स्विमिंग पूल, सेलिब्रेशन और अचानक दो विदेशियों की मौत! बेंगलुरु के लक्जरी होटल में आखिर क्या हुआ?

जर्मनी के अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन थाइस और स्लोवाकियाई के जुराज होर्वाट की बेंगलुरु के कॉनराड होटल में करंट लगने से मौत

अलेक्जेंडर की पत्नी सिल्विया ओटावा ने दर्ज कराई शिकायत. (Image Credit: Conrad Hotels)

Bengaluru Hotel Swimming Pool Accident: बेंगलुरु के हलासुरु स्थित 5-स्टार कॉनराड होटल के स्विमिंग पूल में शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) शाम दो विदेशी नागरिकों की करंट लगने से मौत हो गई. होटल के तीसरे फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल में ये घटना हुई.

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान जर्मनी के रहने वाले अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन थाइस जो लुफ्थांसा एयरलाइंस में क्रू मेंबर थे और दूसरे स्लोवाकियाई के रहने वाले जुराज होर्वाट जो टेक कंपनी IBM में प्रोजेक्ट मैनेजर थे.

स्विमिंग पूल में हुआ दर्दनाक हादसा

हादसा शुक्रवार की शाम हुआ, जहां पर स्विमिंग पूल में दोनों विदेशी नागरिक थे. इसी दौरान जोरदार बिजली के झटके ने उनकी जान ले ली. उनके लिए समय एक सामान्य शाम की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन स्विमिंग पूल में जाने के बाद ये आखिरी और जानलेवा बन गया.

विदेशी नागरिकों को बचाने वाले दो लोग घायल

एनडीटीवी के मुताबिक, होटल में रुके एक US नागरिक और एक भारतीय पूल अटेंडेंट जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की थी उनको भी चोटें आईं. इस समय दोनों को मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उनका इलाज चल रहा है. दोनों ही अभी खतरे से बाहर हैं.

होटल मैनेजमेंट ने जताया दुख

कॉनराड होटल मैनेजमेंट ने बताया कि इस दुखद घटना से हम सभी काफी दुखी हैं. विदेश से आए दो मेहमानों की मौत हो गई. हम उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं. घटना का कारण अभी सही से पता नहीं चला और अधिकारियों की पूरी जांच अभी चल रही है. हम उनकी जांच में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं.

हॉस्पिटल का बयान

मणिपाल हॉस्पिटल ने कहा कि शुक्रवार शाम करीब 5.10 बजे कॉनराड होटल में एक घटना हुई, जिसके बाद चार लोगों को हॉस्पिटल लाया गया. इनमें एक जर्मन नागरिक, एक स्लोवाक नागरिक, एक US नागरिक और एक 26 साल का होटल स्टाफ मेंबर शामिल था. जर्मन नागरिक को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि स्लोवाकियाई नागरिक की मौत तब हुई जब डॉक्टरों ने उसे होश में लाने की कोशिश की. US नागरिक को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी. 26 साल के होटल स्टाफ मेंबर को जब अस्पताल भर्ती करवाया था, तब वो सदमे की हालत में था.

अलेक्जेंडर की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत

जर्मन नागरिक अलेक्जेंडर की पत्नी सिल्विया ओटावा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि ये मौतें कॉनराड होटल मैनेजमेंट की तरफ से लापरवाही के कारण हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.