असली मतलब था कि अब बिहार में जंगलराज नहीं, बहार है. इसका सियासी मतलब नारे के दूसरे हिस्से में छिपा था. ये बहार तभी तक है, जब तक नीतीश कुमार सीएम हैं. आरजेडी लौटी तो फिर वही जंगलराज के दिन. करीब 20 साल सीएम रहने के बाद भी ये नारा नीतीश के लिए एक पॉजिटिव छवि पेश करता है, इसलिए चुनाव के दिनों में उनके समर्थक अब भी अक्सर इसकी चर्चा करते हैं. बिहार की सियासत से जुड़ा एक और नारा है. लालू प्रसाद के सत्ता में आने के शुरुआती सालों में यह नारा खूब चला था. मंडल आंदोलन के बाद पैदा हुई सामाजिक परिस्थितियों में जातिवादी उभार का संदेश भी इस नारे में छिपा था. बदली परिस्थितियों में सत्ता किसके हाथों में है, यह भी इससे स्पष्ट था. रोचक ये है कि आरजेडी अब इसके वजूद से ही इंकार करती है. इससे भी ज्यादा रोचक है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ एक बार फिर इस नारे की चर्चा शुरू हो गई है.

लालू को मिला 'भूरा बाल साफ करो' का फायदा

'भूरा बाल साफ करो'- ये नारा 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में काफी मशहूर था. इसमें भूरा बाल का मतलब चार अलग-अलग जातियों से है- भूमिहार (भू), राजपूत (रा), ब्राह्मण (बा) और लाला (ल). इन चारों को साफ करो का मतलब है कि इन्हें सत्ता से बाहर करो. मंडल आंदोलन से पहले तक बिहार की सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही थी और अधिकांश मुख्यमंत्री सवर्ण जातियों से ही हुए थे. इस नारे में सत्ता पर सवर्णों के आधिपत्य के प्रति आक्रोश था. लालू और उनकी पार्टी ने इस जातिवादी ज्वार का खूब फायदा उठाया. आरजेडी का मशहूर एमवाय (मुस्लिम, यादव) कॉम्बिनेशन भी इसी का नतीजा था. लालू ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिये यह साबित कर दिया था कि सवर्णों के वोट के बिना भी बिहार में सत्ता हासिल की जा सकती है.

क्या कहा आनंद मोहन ने

बाहुबली से नेता बने आनंद मोहन ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भूरा बाल की चर्चा की है, हालांकि उनका नजरिया अलग है. आनंद मोहन ने कहा है कि इस बार बिहार में सत्ता किसको मिलेगी, इसका फैसला सवर्ण मतदाता करेंगे. आनंद मोहन के तर्क में दम है. उनका कहना है कि यादव, दलित, मुसलमान, कुर्मी-कोइरी- इन जातियों का वोट किसे मिलेगा, ये पहले से तय है. सवर्ण किधर जाएंगे, ये तय नहीं है. इसलिए, वे निर्णायक साबित होंगे. अपने शुरुआती दिनों में आनंद मोहन, लालू राज के खिलाफ सवर्णों के विरोध का प्रतीक थे. इससे मिली लोकप्रियता का सियासी फायदा भी उन्हें मिला. चुनाव से पहले उनकी नजर सवर्ण वोट बैंक पर है. लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में सवर्ण वोट वास्तव में निर्णायक साबित हो सकते हैं. इससे भी बड़ा सवाल कि लालू यादव आखिर 'भूरा बाल साफ करो' के नारे से दूरी क्यों बनाते हैं.

सवर्णों पर होगी नजर

बिहार की जाति जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 27.12 प्रतिशत ओबीसी, 36.01 प्रतिशत ईबीसी, 19.65 प्रतिशत एससी, 1.68 प्रतिशत एसटी और 15.52 प्रतिशत सवर्ण हैं. इनमें सवर्णों के अलावा सभी समुदायों का वोट पैटर्न पहले से तय है. सवर्ण अपने दम पर भले न हों, लेकिन किसी के साथ मिलकर निर्णायक जरूर साबित हो सकते हैं. इस लिहाज से आने वाले चुनावों में इस समुदाय का रुख अहम होगा. आजादी के बाद करीब 50 साल तक सवर्णों का वोट कांग्रेस को मिलता रहा. कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई तो इस समुदाय के अधिकांश वोट बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हो गए. इस बार हालात थोड़े अलग हैं क्योंकि नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं और सवर्णों का एक तबका उनसे नाराज है. जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भी सवर्ण वोटों के लिए दावेदारी पेश की है. यानी सवर्णों के बीच इस बार कुछ हलचल तो है. आनंद मोहन इस हलचल को महसूस कर समय रहते अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं.

लालू ने इसलिए बनाई दूरी!

अब चर्चा इस बात की कि लालू यादव 'भूरा बाल साफ करो' के नारे से परहेज क्यों करते हैं. लालू यादव की आत्मकथा 'गोपालगंज टू रायसीना रोड' में इस नारे की चर्चा है. इसमें लालू ने साफ किया है कि उन्होंने ये नारा कभी नहीं दिया और न ही उनकी पार्टी का इससे कोई रिश्ता है. आत्मकथा के लेखक नलिन वर्मा के मुताबिक 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में एक अखबार की रिपोर्ट में लिखा था कि ये नारा लालू यादव ने दिया था. इसके अलावा इस बात का कोई सबूत नहीं है. लालू के दावे में चाहे जितनी सच्चाई हो, लेकिन इस नारे का सियासी फायदा मिलने से वे इंकार नहीं कर सकते. अब वे इससे दूरी बनाना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी पार्टी के सोशल बेस का विस्तार चाहते हैं. एमवाय के एकमुश्त वोट मिलने के बावजूद पिछले 20 साल से उनकी पार्टी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई है. लालू के बेटे तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर फिर से सोचना होगा. कुछ महीने पहले उन्होंने कहा भी था कि आरजेडी केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी नहीं है. ये BAAP ( B यानी बहुजन, A यानी अगड़ा, A यानी आधी आबादी और P का मतलब Poor यानी गरीब) की पार्टी है. भूरा बाल साफ करो उनकी जरूरतों पर अब फिट नहीं बैठता. अब तो तेजस्वी के निशाने पर भी वो वोट बैंक है जिसकी चर्चा आनंद मोहन ने की है.

