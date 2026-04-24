केजरीवाल को बड़ा झटका! राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में शामिल हुए, फिर भी नहीं जाएगी सांसदी, जानिए क्यों

राघव चड्ढा ने अंततः आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया. उनके साथ AAP के छह और सांसदों ने पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है. राज्यसभा में अब आम आदमी पार्टी के केवल 3 सांसद रह जाएंगे.

आम आदमी पार्टी (AAP) की लीडरशिप, खासकर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. AAP सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उनके साथ-साथ पार्टी के छह और राज्यसभा सांसदों ने AAP से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालिवाल भी इसमें उनके साथ हैं. उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है. यहां बता दें कि पार्टी छोड़ने के बाद भी दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सांसदी नहीं जाएगी.

क्या कहता है दल-बदल विरोधी कानून?

दल-बदल विरोधी कानून (Anti Defection Law) के तहत, अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई या उससे ज्यादा सांसद या विधायक पार्टी से अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहती है. इसके साथ ही अगर दो-तिहाई से कम सदस्य पार्टी बदलते हैं, लेकिन कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का इसमें समर्थन होता है तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी.

राज्यसभा में क्या है AAP का गणित?

राघव चड्ढा के इस्तीफे के ऐलान से पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य थे. इनमें से 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से थे. 10 का दो-तिहाई होगा 7. राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालिवाल का समर्थन प्राप्त है. यानी 10 में से 7 यानी दो-तिहाई सांसद पार्टी बदलने के पक्ष में हैं. इस वजह से उनकी सांसदी बनी रहेगी.

मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं थाः राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने इस सवाल पर अपनी सफाई दी कि वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी की गतिविधियों से गायब क्यों थे, उन्होंने कहा, "आज मैं आपको सच-सच बताता हूं कि मैंने खुद को पार्टी की गतिविधियों से दूर क्यों किया. मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था. मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था. हमारे पास दो ही रास्ते थे- या तो राजनीति से अलग हो जाएं और 15-16 साल में हमने जनता के लिए जो काम किया उसे छोड़ दें या फिर हम सकारात्मक राजनीति करें. हमने तय किया कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सांसद संविधान के तहत दिए गए प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएं."

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