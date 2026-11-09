दो टेस्ट मैच में बने 2865 रन, एक टीम ने बनाए 1000 प्लस रन; 2003 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

Test Records: अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 5 नवंबर, 2026 से पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था. इसके साथ ही बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच भी टेस्ट मैच खेला गया और दोनों मैच ड्रॉ रहे.

क्रिकेट में सबसे पुराना फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है, जिसकी शुरुआत 15 मार्च 1877 में हुई थी. टेस्ट क्रिकेट को अब तक लगभग 150 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक हर एक मैच में नए रिकॉर्ड्स बनते हैं. टेस्ट क्रिकेट में 9 नवंबर, 2026 का दिन भी खास बन गया. क्योंकि, 5 नवंबर से दो टेस्ट शुरू हुए थे, जिसका 5वां दिन 9 नवंबर को खेला गया और इन दोनों मैचों में 2800 से ज्यादा रन बने और कुल 10 बल्लेबाजों ने शतक ठोके. इतना ही नहीं, एक टीम ने 1000 से ज्यादा रन भी जड़ दिए हैं.

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 5 नवंबर, 2026 से पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जो 5वें दिन के खेल के साथ ड्रॉ रहा. इसके साथ ही बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच भी 5 नवंबर से टेस्ट मैच खेला गया, जो 5वें दिन ड्रॉ हुआ है. इन दोनों मैचों में 2800 से ज्यादा रन बने और एक टीम ने 1000 प्लस रन बनाए. इतना ही नहीं, इन मैचों में कुल 8 शतक और 2 दोहरे शतक भी लगे हैं.

कैसा रहा अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच?

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 5 नवंबर से खेला गया था, जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस दौरान टीम ने 504 रन बना दिए, जबकि टीम के लिए ब्रेंडन टेलर ने 131 रन और ब्रायन बनेट ने 128 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी 514 रन बना दिए और टीम के लिए सेदीकुल्लाह अटल 105 रन, रहमानुल्लाह जादरान 113 और रहमत शाह ने 173 रनों की पारी खेली.

पहली पारी के बाद अफगानिस्तान ने 10 रनों की बढ़त हासिल कर थी, लेकिन जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में 523 रन बना दिए और टीम के लिए क्रेग एर्विन ने 206 रन और वेस्ली मधेवेरे ने 100 रनों की नाबाद पारियां खेली. इस तरह ये मुकाबला 5वें दिन ड्रॉ हो गया.

कैसा रहा बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज का टेस्ट मैच?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 5 नवंबर से खेला गया था, जो ड्रॉ रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 356 रन बनाए थे. टीम के लिए अमीर जंगू ने 133 रनों की पारी खेली. बांग्लादेश ने पहली पारी में 386 रन बना डाले और 30 रनों की बढ़त बना ली. टीम के लिए तौहीद हृदय ने नाबाद 242 रनों की पारी खेली.

हालांकि, वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 398 रन बना डाले और टीम के लिए कावेम हॉज ने 142 रनों की पारी खेली. ऐसे में बांग्लादेश के सामने 368 रनों का टारगेट था. टीम ने दूसरी पारी में 184 रन बोर्ड पर लगाए और खेल का 5वां दिन खत्म हो गया. इस तरह ये मैच भी ड्रॉ हो गया था.

दो टेस्ट मैच में बने 2865 रन

5 नवंबर, 2026 को अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें 2865 रन बने हैं. इस दौरान अफगानिस्तान ने 514 रन बनाए, जबकि जिम्बाब्वे ने 504 और 523 रन समेत कुल 1027 रन बनाए हैं, जो इन चारों टीमों ने ज्यादा है. जिम्बाब्वे इन दोनों मैचों में दोनों पारियों में मिलाकर 1000 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम है.

वहीं, बांग्लादेश ने 386 और 184 रन समेत 580 रन बनाए. वहीं, वेस्टइंडीज ने 356 और 398 समेत 754 रन बनाए. इस तरह दोनों मुकाबलों में सभी चारों टीमों का स्कोर 2865 रन हुआ. हालांकि, खास बात ये रही कि ये दोनों मैच 5 दिन तक चले और दोनों ही ड्रॉ भी हुए हैं.

2003 में हुआ था ऐसा

अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच से पहले साल 2003 में भी ये कारनामा हो चुका है. 12 दिसंबर 2003 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला गया था. ये दोनों मुकाबले 12 दिसंबर 2003 में अलग-अलग जगहों पर खेले गए थे. इन दोनों मैचों में कुल 2893 रन बने थे, लेकिन ये अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज मैचों से अलग है, क्योंकि ये दोनों मैचों में नतीजा निकला था. यानी एक टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज दोनों मैच ड्रॉ रहे.

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 556 और दूसरी पारी में 196 समेत कुल 752 रन बनाए थे, जबकि भारत ने पहली पारी में 523 और दूसरी पारी में 233 समेत कुल 756 रन बनाकर 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया था. इसी दिन साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का भी मैच खेला जा रहा था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 561 और दूसरी पारी में 226 सहित 787 रन बनाए थे. वहीं, वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 410 और दूसरी पारी में 188 सहित कुल 598 रन बनाए थे. इस तरह एक ही दिन शुरू हुए इन दोनों टेस्ट मैचों में कुल 2893 रन बने थे.

लगे 10 शतक और टूटा गांगुली और पुजारा का रिकॉर्ड

अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज मैचों में कुल 10 शतक लगे हैं, जिसमें दो दोहरे शतक भी ठोके गए हैं. इन दोनों मैचों में ब्रेंडन टेलर 131 रन, ब्रायन बनेट 128 रन, सेदीकुल्लाह अटल 105 रन, रहमानुल्लाह जादरान 113 रन, रहमत शाह 173 रन, क्रेग एर्विन 206 रन, वेस्ली मधेवेरे 100 रन, अमीर जंगू 133 रन, तौहीद हृदय 242 रन और कावेम हॉज 142 रन ने सबसे बड़ी पारियां खेली हैं.

हालांकि, बांग्लादेश के तौहीद हृदय ने नाबाद 242 रनों की पारी खेली और टीम को हार से बचाया. इस पारी के बदौलत उन्होंने भारतीय पूर्व दिग्गज सौरव गांगुली और चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में तौहीग ने गांगुली और पुजारा का रिकॉर्ड तोड़ा है. गांगुली ने टेस्ट में 239 रनों की पारी खेली है, जबकि पुजारा ने नाबाद 206 रनों की पारी खेली है. इस तरह तौहीद ने 242 रनों की नाबाद पारी से दोनों दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.