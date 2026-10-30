भूटान में टूटी ग्लेशियर झील, भारत तक पहुंचेगा सैलाब? फिर मंडराया नेपाल त्रासदी जैसा संकट

भारत सरकार ने दार्जलिंग हिल्स, बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार और असम सीमा पर संकोष नदी के पास बसे इलाकों के लिए भी फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी है.

भारत में 7,500 ग्लेशियर झीलें, सबसे ज्यादा सिक्किम में

भूटान की झील का पानी भारत की संकोष नदी में पहुंचा

असम, दार्जिलिंग और बिहार के कई जिलों पर खतरा

सरकार ने संकोष नदी के आसपास बसे इलाकों को किया अलर्ट

भूटान की शिनताफू ग्लेशियर झील के फटने से पानी का तेज बहाव भारत की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में असम, बिहार और दार्जिलिंग हिल्स जैसे राज्यों को हाई-अलर्ट पर हैं. यहां 4000 से 5000 लोगों को शेल्टर में भेजा गया है और 6000 से भी ज्यादा को रिलोकेट कर दिया गया है. गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को ग्लेशियर झील फट गई और रात करीब सवा आठ बजे झील का पानी बंगाल और असम के पास संकोष नदीं में पहुंच गया. ग्लेशियर लेक आउबर्स्ट फ्लड (GLOF) की वजह से बिहार, असम और दार्जलिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है.

क्या है ग्लेशियर लेक आउबर्स्ट फ्लड?

ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है तो उससे एक झील बन जाती है. इसके आसपास नैचुरल बैरियर बन जाता है. ग्लेशियर का पानी झील में जमा होता रहता है, लेकिन अगर कभी यह बैरियर टूट जाए तो एक झटके में सारा पानी नीचे आ जाता है. पहाड़ियों से गुजरते हुए यह पानी अपने साथ मलबा भी बहा ले जाता है. अवरोधक टूटते ही बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ बहता है और नीचे जाकर नदियों में गिरता है. इस वजह से नदियों का जलस्तर भी अचानक से बढ़ जाता है और फिर नदियों के आसपास बसे इलाकों में तबाह मचती है.

शिनताफू झील भूटान के पूनातसांगचू नदी बेसिन में है. यही नदी भारत में भी बहती है, जिसे यहां संकोष नदी कहते हैं. शिनताफू ग्लेशियर झील के टूटने से पानी पूनातसांगचू नदी में पहुंच गया और गुरुवार रात तक संकोष नदी में तक्तसिमाखांग इलाके पहुंच चुका था. बंगाल का अलीपुरद्वार संकोष के किनारे बसा है.

भारत सरकार ने दार्जलिंग हिल्स, बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपायगुरी और कूचबिहार और असम सीमा पर संकोष नदी के पास बसे इलाकों के लिए भी फ्लड एडवाइजरी जारी करी दी है. इसमें कहा गया है कि ग्लेशियर झील फटने की वजह से भारत-भूटान सीमा पर 6-8 घंटे में बाढ़ का पानी पहुंच सकता है. दोनों जिलों के अधिकारियों से स्थिति पर कड़ी नजर रखने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है.

कैसे बनती हैं ग्लेशियर लेक?

टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से पहाड़ों पर कुछ डिप्रेशन बन जाते हैं, इसका मतलब है कि जब टेक्टोनिक प्लेटों में खिंचाव होता है तो पहाड़ या धरती का कोई टुकड़ा आसपास के हिस्से की तुलना में नीचे की ओर धंस जाता है. इन्हीं जगहों पर ग्लेशियर और बारिश का पानी धीरे-धीरे इकट्ठा होता रहता है. फिर इनसे झील बना जाती है, जिन्हें ग्लेशियर लेक कहा जाता है. ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के कारण-

अगर झील के आसपास ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं या चीजें, जो उसके लिए अवरोधक का काम करती हैं, वो टूट जाएं तो झील फट सकती है.

भूकंप आने पर झील वाली जगह के हिलने से भी इसके फटने का खतरा है.

तीसरा कारण यह हो सकता है कि झील में इतना ज्यादा पानी भर जाए कि अपने में समा न सके, तब भी झील के फटने का खतरा है.

चौथी वजह ये हो सकती है कि अगर पहाड़ों से ग्लेशियर के बड़े टुकड़े या लैंडस्लाइड की वजह से चट्टान का कोई बड़ा टुकड़ा टूटकर झील में गिर जाए, तब भी इसके फटने का खतरा है.

भारत में कितने ग्लेशियर लेक हैं?

भारत में 7,500 ग्लेशियर लेक हैं, जिनमें से कई 4,500 मीटर एल्टीट्यूड पर हैं. मुख्यरूप से हिमालय और काराकोरम पर्वतीय क्षेत्रों में ये लेक हैं. सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्लेशियर झीलें सिक्किम में हैं. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और अरूणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भी हैं.

स्कूलों में शिफ्ट किए गए 4000-5000 लोग

अलीपुरद्वार के पुलिस सुपरीटेंडेंट अमित कुमार शॉ ने बताया कि एहतियाती तौर पर 4,000 से 5,000 लोगों को शेल्टर में रखा गया है, जबकि 6,000 से ज्यादा को सुरक्षित स्थानों पर रिलोकेट कर दिया गया है. स्कूलों को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर लोगों को सुरक्षित रखा गया है. अमित कुमार शॉ ने बताया कि भूटान सरकार से अधिकारी लगातार संपर्क में हैं. उन्होंने बताया कि भूटान में पानी का बहाव अब कम है, फिर भी हम सावधानी बरत रहे हैं और हाई अलर्ट पर हैं. अमित कुमार शॉ ने बताया कि संकोष रिवर सिस्टम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि आने वाला पानी अपने साथ मरी हुई मछलियां और मलबा ला सकता है और लकड़ी और कंक्रीट के बड़े टुकड़े भी शामिल हैं.



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