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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

भारत के लिए कितना जरूरी है बाब अल-मंडेब स्ट्रेट? इसके बंद होने से क्या होगा असर, कितना बढ़ेगा शिपिंग का खर्चा

यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में नाकेबंदी के ऐलान ने पूरी दुनिया सहित भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. एशिया और यूरोप के बीच व्यापार की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले इस रूट के प्रभावित होने से जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 22, 2026, 02:13 PM IST

भारत के लिए कितना जरूरी है बाब अल-मंडेब स्ट्रेट? इसके बंद होने से क्या होगा असर, कितना बढ़ेगा शिपिंग का खर्चा

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य 

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  • यमन और अफ्रीका के बीच स्थित बाब अल-मंडेब की सबसे कम चौड़ाई केवल 29 किलोमीटर है 
  • दुनिया का 12 से 15% समुद्री व्यापार और 20 से 30% कंटेनर यहां से गुजरते हैं
  • इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 88 लाख बैरल कच्चा तेल जाता है
  • भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी देशों से आने वाले इसी मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है

मध्य पूर्व में जारी भारी तनातनी के बीच लाल सागर एक बार फिर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ गया है. यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और उस रास्ते से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है. हूती विद्रोहियों के इस कदम का सीधा असर अब दिखने भी लगा है. बुधवार (22 जुलाई 2026) को भारत और चीन आ रहे सऊदी कच्चे तेल के दो बड़े टैंकरों ने लाल सागर का रास्ता बदलकर स्वेज नहर की तरफ रुख किया. 

यह विवाद सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है. लाल सागर का सबसे संकरा और बेहद संवेदनशील हिस्सा है- बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (Bab-el-Mandeb Strait). अगर ये समुद्री रास्ता प्रभावित होता है, तो इसका सबसे बड़ा झटका भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. 

क्या है बाब अल-मंडेब और क्यों है इतना खास?

बाब अल-मंडेब यमन और अफ्रीका के देशों (जिबूती और इरिट्रिया) के बीच स्थित एक बेहद संकरा समुद्री मार्ग है, जिसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर महज 29 किलोमीटर है. इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 'चोकपॉइंट' कहा जाता है. ये जलमार्ग हिंद महासागर को लाल सागर और स्वेज नहर के जरिए सीधे भूमध्य सागर से जोड़ता है. आसान शब्दों में कहें तो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करने का ये दुनिया का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है.  

बाब अल-मंडेब से कितने जहाज आते हैं?

दुनिया का लगभग 12 से 15 प्रतिशत समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है. वैश्विक स्तर पर जहाजों के जरिए भेजे जाने वाले 20 से 30 फीसदी कंटेनर्स इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक, हर रोज करीब 88 लाख बैरल कच्चा तेल और तेल उत्पाद, और 4.1 अरब घन फीट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरती है. 

भारत के लिए क्यों जरूरी है बाब अल-मंडेब?

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल विदेश से खरीदता है. ऐसे में बाब अल-मंडेब का रास्ता भारत के लिए सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों लिहाज से रीढ़ की हड्डी की तरह है.

  • ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर- सऊदी अरब, इराक और खाड़ी देशों से आने वाले तेल व गैस की बड़ी खेप इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचती है. अगर हूती विद्रोहियों की नाकेबंदी से यह रास्ता बंद या असुरक्षित होता है, तो भारत के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है. 

  • निर्यात और आयात पर असर- यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका के साथ भारत का जितना भी व्यापार होता है, उसका बड़ा हिस्सा इसी लाल सागर-स्वेज नहर कॉरिडोर से गुजरता है. भारत से निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद, कपड़े, इंजीनियरिंग सामान और दवाइयों की डिलीवरी में देरी होगी.

रास्ता बदला तो कितना बढ़ेगा शिपिंग का खर्चा?

जब बाब अल-मंडेब का रास्ता खतरनाक हो जाता है, तो शिपिंग कंपनियों के पास केवल एक ही मुख्य विकल्प बचता है- अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना. इसे 'केप ऑफ गुड होप' रूट कहा जाता है. रास्ता बदलने का मतलब है भारी आर्थिक नुकसान और समय की बर्बादी.

जहाजों को अफ्रीका के नीचे से घूमकर जाने में लगभग 3,000 से 3,500 समुद्री मील का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है. इससे यात्रा का समय 10 से 15 दिन बढ़ जाता है. 15 दिन ज्यादा जहाज चलाने का मतलब है भारी मात्रा में अतिरिक्त ईंधन का खर्च, क्रू का खर्च और जहाजों का भाड़ा बढ़ना. युद्ध क्षेत्र होने के कारण बीमा कंपनियां जहाजों का 'वॉर रिस्क इंश्योरेंस' काफी बढ़ा देती हैं, जिससे प्रति शिपमेंट लागत दोगुनी से तीन गुनी तक हो जाती है.  

bab el mandeb

भारतीय अर्थव्यवस्था, आपकी जेब पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

अगर यह नाकेबंदी लंबी खिंचती है, तो भारत पर इसका चौतरफा असर दिखेगा-

  • आयात बिल में भारी बढ़ोतरी- तेल और भाड़ा महंगा होने से भारत का विदेशी मुद्रा कोष तेजी से खाली होगा और देश का आयात बिल बहुत बढ़ जाएगा.
  • महंगाई का खतरा- कच्चा तेल महंगा होते ही देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं. इससे परिवहन महंगा होगा, जिससे सब्जी, राशन और रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी.
  • कमजोर होता रुपया- महंगे आयात के कारण भारत का चालू खाता घाटा बढ़ेगा, जिससे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है.

क्या भारत के पास कोई बैकअप प्लान है?

इस तरह के संकट से निपटने के लिए भारत ने कुछ तैयारियां कर रखी हैं. भारत के पास आपात स्थिति के लिए देश के भीतर भूमिगत गुफाओं में कच्चे तेल का इमरजेंसी स्टॉक जमा रहता है, जो कुछ हफ्तों की जरूरत पूरी कर सकता है. इसके अलावा भारत अब किसी एक देश या एक रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय रूस, पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका जैसे अन्य विकल्पों से भी कच्चा तेल खरीद रहा है.

यमन के लाल सागर तट पर बढ़ता तनाव केवल मध्य पूर्व की समस्या नहीं है. बाब अल-मंडेब का बंद होना या असुरक्षित होना पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल है. अगर जल्द ही इस तनाव को शांत नहीं किया गया, तो इसका खामियाजा आम उपभोक्ता को महंगी वस्तुओं और पेट्रोल-डीजल के रूप में भुगतना पड़ सकता है.

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