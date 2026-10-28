बैलेट पेपर से चुनाव में एक महीने में कांग्रेस की दूसरी हार! PM मोदी का तंज, पढ़ें क्या कहते हैं आंकड़े

बैलेट पेपर से हुए चुनावों में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. 28 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि इससे पहले असम के सिलचर नगर निगम चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था.

देश की राजनीति में ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर बहस लगातार जारी है. कांग्रेस और विपक्षी दल लंबे समय से चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के इस्तेमाल पर सवाल उठाते रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है. लेकिन अब बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों ने बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका दे दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार राज्यों में हुए एमएलसी चुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को कांग्रेस पर तंज कसा और पूछा कि जब चुनाव बैलेट पेपर से हुए, तो पार्टी ने आखिर कितनी सीटें जीतीं?

एक महीने में कांग्रेस को दूसरा झटका!

करीब एक महीने के भीतर ही बैलेट पेपर से हुए चुनावों में कांग्रेस को दूसरी बार झटका लगा है. इससे पहले असम के सिलचर नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की थी. इन दोनों चुनावों के नतीजों को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस के ईवीएम संबंधी आरोपों पर सवाल उठा रही है.

MLC elections in 28 seats across 4 big states - Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Elections held using ballot papers. Guess how many seats Congress won? 🧐 October 28, 2026

चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएलसी चुनावों का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में कुल 28 सीटों पर चुनाव हुए थे. इन चुनावों की खास बात ये थी कि वोटिंग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराई गई थी. पीएम मोदी ने इसी बात को आधार बनाकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया.

उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि इन चार बड़े राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, अब जरा अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं. दरअसल, इन 28 सीटों में से पहले कांग्रेस के पास चार सीटें थीं, लेकिन इस बार पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही. बीजेपी के लिए ये नतीजा कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करने का एक और मौका बन गया.

Zero Check Karlo Bhai! 😂 #MLCElectionResults #BallotPaper https://t.co/hwX3rMf5Rw — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 28, 2026

पीएम के तंज पर कांग्रेस का पलटवार

पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है. राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने मांग की है कि पीएम मोदी आगामी सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का वादा करें. खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'अगर नरेंद्र मोदी को इतना भरोसा है कि चुनाव परिणामों पर ईवीएम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन्हें केवल बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से बीजेपी की चुनावी ताकत साबित करनी चाहिए.'

पवन खेड़ा ने अपनी पोस्ट में आगे कई मांगें रखीं. उनकी मांग है कि भविष्य में होने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने का वादा किया जाए. उन्होंने SIR प्रक्रिया रोकने और मतदाता सूची से कथित तौर पर अवैध तरीके से हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की मांग की.

If Narendra Modi is so confident that EVMs have no bearing on election results, let him prove his confidence in the BJP’s electoral prowess through action, not rhetoric. 1. Commit to conducting all Lok Sabha and upcoming Vidhan Sabha elections by ballot paper going forward. 2. Suspend SIR and restore the 13.3 crore voters illegally deleted from the electoral rolls. 3. Terminate Gyanesh Gupta. 4. Repeal the law that gives life long immunity to Gyanesh Gupta. Until Modi acts on these demands, his claims are nothing but hogwash - hollow words no one can take seriously. — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 28, 2026

उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक क्या रहे नतीजे?

चारों राज्यों के चुनाव परिणामों और उपलब्ध रुझानों पर नजर डालें, तो तस्वीर कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाली नहीं दिखती. उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में बीजेपी छह और समाजवादी पार्टी तीन सीटों पर आगे रही, जबकि दो सीटों पर मतगणना जारी है.

बिहार की आठ सीटों पर मुकाबला अलग-अलग दलों के बीच बंटा नजर आया. बीजेपी को दो और जेडीयू को एक सीट मिली, जबकि आरजेडी, जन सुराज और एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में भी एक-एक सीट गई. दो सीटों पर गिनती जारी है.

#MLCElectionResults राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए 😉 https://t.co/BcW55CdkQB — Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 28, 2026

कर्नाटक-महाराष्ट्र में भी नहीं मिली कोई सफलता

कर्नाटक की चारों सीटों पर बीजेपी ने तीन सीटें जीतीं, जबकि एक सीट जेडीएस के खाते में गई. यहां कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली. महाराष्ट्र की पांच सीटों पर भी मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा. एनसीपी (एससीपी) को दो सीटें, बीजेपी और शिवसेना को एक-एक सीट मिली, जबकि एक सीट पर मतगणना जारी है.

इन चुनावों से पहले अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास कुछ सीटें थीं. इस बार पार्टी उन सीटों को बचाने में भी नाकाम रही. यही वजह है कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति और ईवीएम को लेकर उसके आरोपों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

कांग्रेस ने 28 में से कितनी सीटें जीती…"0" Ballot Box इस्तीफ़ा दो... https://t.co/1gmrxM0GXW — Amit Shah (@AmitShah) October 28, 2026

असम में नगर निगम चुनाव में भी मिली थी हार

कांग्रेस के लिए परेशानी सिर्फ एमएलसी चुनावों तक सीमित नहीं है. इससे पहले असम के सिलचर नगर निगम के पहले चुनाव में भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था. कुल 42 सीटों वाले इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

बीजेपी ने अकेले 32 सीटें हासिल कीं, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) को दो सीटें मिलीं. दूसरी ओर, कांग्रेस सिर्फ दो सीटों पर सिमट गई और छह सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. इस चुनाव में भी मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया गया था. ऐसे में बीजेपी ने इसे कांग्रेस के उन आरोपों के जवाब के तौर पर पेश किया, जिनमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं.

हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कांग्रेस को घेरा

सिलचर चुनाव के नतीजों के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विकसित भारत के एजेंडे पर अपना भरोसा जताया है.

सीएम सरमा ने बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर भी कटाक्ष किया था. उनका कहना था कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है, लेकिन जब चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, तब भी उसे हार का सामना करना पड़ता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस की हार और बड़ी हो जाती है.

असम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने भी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लगातार ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, लेकिन बैलेट पेपर से हुए चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है.

ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को मिला नया मुद्दा

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. हाल के दिनों में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है. हालांकि, बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती रही है.

अब बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों ने इस राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है. बीजेपी का तर्क है कि अगर ईवीएम ही कांग्रेस की हार की वजह है, तो बैलेट पेपर से हुए चुनावों में भी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? फिलहाल, इन नतीजों ने कांग्रेस के सामने राजनीतिक चुनौती जरूर बढ़ा दी है.

कांग्रेस को एक तरफ चुनावी प्रदर्शन पर जवाब देना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को उसके पुराने आरोपों पर पलटवार करने का मौका मिल गया है. आने वाले चुनावों में ये मुद्दा कितना असर डालेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बैलेट पेपर से हुई हार ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बहस को और तेज कर दिया है.

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