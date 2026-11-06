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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

जैसे ही नीचे रखा सिलेंडर, अचानक हुआ ब्लास्ट, झुलसते-झुलसते बचा डिलीवरी एजेंट, बेंगलुरु का ये वीडियो देखकर हो जाएं अलर्ट!

बेंगलुरु में डिलीवरी के दौरान सिलेंडर में अचानक आग लग गई. एजेंट ने किसी तरह आग पर काबू पाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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Rishi Kant

Updated : Nov 06, 2026, 08:24 AM IST

जैसे ही नीचे रखा सिलेंडर, अचानक हुआ ब्लास्ट, झुलसते-झुलसते बचा डिलीवरी एजेंट, बेंगलुरु का ये वीडियो देखकर हो जाएं अलर्ट!

बेंगलुरु में घर के बाहर सिलेंडर में लगी आग (फोटो- Video Screengrab)

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डिलीवरी बॉय एलपीजी सिलेंडर डिलीवर करने के लिए पहुंचा. उसने गेट के बाहर सिलेंडर रखा और वो लीक कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए जैसे ही ढक्कन खोला, आग ने सिलेंडर को चपेट में ले लिया और तुरंत ब्लास्ट हो गया. डिलीवरी बॉय बाल-बाल झुलसने से बचा. 

बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके की एक महिला ने सिलेंडर बुक किया था, जिसकी डिलीवरी के लिए एजेंट पहुंचा था. एजेंट ने सिलेंडर की लीकिंग चेक करने के लिए सील खोली ही थी कि अचानक सिलेंडर में आग लग गई. कुछ ही पलों में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. डिलीवरी बॉय का चेहरा भी इसमें झुलसते-झुलसते बच गया क्योंकि वो झुककर लीकिंग देख रहा था. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

डिलीवरी बॉय ने कैसे किया हैंडल? 

जब ब्लास्ट हुआ तो एजेंट ने सिलेंडर भी दूसरी ओर धक्का दे दिया और खुद दूसरी ओर भाग गया. सिलेंडर लुढ़कते हुए गेट से थोड़ी दूर पहुंच गया. इस दौरान वहां रेलिंग पर पसरे हुए कपड़ों में भी आग लग गई. एजेंट ने उन कपड़ों की आग बुझाकर वहां से उन्हें हटा दिया. 

सिलेंडर से निकल रही गैस आग को हवा दे रही थी. सीढ़ियों के पास तक सिलेंडर पहुंच गया था. घर के अंदर से एक महिला एक बर्तन में पानी लेकर आई, जिसे उसने सिलेंडर पर डाल दिया. उसके बाद खुद जल्दी-जल्दी चप्पल उतारकर घर में घुसा और बाल्टी में भरकर पानी लाया ताकि आग ज्यादा न भड़क पाए, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. 

कैसे लगी सिलेंडर में आग?

पहली नजर में वीडियो को देखने पर तो समझ में नहीं आता कि सिलेंडर में आग आखिर कैसे लगी. ध्यान से वीडियो देखने पर घर के दरवाजे के पास कोने में एक जलता हुआ दीया दिखाई दे रहा है. इसी दौरान डिलीवरी एजेंट सिलेंडर लेकर पहुंचते हैं. सिलेंडर का ढक्कन हटाने पर थोड़ी गैस भी लीक होती है. जैसे ही लीक हुई गैस हवा के संपर्क में आती है, तुरंत आग भड़क जाती है.

जलता हुया दीया बना आग की वजह वजह!

दिवाली और आम दिनों में भी लोग अकसर घरों के बाहर दीया जलाते हैं, लेकिन बेंगलुरु में एक छोटा-सा दीया कितने बड़े हादसे का कारण बन सकता था. हालांकि डिलीवरी एजेंट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लिया. उसने समय रहते न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि सिलेंडर पर पानी डालकर उसकी आग को ज्यादा भड़कने से भी रोका. घटना की सूचना के बाद मल्लेश्वरम पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई. टीओआई के मुताबिक, घर में रहने वाली महिला ने दरवाजे की चौखट धोई थी, पूजा-पाठ किया था और वहां तेल का दीया जलाया था.

ऐसे हादसों से कैसे बचें?

-जहां सिलेंडर रखा जाता है, वहां दीया बिलकुल न जलाएं
-सिलेंडर लेते समय सील, वाल्व की जांच जरूर करें
-अगर गैस की स्मेल आए तो माचिस-लाइटर न जलाएं
-बिजली के स्विच भी ऑन/ऑफ करने से बचें
-खिड़की-दरवाजे खोलें, लोगों को घर से बाहर निकालें
-सिलेंडर का रेगुलेटर तुरंत बंद कर दें
-आग लगने पर सिलेंडर पर गीला-मोटा कपड़ा रख दें
-एलपीजी इमरजेंसी 1906 पर कॉल करें

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