'फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई', वाइफ को सिल-बट्टे से कुचला, फिर ससुराल के 6 लोगों को मारा, बेंगलुरु में ड्राइवर का कैसे खुला राज?

इंदुशेखर ने करीब 20 साल पहले सुनीता से शादी की थी. सुनीता का मायके वालों से बहुत ज्यादा लगाव था. इसलिए जब भी हसबैंड-वाइफ के बीच झगड़ा होता था तो उसकी मां और भाई बीच में आ जाते थे.

वाइफ के साथ अकसर झगड़ा होता था. मायके वाले बीच में आ जाते थे और वाइफ की साइड लेते थे. इस बात से हसबैंड गुस्सा हो गया. उसने वाइफ और उसके घरवालों के मर्डर का प्लान बनाया और दो दिनों में वाइफ समेत 7 लोगों की हत्या कर डाली. इस तरह 20 साल की शादी के बाद बेंगलुरु का कैब ड्राइवर हत्यारा बन गया.

बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार (6 नवंबर) को एक कैब ड्राइवर को अरेस्ट किया है. उसकी पहचान इंदुशेखर के रूप में हुई. आरोप है कि उसने वाइफ समेत 7 लोगों की हत्या की. मारे गए लोगों में 7 साल का एक बच्चा भी शामिल है.

राजाजीनगर पुलिस ने 7 साल के पुनीत की बॉडी को चिक्काबल्लापुर जिले में नंदी हिल्स से बरामद किया था, जबकि बाकी लोगों की बॉडी की तलाश की जा रही है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, आरोपी ने दो दिन पहले ये हत्याएं की थीं, जिनके बारे में काफी देर से पता लगा.

मारे गए लोगों की पहचान श्रीरंपुरा की रूपावती, उनकी बेटी सुनीता, बेटों शिवकुमार और शंकर, बहुओं दिव्या और नलिनी और उनके सात साल के पोते पुनीत के रूप में हुई है.

Bengaluru | A person (Indushekar) has been taken into custody after he claimed he killed 7 members over a family dispute. We have taken up the case and are verifying facts and details: DCP, North Bengaluru November 6, 2026

20 साल पहले हुई थी कैब ड्राइवर की शादी

पुलिस ने बताया कि इंदुशेखर ने करीब 20 साल पहले सुनीता से शादी की थी. सुनीता का मायके वालों से बहुत ज्यादा लगाव था. इसलिए जब भी हसबैंड-वाइफ के बीच झगड़ा होता था तो उसकी मां और भाई बीच में आ जाते थे. इससे इंदुशेखर बहुत गुस्सा होता था. इससे निपटने के लिए उसने वाइफ और उसके सभी घरवालों को मारने का प्लान बनाया.

वाइफ के मर्डर के बाद बोला- वो ट्रिप पर गई है

आईएएनएस के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया कि इंदुशेखर ने पहले वाइफ की सिल-बट्टे (पत्थर) से कुचलकर हत्या की. जब लोगों ने पूछा कि सुनीता कहां चली गई तो उसने बहाना बनाया कि वो दोस्तों के साथ ट्रिप पर पर गई है. वो इस पूरी प्लानिंग में झूठ ही बोलता रहा.

इंदुशेखर ने इसी तरह दोनों सालों को झूठ बोलकर घर पर बुलाया. उसने कहा कि घर आओ ड्रिंक करते हैं. जब शिवकुमार और शंकर उसके घर पहुंचे तो उसने दोनों को शराब पिलाकर हत्या कर दी. इसी तरह दोनों की पत्नी नलिनी, दिव्या और अपनी सास रूपावती की हत्या कर दी. कैब ड्राइवर यहीं नहीं रुका, उसने 7 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा. उसे भी मारकर पहाड़ी एरिया में फेंक दिया.

कैसे खुला कैब ड्राइवर के कारनामों का राज?

यह मामला तब सामने आया, जब नलिनी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाने के बाद उसकी मां ने श्रीरामपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. नलिनी, शिवकुमार की पत्नी थी. जब पुलिस ने इसकी जांच की तो कड़ियां जुड़ती गईं और अधिकारी इंदुशेखर तक पहुंच गए. जब उससे सवाल-जवाब हुए तो विरोधाभासी बयानों से शक गहराया.

पुलिस ने इंदुशेखर के घर की तलाशी ली तो क्राइम से जुड़े सुराग मिले. जिस चीज से हत्या की गई थी, उसे जब पुलिस ने बरामद कर लिया तो इंदुशेखर की हिम्मत टूट गई और उसने गुनाह कबूल कर लिया.

इंदुशेखर ने नंदी हिल्स के आसपास अलग-अलग जगहों पर शवों को ठिकाने लगा दिया था. पुलिस ने बताया कि गुरुवार को उसे उस इलाके में ले जाया गया और करीब चार घंटे की तलाश के बाद पुनीत का शव बरामद हुआ. बाकी शवों को खोजने की कोशिशें जारी हैं.

वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त

कैब ड्राइवर ने इतनी सफाई से वारदात को अंजाम दिया कि आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लग पाई. उसने घर में लगे खून के धब्बों को भी साफ किया और अपराध में इस्तेमाल किए गए सिल-बट्टे को धो दिया. इसके अलावा उस कार को भी जब्त कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल शवों को ले जाने के लिए किया गया था.

बेंगलुरु पुलिस ने बनाई SIT

वेस्ट डिवीजन के जॉइंट कमिश्नर वामसी कृष्णा और नॉर्थ डिवीजन के डीसीपी नेमागोवडा समेत सीनियर पुलिस अधिकारी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. डीसीपी के नेतृत्व में तीन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) की एसआईटी बनाई गई है, जिसका काम बाकी शवों को खोजना और सबूत इकट्ठा करना है.

कैब ड्राइवर का मकान मालिक के साथ भी था विवाद

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने ये भी बताया कि आरोपी इंदुशेखर 'थाना वरदी' नाम का एक अखबार भी चलाता था. बीते आठ सालों से भाष्यम सर्कल के पास एक किराए के मकान में रह रहा था. इस मकान के मालिक के साथ भी इंदुशेखर का विवाद चल रहा था, जिसकी जांच भी शुरू हो गई है.

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