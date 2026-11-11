'1 KM तक बिना पटरी चली, 3 बार सीट के ऊपर गिरे', असम में डिरेल हुई ट्रेन में सवार लोगों ने बताया डरावना मंजर

असम के कामरूप जिले में बुधवार (11 नवंबर) की सुबह कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं.

'हम लोग एक किमी तक बिना पटरी के चले हैं. तीन बार सीट से ऊपर गिरे, तीन बार नीचे गिरे, फिर ऊपर गिरे, गेट खोल नहीं पा रहे हैं. कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा.' असम के डिगारू रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हुई कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस में सवार लोगों ने डरावने एक्सपीरिएंस शेयर किए.

ट्रेन के पेंट्रीकार में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वो सुबह करीब 5 बजे के आसपास सो रहे थे और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गुजरने तक तो सबकुछ ठीक था.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उसने कहा, 'गुवाहाटी तक हम लोग सब ठीक-ठाक थे. वहां से जब चली तो अच्छी स्पीड में था. जब डिगारू स्टेशन आया तो हल्का स्लो हुआ. जब डिगारू स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ तो गाड़ी में कुछ आवाज आया. क्या आवाज आया ये तो हम लोग को पता नहीं. जब 10 कदम आगे चला न, हमको लगा इंजन पटरी से उतर गया.'

#WATCH | Kolkata-Sairang Express derailment | Assam: Pantry car Manager says, "We were asleep around 5 am today. Everything was fine till Guwahati; the train halted there. It resumed the journey from there. The speed was good. When the train arrived at Digaru Station, it slowed down a little. When it crossed the platform at the station, a sound was heard. We don't know what that sound was. Barely a few metres ahead, I felt the engine derail. We moved for another km in that derailed state. I fell down my seat thrice. We could not open the gate. We were all anxious. After 10 minutes, the train stopped. We thanked Chhatthi, whose blessings kept us all safe; otherwise, we would have been dead...Power car and engine are completely out of order now..." — ANI (@ANI) November 11, 2026

छठी मैया की कृपा से बच गए: यात्री

उन्होंने आगे कहा, 'हमको कहीं इधर चोट लगा, कहीं उधर चोट लगा. हम लोग अंदर अकबका रहे हैं. 10 मिनट बाद यहां गाड़ी रुकी. तब भगवान-भगवान किए. चलो भाई छठी मैया की कृपा से जान बच गया, नहीं तो आज हम लोग का यहां से लाश ही निकलता.'

कभी इधर टकराए, कभी उधर टकराए: पेंट्रीकार कर्मचारी

ट्रेन की पेंट्रीकार में काम करने वाले पिंटू सरकार ने बताया कि हम लोग सुबह बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान कुछ लोग चाय बेचने के लिए निकल गया. उन्होंने कहा, 'हम लोग भी चाय बेचने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी ट्रेन पटरी पर हिलने लगी. हम डिब्बे के अंदर कभी इधर टकराए, कभी उधर टकराए और फिर अचानक घर-घर-घर की आवाज आई और इंजन पटरी से उतर गया और उधर नाले में गिर गया. उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम है.'

असम में रहने वाले व्यक्ति ने क्या बताया?

असम के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला था, तभी मुझे इस हादसे के बारे में पता चला. मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, जो डिगारू रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर है. मैंने देखा कि छह ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए.

#WATCH | Assam: A local resident said, "I was out for my morning walk when I heard about the accident. I rushed to the spot, which is around 500 metres from Digaru Railway Station. When I reached the site, I saw that six coaches had derailed. There have been no reports of casualties. We have heard that the train suffered brake failure. There were several houses nearby, but fortunately, no one was harmed...There must be accountability, and those responsible should be punished. This is our demand." — ANI (@ANI) November 11, 2026

10-12 किमी पहले ब्रेक फेल हुआ: स्थानीय

उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'हम लोगों ने सुना है कि इसका 10-12 किमी पहले ही ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका था. यहां एक ट्रैक का कोई इस्तेमाल नहीं था, वहां लाकर ट्रेन को घुसा दिया. वहां एक पत्थर रखा हुआ था, वहां इंजन फंस गया, जिसकी वजह से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई. ये एक तरह से चमत्कार है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी की जान नहीं गई. इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी के दिनों में भी इंजन का ब्रेक फेल हुआ है. ये बड़ी बात है. इसकी जांच होनी चाहिए.'

ट्रेन में सवार एक और यात्री ने बताया कि जब ट्रेन डिरेल हुई तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डिब्बों के बीच जगह बहुत कम थी, इसलिए हमें बहुत परेशानी हुई. हमें लेने के लिए सैरांग से एक ट्रेन आ रही है.'

#WATCH | Kolkata-Sairang Express derailment | Digaru, Assam: A passenger says, "After the accident, we tried to evacuate. But the space between compartments was cramped; we had trouble. But a train from Sairang is coming to take us." https://t.co/pw9AwzS8IO — ANI (@ANI) November 11, 2026

लोको पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया ट्रेन की स्पीड: CPRO

नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के सीपीआरओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए. यह घटना तब हुई, जब एक दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए इस ट्रेन को स्टेशन पर रोकना था और लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सका.

हादसे की वजह से दो ट्रेनें लेट

इस ट्रेन के डिरेल होने की वजह से दो ट्रेनों को डिगारू स्टेशन से पहले ही रोका गया है. गुवाहाटी-जोरहाट जनशताब्दी एक्सप्रेस (12067) को पनबारी स्टेशन पर रोका गया है और कोयंबटूर-सिलचर एक्सप्रेस (15627) को पनिखैती में रोका गया.

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