पीएम मोदी ने कहा कि नेपाली पीएम बालेन शाह का पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा भारत में होना दोनों देशों की गहरी दोस्ती को दर्शाता है.

नेपाल की 15 हजार करोड़ रुपये की मदद करेगा भारत (Image Source: IANS)

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा के दौरान पांच बड़ी घोषणाएं की गई हैं, 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और कनेक्टिविटी और एनर्जी से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी गई. सोमवार (23 नवंबर, 2026) को हुई दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये का सहायता पैकेज देने की घोषणा की है.

द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि नेपाली पीएम बालेन शाह का पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा भारत में होना दोनों देशों की गहरी दोस्ती को दर्शाता है.

सवाल 1- भारत ने नेपाल को कौन-कौन सी मदद का वादा किया?

बालेन शाह के भारत दौरे के दौरान भारत और नेपाल के बीच 5 बड़ी घोषणाएं और अहम समझौते हुए.

नेपाल के लिए आर्थिक सहायता पैकेज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लिए करीब 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये और इंडियन करेंसी में 15 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की. नेपाल की ओर से 2 बिलियन डॉलर की सहायता की मांग की गई थी. भारत-नेपाल ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट: दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देने के लिए साझा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा. 6 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन: भारत और नेपाल में कनेक्टिविटी, विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6 प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन. अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा की शुरुआत: धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल सेवा शुरू की जाएगी. विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर: ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, विकास और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर.

सवाल 2- किन 8 समझौतों पर बालेन शाह और पीएम मोदी ने किए हस्ताक्षर?

बैठक के बाद पीएम मोदी और बालेन शाह ने आठ सहयोग समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया-

अंतरिक्ष और संचार- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और नेपाल के सूचना और संचार मंत्रालय (MOIC) के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दक्षिण एशिया उपग्रह के उपयोग के लिए सैटेलाइट संचार (SATCOM) नेटवर्क स्थापित किया जाएगा. पुलिसिंग और फॉरेंसिक- भारत की नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (NFSU) और नेपाल पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए करार किया है. साथ ही भारत की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU) और नेपाल की नेशनल पुलिस एकेडमी (NPA) में भी एक समझौता हुआ है. सिविला सेवा प्रशिक्षण- नेपाल के सिविल सेवकों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) और नेपाल प्रशासनिंक स्टाफ कॉलेज के बीच समझौता हुआ है. स्वास्थ्य और आयुर्वेद- दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों में मेडिकल क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एमओयू और आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में सहयोग के लिए भी अंतर सरकारी समझौता हुआ है. शहरी विकस और कृषि- शहरी विकास में तकनीकी सहयोग और पशुधन और मत्स्य पालन विकास के लिए दो अलग-अलग ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. आईआईटी और क्रिकेट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को भरोसा दिलाया है कि नेपाल में आईआईटी का ऑफशोर कैंपस बनाया जाएगा और इन्क्यूबेटर और इनोवेशन हब भी स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा नेपाल में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए भी मदद दी जाएगी.

सवाल-3 कनेक्टिविटी और एनर्जी के लिए किन परियोजनाओं का किया गया उद्घाटन?

पीएम मोदी और बालेन शाह ने सीमा पार कनेक्टिविटी, एनर्जी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है.

सरयू-कमला एक्सप्रेस- भारत और नेपाल के बीच नई रेल सेवा शुरू की गई है, जो राम नगरी अयोध्या से नेपाल में सीता के नगर जनकपुर तक जाती है. साथ ही लुंबिनी, बौध गया और बुद्ध और शिव-शक्ति स्थलों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सहयोग को और गहरा किया जाएगा. सड़क परियोजना- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धाराचूला से नेपाल के धाराचूला को जोड़ने के लिए बन रहे सीमा-पार मोटर योग्य पुल का उद्घाटन किया गया. इसके अलावा बनबसा में नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) की आधारशिला रखी गई और भैरहवा, सुनौली और दोधरा चांदनी में निर्माणाधीन आईसीपी की समीक्षा की गई. ट्रेड के लिए गुजरात के कांदला और ओडिशा के परादीप पोर्ट के लिए भी नेपाल को पहुंच प्रदान की जाएगी. जलविद्युत परियोजना- दोनों नेताओं ने 669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना की आधाशिला भी रखी. पेट्रोलियम सहयोग- मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन (MAPL) के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया और प्रस्तावित सिलीगुड़ी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन के हिस्से के रूप में झापा में एक नए पेट्रोलियम टर्मिनल की आधारशिला रखी गई.

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