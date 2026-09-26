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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

भूटान क्यों बढ़ा रहा है अपना सांस्कृतिक और धार्मिक दायरा? इसके पीछे क्या है वजह

भारत और चीन के बीच स्थित भूटान अपनी सुरक्षा, पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए बौद्ध कूटनीति का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है. जानिए गेलेफू सिटी से लेकर नए मंदिरों की पूरी कहानी

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 26, 2026, 12:56 AM IST

भूटान क्यों बढ़ा रहा है अपना सांस्कृतिक और धार्मिक दायरा? इसके पीछे क्या है वजह

भूटान में बौद्ध कूटनीति का नया दांव, Image Viator 

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क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश अपनी सुरक्षा और पहचान के लिए सेना के बजाय 'आध्यात्म' का सहारा ले सकता है? भूटान ठीक यही कर रहा है और उसने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसे विशेषज्ञ 'बौद्ध कूटनीति' कह रहे हैं. 

यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आया जब अगस्त-सितंबर 2026 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हारिणी अमरासूर्या ने थिम्पू में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भूटान का पांच दिवसीय दौरा किया. यह कोई आम या औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि भूटान की उस बदलती विदेश नीति का एक बड़ा उदाहरण था.

भूटान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसकी बौद्ध पहचान?

भूटान में बौद्ध धर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसकी राष्ट्रीय पहचान, शासन और आम जीवन का मुख्य आधार है. वर्ष 2008 के संविधान में बौद्ध धर्म को देश की आध्यात्मिक विरासत घोषित किया गया है, जिसका संरक्षण करना सरकार का मुख्य काम है. 

इतना ही नहीं भूटान के राजा का बौद्ध होना भी जरूरी है. अपनी इस अनोखी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भूटान ने दशकों तक खुद को बाहरी दुनिया से अलग रखा. बाद में उसने धीरे-धीरे अपनी सीमाओं को खोला और दुनिया के सामने विकास के एक अनोखे पैमाने के रूप में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (Gross National Happiness) का मॉडल पेश किया.

अचानक क्यों बढ़ाना पड़ा बौद्ध आउटरीच का दायरा?

ORF की रिपोर्ट के अनुसार, भूटान द्वारा बौद्ध धर्म को अपनी कूटनीति के केंद्र में लाने के पीछे दो मुख्य कारण हैं. जिसमें-

  • युवाओं का पलायन: करीब 800,000 की आबादी वाले इस देश में बेहतर अवसरों की तलाश में लगभग 71,000 भूटानी नागरिक विदेश जा चुके हैं. युवाओं के पलायन,बढ़ती महंगाई व पति-पत्नी दोनों के कमाने जैसे सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह से यहां प्रजनन दर घटकर प्रति महिला केवल 1.4 बच्चे रह गई है. साथ ही नई पीढ़ी पुरानी मान्यताओं से दूर हो रही है. 
  • तिब्बती बौद्ध धर्म और क्षेत्रीय राजनीति में खालीपन: भूटान का वज्रयान बौद्ध धर्म ऐतिहासिक रूप से तिब्बत से प्रभावित रहा है, लेकिन 1950 के दशक में चीन द्वारा तिब्बत पर की गई कड़ाई के बाद भूटान भारत के करीब आ गया. वर्तमान में दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बनी अनिश्चितता, चीन द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के 'चीनीकरण' और अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह देश अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए कूटनीतिक रूप से खुद आगे आकर अपनी विरासत को बचाने का प्रयास कर रहा है.

क्या है भूटान की नई रणनीति?

अपनी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भूटान ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं. इनमें सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' (GMC) परियोजना है. यह एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR) है जो आर्थिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक ध्यान (माइंडफुलनेस) और मानव कल्याण को जोड़ता है. इसका मकसद केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर पलायन रोकना है. नवंबर 2026 में गेलेफू में एक ही दिन में 108 स्तूपों के निर्माण का अभियान आयोजित किया जा रहा है.

आबादी के पलायन के बीच क्यों अपनाई बौद्ध कूटनीति

इसके अलावा भूटान ने बौद्ध कूटनीति को धार देने के लिए उच्च स्तरीय शाही दौरों और मंदिर निर्माण का अभियान चलाया है:

1- जुलाई 2024 में भूटान नरेश ने मंगोलिया की पहली राजकीय यात्रा की.
2- दिसंबर 2024 में राजा ने नेपाल की अनौपचारिक यात्रा की, जिससे संबंधों में सुधार हुआ.
3- अप्रैल 2025 में म्यांमार में आपदा राहत के लिए 87 सदस्यीय दल तैनात किया गया.
4- अप्रैल 2025 में थाई सम्राट की भूटान यात्रा और दिसंबर 2025 में भूटानी राजा-रानी की थाईलैंड यात्रा हुई.
5- अगस्त 2025 में भूटान नरेश ने वियतनाम की पहली राजकीय यात्रा की.
6- सितंबर 2025 में बिहार के राजगीर में बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया.
7- नवंबर 2025 में गेलेफू में 'ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल' हुआ, जिसमें भारत से पिप्रहवा-कपिलवस्तु अवशेष लाए गए.
8- नवंबर 2025 में वाराणसी में भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस के लिए जमीन की घोषणा हुई.
9- जून 2026 में नेपाल के लुम्बिनी में मंदिर परिसर का भूमि पूजन हुआ.
10- अगस्त-सितंबर 2026 में जापान की राजकुमारी अकीको और विदेश राज्य मंत्री डॉ. कुनिमित्सु अकीको ने भूटान का दौरा किया.
11- सितंबर 2026 में भूटान ने नेपाल को बाढ़ राहत के लिए 100 मिलियन रुपये का योगदान दिया

दक्षिण एशिया के लिए इस कूटनीति के क्या मायने हैं?

भूटान की इस कूटनीतिक पहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह बोधगया, राजगीर, लुम्बिनी और वाराणसी जैसे पवित्र बौद्ध स्थलों पर अपनी स्थायी पहचान बना रहा है, जिससे वह दक्षिण एशिया के बौद्ध पर्यटन सर्किट से गहराई से जुड़ गया है. साथ ही, यह रणनीति पड़ोसी देशों के साथ उसके आपसी संबंधों को भी एक नया जीवन दे रही है.

इन सांस्कृतिक प्रयासों को 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' में विदेशी निवेश आकर्षित करने से भी जोड़ा जा रहा है. हालांकि यह नई रणनीति भारत के साथ भूटान के मजबूत और मुख्य रिश्तों की जगह नहीं ले सकती, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूटान के कूटनीतिक दायरे में विविधता लाने और उसे बड़ा बनाने में मदद जरूर करती है.

क्या भूटान अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहा है?

भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के अनुसार, भूटानी प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने खुद यह स्वीकार किया है कि उनका देश इस समय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है. हालांकि भूटान के सामने यह चुनौती किसी सैन्य जंग के रूप में नहीं है. यह जंग पूरी तरह से आर्थिक और आबादी और भू-राजनीतिक मोर्चों पर लड़ी जा रही है. 

दुनिया का पहला 'कार्बन नेगेटिव' देश

भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है. इसका मतलब है कि भूटान जितनी कार्बन डाईऑक्साइड पैदा करता है, उससे कहीं ज़्यादा यहां के घने जंगल सोख लेते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, भूटान हर साल 22 लाख टन CO2 पैदा करता है, जबकि उसके घने जंगल सालाना 90 लाख टन से ज्यादा CO2 सोख लेते हैं. यही नहीं, भूटान के संविधान के Article 5 में यह साफ लिखा है कि देश की कुल भूमि का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से  ढका रहेगा. 

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