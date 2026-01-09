'हम झुकेंगे नहीं...', खामेनेई की खुली चेतावनी के पीछे क्या है वजह, किन हथियारों के बल पर ट्रंप को दे रहे चुनौती?

मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकतवर देशों में गिनती होती है. वह वैश्विक स्तर पर टॉप 20 में आता है. जून 2025 में अमेरिका ने ईरान से युद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसे पीछे हटना पड़ा था.

ईरान में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने जुमे की नमाज़ के बाद देश को संबोधित किया. उन्होंने अमेरिका और इजरायल को सख्त चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश की गई, तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. ईरान कभी झुकेगा नहीं. खामेनेई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न की किसी देश में अशांति फैलाने पर.

खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका-इजरायल दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी यह साजिश कभी कामयाब नहीं होगी. देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे एजेंटों को उनकी सेना चुन-चुनकर अंजाम तक पहुंचाएगी. कुछ लोग दूसरे देश के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका यह मकसद कामयाब नहीं होने देंगे.

खामेनेई की यह चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हालात बिगड़े तो अमेरिका ईरान में घुसने से गुरेज नहीं करेगा. ट्रंप ने दावा किया था कि खामेनेई देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं. वहां हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं.

ईरान में अब तक कितने लोगों की मौत

बता दें, ईरान में 28 दिसंबर 2025 से बढ़ती महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है. देश की राजधानी तेहरान, मशहद, इस्फहान, तबरीज, बाबोल, हामेदान, केशम, मलार्ड, शिराज, लॉर्डेगन, अजना, मार्वदश्त और जाहेदान में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार, अब तक 2,270 से आंदोलनकारियों को हिरालत में लिया जा चुका है.

अमेरिका-ईरान में क्या फिर होगा टकराव?

वेनेजुएला पर किए गए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा है कि उनका अगला टारगेट ईरान है. वह ईरान को लगातार धमकी भी दे रहे हैं. जून 2025 में भी ईरान-अमेरिका के बीच टकराव हुआ था. अमेरिकी सेना ने 22 जून 2025 को ईरान के तीन परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स गिराए थे. इसके जवाब में ईरान ने 23 जून 2025 को कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था, जिसमें अमेरिकी सेना के संचार केंद्र को नुकसान पहुंचा था. हालांकि, 12 दिन तक चला यह तनाव थम गया था.

सैन्य शक्ति के मामले में ईरान कितना ताकतवर?

मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकतवर देशों में गिनती होती है. वह वैश्विक स्तर पर टॉप 20 में आता है. 2025 के ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स के अनुसार, ईरान सैन्य शक्ति के मामले में 16वें स्थान पर है. लेकिन जून 2025 में अमेरिका से टकराने के बाद उसकी मिलिट्री पावर बढ़ी है.

ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक और 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं. कुल 9.60 लाख सैनिक हैं. उसकी वायुसेना के पास 551 से ज्यादा विमान और 188 फाइटर जेट्स हैं. ईरान की नौसेना में 107 युद्धपोत, 25 पनडुब्बियां हैं.

इसके अलावा ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हैं. जिनमें सेजिल (2,000 किमी रेंज) और फतह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी प्रणालियां हैं, जो इजरायल सहित पूरे मिडिल ईस्ट को चुटकियों में नेस्तनाबूद कर सकती हैं. हजारों टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, छोटी तेज नावें, पनडुब्बियां और माइंस समेत अन्य हथियार हैं. वहीं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिया है.

