VIDEO: डंडा लेकर चलती कार पर चढ़ गई युवती, एक-एक कर तोड़े शीशे, जांच में सामने आया ड्रग्स कनेक्शन

लोगों को पहले युवती को जबरन ले जाने का शक हुआ, लेकिन अब मामले में कथित ड्रग्स कारोबार से जुड़े पैसों के विवाद का एंगल भी सामने आया है.

असम के कामरूप जिले में एक युवती की ऐसी हरकत सामने आई, जिसने सड़क पर लोगों का ध्यान खींच लिया. युवती अचानक एक कार के ऊपर चढ़ गई और उसके शीशे तोड़ने लगी. ये सब देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. हालात ऐसे बने कि पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शुरुआत में लोगों को लगा कि युवती को जबरन कार में बैठाकर ले जाया जा रहा है, लेकिन अब इस घटना के पीछे कथित ड्रग्स कारोबार से जुड़े पैसों के विवाद की बात सामने आई है. ये पूरा मामला कामरूप जिले के बामुनिगांव इलाके का बताया जा रहा है. पुलिस युवती समेत छह लोगों से जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है. फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि विवाद किस बात पर शुरू हुआ और युवती ने कार के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ क्यों की.

कार के डिवाइडर से टकराने के बाद बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, घटना के समय एक कार गोलपाड़ा की तरफ जा रही थी. इसी दौरान गाड़ी सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर AS 01 DX 5856 बताया गया है. इसके बाद गाड़ी में मौजूद लोगों और युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की जानकारी सामने आई.

विवाद बढ़ने पर युवती कार के ऊपर चढ़ गई और उसके शीशे तोड़ने लगी. अचानक हुई इस घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग वहां रुक गए. कुछ लोगों को शक हुआ कि युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ कार में ले जाया जा रहा है. इसी आशंका के चलते कार में मौजूद लोगों को रोका गया और पुलिस को सूचना दी गई.

🚨 ASSAM: WOMAN CLIMBS ATOP CAR IN BOKO AMID KIDNAPPING ALLEGATIONS; 👉🏻 A dramatic scene unfolded at Bamunigaon in Boko as a woman climbed onto a car and attacked a vehicle while travelling from Guwahati towards Goalpara. 👉🏻 Locals intervened after hearing her screams and reportedly assaulted three people at the scene. 👉🏻 A Manipuri woman and two men were allegedly abducted. 👉🏻 Boko Police have detained six people, including the woman, and arrested three accused in connection with the alleged abduction. — The Truth India (@thetruthin) October 26, 2026

अपहरण की आशंका से शुरू हुई जांच

घटना के शुरुआती हालात को देखकर लोगों ने इसे संभावित अपहरण से जोड़कर देखा. हालांकि, जांच आगे बढ़ने के साथ कथित ड्रग्स कारोबार से जुड़े पैसों के लेन-देन का पहलू भी सामने आया है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि युवती और कार में सवार लोगों के बीच आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था. क्या मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी, इसकी पड़ताल की जा रही है.

छह लोगों से हो रही पूछताछ

इस घटना के सिलसिले में तीन पुरुषों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है. इनमें फरीदुल इस्लाम, जो गोलपाड़ा जिले के लखीपुर का निवासी बताया गया है, अमिदुल, जो दरांग जिले के बरुआझार का रहने वाला है, और अब्बास अली, जो दरांग जिले के उलुबारी का निवासी बताया गया है, शामिल हैं.

युवती की पहचान सारा के रूप में बताई गई है. इसके अलावा थांगखा हाओ और चटमिन खांग के नाम भी इस मामले से जुड़े बताए गए हैं. लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सारा और इन दोनों लोगों को पहले एक अन्य ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में शामिल बताए जा रहे सभी छह लोगों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

बोको पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मुन्ना पचानी ने कहा कि मामले की जांच जारी है. पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि विवाद की असली वजह सामने आ सके. साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि घटना का कथित ड्रग्स कारोबार से कोई संबंध है या नहीं. उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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