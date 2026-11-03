13 घंटे का सुहाना सफर, वेस्टर्न घाट से होकर गुजरेगी नई बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत... जानें रूट और टाइमिंग

बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस वेस्टर्न घाट के खूबसूरत पहाड़ी इलाके से होकर गुजरेगी. इस दौरान यात्रियों को सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड के बीच प्रकृति के खूबसूरत नजारों का दीदार करने का मौका मिलेगा. जानें स्टॉपेज और टाइमिंग...

बेंगलुरु से गोवा जाने वाले पैसेंजर्स को जल्द ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिलने वाली है. (Image Credit: IANS)

New Vande Bharat Express: साउथ इंडिया के पैसेंजर्स के लिए भारतीय रेलवे ने दो खुशखबरी दी है. बेंगलुरु से गोवा जाने वाले लोगों को जल्द ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिलने वाली है. वहीं, बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत भी हो चुकी है. इन दोनों ट्रेनों से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस वेस्टर्न घाट के खूबसूरत पहाड़ी इलाके से होकर गुजरेगी. इस दौरान यात्रियों को सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड के बीच प्रकृति के खूबसूरत नजारों का दीदार करने का मौका मिलेगा. वहीं बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रात में सफर करके अगले दिन सुबह यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी.

क्या है यशवंतपुर-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट और स्टॉपेज?

बेंगलुरु और गोवा के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को रेलवे बोर्ड ने 30 अक्टूबर 2026 को मंजूरी दी है. यह ट्रेन यशवंतपुर और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी. इसके लिए ट्रेन नंबर 26655 और 26656 तय किए गए हैं. यह ट्रेन मंगलुरु जंक्शन के रास्ते चलेगी और दोनों तरफ से सफर के दौरान 12 स्टेशनों पर रुकेगी. इसका रूट कर्नाटक के कई अहम शहरों और तटीय इलाकों को कवर करेगा. इस वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट की सबसे खास बात वेस्टर्न घाट का खूबसूरत इलाका है. खासकर सकलेशपुर से सुब्रह्मण्य रोड के बीच ट्रेन पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाके से गुजरेगी.





यशवंतपुर-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज

श्रवणबेलगोला

हासन

सकलेशपुर

सुब्रह्मण्य रोड

कबाका पुत्तूर

मंगलुरु जंक्शन

उडुपी

कुंदापुरा

मूकाम्बिका रोड बिंदूर

मुर्देश्वर

गोकर्ण रोड

कारवार

बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग और चलने के दिन

रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्तावित टाइमटेबल भी सामने आया है. ट्रेन दोनों दिशाओं में हफ्ते में छह दिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 26655 (यशवंतपुर से मडगांव)- यह ट्रेन यशवंतपुर से सुबह 7:35 बजे रवाना होगी और रात 8:55 बजे मडगांव पहुंचेगी. यह बुधवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 26656 (मडगांव से यशवंतपुर)- वापसी में ट्रेन मडगांव से सुबह 8:20 बजे रवाना होगी और रात 9:15 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी.

बेंगलुरु से गोवा पहुंचने में कितना समय लगेगा?

यशवंतपुर से मडगांव तक का सफर पूरा करने में करीब 13 घंटे 20 मिनट लगेंगे. वहीं, मडगांव से यशवंतपुर लौटने में लगभग 12 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा. यह ट्रेन दिन के समय चलेगी. इससे उन यात्रियों को फायदा होगा जो बेंगलुरु से गोवा या गोवा से कर्नाटक के अलग-अलग शहरों तक रेल से सफर करना चाहते हैं. एक और अहम बात यह है कि इस नई ट्रेन के शुरू होने के बाद मौजूदा मडगांव-मंगलुरु सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (20645/20646) को बंद करने की भी मंजूरी दी गई है.

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट और टाइमिंग

बेंगलुरु और गोवा के बीच नई वंदे भारत को मंजूरी मिलने के अलावा रेलवे ने बेंगलुरु-मुंबई रूट पर भी यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 नवंबर 2026 को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. इसकी नियमित सेवा 2 नवंबर से मुंबई से बेंगलुरु और 3 नवंबर से बेंगलुरु से मुंबई के लिए शुरू हो रही है.

Hon’ble Minister of Railways Shri @AshwiniVaishnaw , along with other dignitaries, flagged off the Bengaluru–Mumbai #VandeBharat_Sleeper train. https://t.co/umQQWZXiJH — South Western Railway (@SWRRLY) November 1, 2026

बेंगलुरु और गोवा के बीच चलने वाला यह ट्रेन बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलेगी. ट्रेन नंबर 27652 को बेंगलुरु से मुंबई और 27651 को मुंबई से बेंगलुरु के लिए तय किया गया है. इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका रातभर का सफर है. यात्री रात में ट्रेन पकड़कर अगले दिन अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे. इससे नौकरीपेशा लोगों, बिजनेस करने वालों, स्टूडेंट्स और दूसरे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी.

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर के डिपार्चर और अराइवल की टाइमिंग

रेलवे के जारी टाइम टेबल के मुताबिक, दोनों दिशाओं में बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर हफ्ते में छह दिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 27652 (बेंगलुरु से मुंबई)

डिपार्चर: शाम 7:45 बजे, SMVT बेंगलुरु

अराइवल: अगले दिन सुबह 11:55 बजे, CSMT मुंबई.

चलने के दिन: सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन.

कुल यात्रा समय: करीब 16 घंटे 10 मिनट.

ट्रेन नंबर 27651 (मुंबई से बेंगलुरु)

डिपार्चर: रात 8:10 बजे, CSMT मुंबई.

अराइवल: अगले दिन दोपहर 12 बजे, SMVT बेंगलुरु.

चलने के दिन: मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन.

कुल यात्रा समय: करीब 15 घंटे 50 मिनट.

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर किन स्टेशनों पर रुकेगी?

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर बेंगलुरु से मुंबई के बीच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई अहम स्टेशनों को कवर करेगी. इसके नियमित रूट पर कुल 8 बीच के स्टॉपेज निर्धारित किए गए हैं. इस रूट पर ट्रेन हुबली से होकर नहीं जाएगी. यह कलबुर्गी और सोलापुर के रास्ते मुंबई पहुंचेगी. इससे उत्तर कर्नाटक के यात्रियों को भी मुंबई के लिए ट्रैवल करने का एक और ऑप्शन मिलेगा. नीचे देखें ट्रेन का रूट-

अनंतपुर

गुंतकल

रायचूर

यदगीर

कलबुर्गी

सोलापुर

पुणे

कल्याण

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खास बातें?

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं. इनमें 11 कोच थर्ड एसी, 4 कोच सेकेंड एसी और 1 कोच फर्स्ट एसी का होगा. इस ट्रेन में करीब 823 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर कुशनिंग वाली बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे, बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने वाली तकनीक दी गई है. इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए कवच सिस्टम और इमरजेंसी टॉक-बैक की सुविधा भी शामिल है. रेलवे के मुताबिक, इस ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक है.