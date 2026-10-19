BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी में शामिल हुए प्रज्ञान ओझा-रमेश पोवार, जानें क्रिकेट करियर से सैलरी और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस

BCCI Selection Committee: बीसीसीआई ने प्रज्ञान ओझा को चीफ सिलेक्टर बनाया है. रमेश पोवार समेत इन दिग्गजों को कमेटी में जगह मिली है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर प्रज्ञान ओझा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. पूर्व तेज गेंदबाज और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद चीफ सिलेक्टर का पद खाली था, जिसपर अब प्रज्ञान ओझा बैठ गए हैं. बीसीसीआई सीनियर सिलेक्शन कमेटी में रमेश पोवार भी शामिल हुए हैं. बीसीसीआई ने सीनियर सिलेक्शन कमेटी की जानकारी सोशल मीडिया के एक्स पर दी है. बीसीसीआई ने 5 पूर्व खिलाड़ियों को कमेटी में शामिल किया है.

बीसीसीआई के पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यभार 4 अक्टूबर, 2026 को खत्म हुआ था. उसके बाद से चीफ सिलेक्टर का पद खाली था, लेकिन अब बीसीसीआई ने इसका जिम्मा प्रज्ञान ओझा को सौंप दिया है. सोमवार 19 अक्टूबर 2026 से प्रज्ञान ओझा का कार्यभार शुरू हो गया है और अब वो टीम इंडिया का चयन करेंगे. भारत और श्रीलंका वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम चुनेंगे.

BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी में कौन-कौन शामिल?

बीसीसीआई ने पुरुष टीम की नई सीनियर सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है. इसमें प्रज्ञान ओझा चेयरमैन बने हैं, जबकि रमेश रोवार, अजय यात्रा, शिव सुंदर दास और आरपी सिंह को शामिल किया है. इन 5 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए भी योगदान दिया है और कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है और एक बार फिर ये सभी दिग्गज दमदार खिलाड़ियों को मौका देकर टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान देंगे.

कैसा रहा प्रज्ञान ओझा का क्रिकेट करियर?

प्रज्ञान ओझा ने बतौर खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान भी किया है. उन्होंने 24 टेस्ट की 48 पारियों में 113 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा, 18 वनडे मैचों की 17 पारियों में 21 विकेट लिए हैं और टी20 की 6 पारियों में 10 विकेट झटके हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के 48 मैचों में 144 विकेट लिए हैं.

इसके अलावा, ओझा ने फर्स्ट क्लास करियर के 108 मैचों में 424 विकेट लिया है. वहीं, लिस्ट ए की 100 पारियों में 123 विकेट और टी20 क्रिकेट में ओझा ने 142 मैचों की 139 पारियों में 156 विकेट चटकाए हैं. प्रज्ञान ने आईपीएल की 90 पारियों में 89 विकेट लिए हैं और इस दौरान उनका सिर्फ 7.37 का इकॉनमी रहा है.

🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia — BCCI (@BCCI) October 19, 2026

प्रज्ञान ओझा कैसे बने चीफ सिलेक्टर?

अजीत अगरकर के कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रज्ञान ओझा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था. इस दौरान ओझा ने टीम सिलेक्शन से लेकर चीफ सिलेक्टर के कामकाज तक सभी चीजे अच्छे से पहले ही समझ ली थीं. इसके अलावा, प्रज्ञान ओझा को टेस्ट क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट का काफी अनुभव है. क्योंकि चीफ सिलेक्टर बनने के लिए टेस्ट मैचों का अनुभव काफी अहम होता है. वहीं, प्रज्ञान ओझा से पहले पार्टिव पटेल इस पद के लिए प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टिव ने इस पद के लिए नाम नहीं दिया, जिसके बाद प्रज्ञान ओझा को इसकी जिम्मेदारी मिल गई.

कैसा रहा रमेश पोवार का क्रिकेट करियर?

रामेश पोवार ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं. उन्होंने 4 टेस्ट पारियों में 6 विकेट और 29 वनडे पारियों में 34 विकेट चटकाए हैं. वहीं, उन्होंने आईपीएल की 26 पारियों में 13 विकेट भी लिए हैं. हालांकि, रामेश पोवार ने फर्स्ट क्लास में दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर के 148 मैचों में 470 विकेट चटकाए हैं. वहीं, 113 लिस्ट ए मैचों में 142 विकेट लिया है. हालांकि, टी20 की 27 पारियों में पोवार ने 14 विकेट लिए हैं.

मिताली राज से हुआ था रमेश का विवाद

रमेश पोवार ने इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोचिंग की हुई है. साल 2018 में पोवार पहली बार महिला टीम इंडिया के कोच बने थे. इस दौरान साल 2018 में टी20 वर्ल्ड कप भी खेला गया था. उस समय पोवार और पूर्व कप्तान मिताली राज के बीच बड़ा विवाद हुआ था, जो काफी चर्चा में रहा था. मिताली ने पोवार पर करियर को नुकसान पहुंचाने और भेदभाव जैसे आरोप लगाए थे. उसके बाद पोवार को पद से हटा दिया था, लेकिन साल 2021 में वो दोबारा कोच बन गए थे.

BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी की कितनी होगी सैलरी?

बीसीसीआई सीनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों को तगड़ी सैलरी देती है, लेकिन सबसे ज्यादा सैलरी चीफ सिलेक्टर की होती है. बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर को 3 करोड़ रुपये सालाना देती है, जो 25 लाख रुपये महीना होती है. वहीं, अन्य सदस्यों को 90 लाख रुपये सालाना देती है, जो 7.5 लाख रुपये महीना होती है. ऐसे में प्रज्ञान ओझा को बीसीसीआई 3 करोड़ रुपये सैलरी देगी, जबकि रमेश रोवार, अजय यात्रा, शिव सुंदर दास और आरपी सिंह को 90 लाख रुपये सालाना सैलरी मिलेगी.

कैसे होता है BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन?