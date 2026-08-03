क्या बांकीपुर उपचुनाव नतीजा साबित होगा बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट? किसकी बदलेगी रणनीति, किसकी बढ़ेगी चुनौती

डीएनए एक्सप्लेनर
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं. जहां प्रशांत किशोर की जन सुराज की बड़ी चुनावी परीक्षा हो रही है, वहीं बीजेपी के लिए ये अपने गढ़ को बचाने की जंग है.
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को महज एक रूटीन चुनाव मान लेना बड़ी भूल हो सकती है. आमतौर पर उपचुनाव किसी सरकार की सेहत पर असर नहीं डालते, लेकिन बांकीपुर का नतीजा राज्य की भावी राजनीति का रुख तय करने का माद्दा रखते है. यही वजह है कि इसे आम चुनाव से पहले का एक ऐसा टेस्ट माना जा रहा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), आरजेडी और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, तीनों की साख दांव पर लगा दी है.
(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)
बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है. बीजेपी जहां इस अर्बन गढ़ को अपनी मजबूती का प्रतीक मानकर मैदान में है, वहीं इस उपचुनाव में सबकी नजरें प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज पर टिकी हुई हैं. प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा है.
बिहार भर में पैदल यात्राएं करने और नई राजनीति का वादा करने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पीके रैली में आने वाली भीड़ को असली वोटों में तब्दील कर पाएंगे? अगर जन सुराज यहां बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है या फिर कोई बड़ा उलटफेर करती है, तो यह बिहार के आने वाले विधानसभा चुनावों की पटकथा पूरी तरह बदल देगा.
इस उपचुनाव के नतीजे दोनों धड़ों की संगठनात्मक ताकत और जनता के मिजाज के बारे में बताने वाले हैं. बीजेपी और एनडीए के लिए यह सीट जीतना अपनी मजबूत जमीनी पकड़ और शहरी मतदाताओं पर पकड़ को साबित करने की जंग है. बिहार में एनडीए की सरकार के प्रति जनसमर्थन का यह सीधा आकलन है.
उपचुनावों में अक्सर मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिलती है, जैसे बांकीपुर में करीब 34.24% वोटिंग दर्ज हुई जो पिछले चुनाव से लगभग 7% कम है. ऐसे कम मतदान वाले माहौल में वही पार्टी बाजी मारती है, जिसकी बूथ-लेवल मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख की व्यवस्था मजबूत हो.
उपचुनाव के नतीजों का सीधा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक असर भविष्य की राजनीति पर पड़ने वाला है-
भले ही ये चुनाव राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़े हों, लेकिन वोटिंग के दिन स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि का रोल भी अहम रहता है. बांकीपुर में विकास, बुनियादी ढांचा, रोजगार और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर जोर रहा. एनडीए सरकार द्वारा विकास के नाम पर वोट मांगने और प्रशांत किशोर द्वारा 'व्यवस्था परिवर्तन' के नारे ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया.
बांकीपुर का नतीजा ये तय करेगा कि क्या बिहार में अब भी एनडीए का किला अजय है या फिर सूबे की राजनीति में तीसरे विकल्प यानी प्रशांत किशोर के लिए जमीन तैयार हो चुकी है. अगर बांकीपुर में जनता ने किसी नए समीकरण पर मुहर लगाई, तो इसे यकीनन बिहार की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा.
ये भी पढ़ें- Bypoll Results: क्या उपचुनाव के नतीजों पर दिखेगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट का असर? आज आएंगे BJP शासित राज्यों में 3 सीटों के परिणाम