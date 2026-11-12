21 छक्के, 7 चौके... न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 137 गेंदों में ठोकी डबल सेंचुरी, फिर भी भारत के खिलाफ टीम में जगह नहीं

Bevon Jacobs 202 Runs: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवन जैकब्स ने फोर्ड ट्रॉफी में 137 गेंदों पर 202 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 21 छक्के और 7 चौके लगाए.

पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने की लिस्ट में जैकब्स दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं (Image- IANS)

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवन जैकब्स ने घरेलू क्रिकेट में ऐसा तूफान मचाया है कि हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है. इस खिलाड़ी ने गुरुवार (12 नवंबर 2026) को फोर्ड ट्रॉफी के मैच में महज 137 गेंदों में 202 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 21 छक्के और 7 चौके निकले.

इतनी शानदार पारी खेलने वाला ये खिलाड़ी भारत के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा नहीं है. बेवन जैकब्स ने ऑकलैंड में ऑकलैंड एसेस की तरफ से खेलते हुए ओटागो के खिलाफ ये धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने 147.44 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 137 गेंदों पर 202 रन बनाए. उनकी इस पारी की बदौलत ऑकलैंड की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 334 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

लिस्ट ए क्रिकेट में बनाया रिकॉर्ड

जैकब्स की 21 छक्कों वाली पारी भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट हैं, जिन्होंने 2018 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए क्वींसलैंड के खिलाफ 148 गेंदों में 257 रन बनाए थे. उस पारी में उन्होंने 23 छक्के जड़े थे. इस लिस्ट में रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं.

टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट

डार्सी शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)- 23 छक्के, 257 रन, 148 गेंद बेवन जैकब्स (न्यूजीलैंड)- 21 छक्के, नाबाद 202 रन, 137 गेंद गेरी स्नाइमैन (नामीबिया)- 17 छक्के, 196 रन, 113 गेंद इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)- 17 छक्के, 148 रन, 71 गेंद रोहित शर्मा (भारत)- 16 छक्के, 209 रन, 158 गेंद एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)- 16 छक्के, 149 रन, 44 गेंद क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)- 16 छक्के, 215 रन, 147 गेंद जस्करण मल्होत्रा (अमेरिका)- 16 छक्के, 173 रन, 124 गेंद ऋतुराज गायकवाड़ (भारत)- 16 छक्के, नाबाद 220 रन, 159 गेंद सौम्य सरकार (बांग्लादेश)- 16 छक्के, नाबाद 208 रन, 153 गेंद

NZ के लिए दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज

इसके अलावा जैकब्स न्यूजीलैंड के लिए पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बन गए हैं. उनसे पहले मार्टिन गप्टिल ने नाबाद 237 रन, जेमी हो ने 222 रन और चैड बोव्स ने 205 रन की पारी खेली थी. हालांकि, जैकब्स की इस शानदार बल्लेबाजी के बावजूद ऑकलैंड की टीम मुकाबला नहीं जीत सकी.

#FORDTROPHY x Bevon Jacobs = 202 not out We very nearly saw a world record for most 6's in an innings, today; will settle for second and a New Zealand record 💥 Also the highest individual one-day score for Auckland Aces, beating Colin Munro's 174 not out in 2017/18 Brutal. https://t.co/XuOwpyQ3DX — #NZIII (@MargotButcher) November 12, 2026

शानदार पारी के बावजूद टीम हार गई मैच

टीम के लिए लचलान स्टैकपोल ने 46 रन बनाए, लेकिन कोई दूसरा बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया. इसके जवाब में ओटागो ने पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम ने पांच गेंद बाकी रहते 335 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया.

ओटागो की जीत में मैक्स चू ने नाबाद 75 रन बनाए. वहीं जैक बॉयल ने 62 और थॉर्न पार्क्स ने 55 रन का योगदान दिया. आखिरी ओवरों में टॉम जोन्स ने 19 गेंदों पर 31 रन और जमाल टॉड ने सिर्फ 8 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाकर टीम को यादगार जीत दिला दी.

भारत के खिलाफ सीरीज में भी दिखाया था दम

बेवन जैकब्स 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में भी खेल चुके हैं. हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. इस सीरीज की पांच पारियों में जैकब्स ने 136 रन बनाए थे. उनका औसत 45.33 और स्ट्राइक रेट 146.23 रहा. इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला.

फोर्ड ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन जारी

जैकब्स अब तक न्यूजीलैंड के लिए 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इनमें उनके नाम 319 रन दर्ज हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 31.90 और स्ट्राइक रेट 144.34 है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह दो अर्धशतक भी लगा चुके हैं. फोर्ड ट्रॉफी में भी जैकब्स का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है. इस टूर्नामेंट में 31 मैचों की 27 पारियों में वह 870 रन बना चुके हैं. उनका औसत 39.54 है. अब उनके नाम एक शतक और चार अर्धशतक दर्ज हैं.

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