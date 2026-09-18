Explainer: TMC खत्म! बंगाल में अब लिफाफा बनाम फुटबॉल की लड़ाई... BJP को इससे कितना फायदा?

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस नाम और सिंबल से बर्षों तक सत्ता में रहीं वह अब खत्म होने की कगार पर है. राज्यों में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को अलग नाम और सिंबल आवंटित किया है. यह अंतरिम आदेश है अभी टीएमसी के मूल नाम और सिंबल पर फैसला होना बाकी है.

चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अस्थायी तौर पर नाम और सिंबल आवंटित किया है (इमेज क्रेडिट - X/AI)

बंगाल में आगामी उपचुनाव में TMC के दोनों गुट अलग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे

चुनाव आयोग ने दोनो गुट को अलग सिंबल और नाम आवंटित कर दिया है

आयोग का यह फैसला केवल अंतरिम है, अभी फाइनल फैसला होना बाकी है

ऐसे में आइए जानते हैं कि आगामी उपचुनाव में इसका क्या असर होगा?

वेस्ट बंगाल में वर्षों तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है. वेस्ट बंगाल की राजनीति में अब लिफाफा बनाम फुटबाॅल की लड़ाई हो गई है. चुनाव आयोग की ओर से आज अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न दिया गया है. वहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया.

इससे एक बात को स्पष्ट है कि टीएमसी खत्म हो गई और इससे दो नई पार्टियों का गठन हो चुका है, जिन्हें चुनाव आयोग ने सिंबल और नाम आवंदित कर दिए हैं. आइए जानते हैं कि राज्य में होने वाले आगामी उपचुनाव में इससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है.

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल के अलावा मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के तौर पर माना जाएगा. यह व्यवस्था फिलहाल अंतरिम तौर पर लागू रहेगी और 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों में दोनों गुट इन्हीं नई पहचान के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे. उपचुनाव की मतगणना 9 अक्टूबर को होगी.

आयोग ने पुराने नाम और चुनाव चिह्न पर क्यों लगाई रोक?

यह फैसला आयोग के एक दिन पहले आए अंतरिम आदेश के बाद हुआ है. आयोग ने TMC के मूल नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और उसके आरक्षित ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. आयोग ने कहा था कि पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के दावों पर अंतिम फैसला होने तक किसी भी गुट को पुराने नाम और चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी.

आयोग ने दोनों पक्षों को तीन-तीन वैकल्पिक नाम और मुक्त चुनाव चिह्नों के विकल्प देने को कहा था. इसके बाद आयोग ने आज दोनों गुटों के लिए अलग पहचान तय की. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह आवंटन अस्थायी है और पार्टी के संगठनात्मक विवाद पर अंतिम आदेश आने तक लागू रहेगा.

वहीं इसके अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी दोनों गुटों की ओर से दाखिल नामांकन को नई पार्टी पहचान के साथ जोड़ा जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित कानूनी शर्तें पूरी करते हों.

चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि पुराने नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के कारण उम्मीदवारों के नामांकन और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हों.

BJP को क्या होगा इससे फायदा?

इसका सीधा असर राज्य में होने वाले उपचुनावों पर पड़ेगा. नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे. टीएमसी में दो गुट हो जाने के कारण पार्टी के पारंपरिक वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है. राज्य में पहले से ही बीजेपी का सरकार है. ऐसे में टीएमसी के अंदर गुटबाजी और नाम-सिंबल की लड़ाई का पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है.

क्या है TMC vs TMC की लड़ाई?

TMC के भीतर विवाद केवल चुनाव चिह्न तक सीमित नहीं है. दोनों पक्ष पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्य समिति की वैधता और पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं.

अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट ने मौजूदा राष्ट्रीय कार्य समिति की वैधता पर सवाल उठाया है. इस गुट का दावा है कि समिति का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त हो गया था. दूसरी तरफ ममता बनर्जी गुट ने इस दावे और विरोधी गुट की ओर से की गई संगठनात्मक प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया है.

ममता गुट की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पार्टी संविधान में किए गए संशोधनों के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति और अन्य संगठनात्मक निकायों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच साल किया गया था. विरोधी गुट इन संशोधनों की वैधता पर सवाल उठा रहा है.

किसे मिलेगा TMC का नाम और सिंबल?

चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि पार्टी के असली संगठनात्मक नियंत्रण और मूल नाम-चिह्न पर अधिकार का सवाल अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है. आयोग के अंतरिम इंतजाम का उद्देश्य आगामी उपचुनावों के दौरान दोनों पक्षों को अलग-अलग पहचान के साथ चुनाव लड़ने की सुविधा देना है.

इस तरह TMC के दोनों गुट एक ही पुराने नाम और ‘फूल और घास’ चिह्न के बजाय अलग-अलग नाम और सिंबल के साथ चुनावी मैदान में होंगे. अंतिम फैसला आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मूल पार्टी के नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न पर अधिकार किस गुट को मिलता है.

इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि चुनाव आयोग का अंतिम फैसला चाहे जिस गुट के पक्ष में जाए लेकिन आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता की लड़ाई नहीं रह जाएगी. तीसरी पार्टी की इंट्री अब राज्य में हो चुकी है.

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