असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैवलर और ट्रक की टक्कर में 23 लोगों की मौत

असम के काजीरंगा में रोंगाजान के पास ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 23 लोगों की मौत हो गई.

असम के काजीरंगा के रोंगाजान इलाके में यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी और एक कंटेनर ट्रक की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैवलर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए . इस हादसे में 23 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग बहुत बुरी तरह चोटिल हुए हैं.

News Alert! At least seven people die in bus-truck collision in Assam's Kaziranga: Police. https://t.co/ATjyrLTIGb — Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना तब घटी जब ट्रैवलर गाड़ी जोरहाट से नागांव की तरफ जा रही थी. उसी समय सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के गांव वाले तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को भी खबर दी गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

हादसे के समय गाड़ी में कितने लोग सवार थे?

ट्रैवलर गाड़ी में 35 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे. इनमें कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थीं. हादसे के बाद गाड़ी के अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. सात लोग तो गाड़ी के मलबे के बीच ही अटक गए थे, जिन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों की तरफ से अभी तक जान गंवाने वाले लोगों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच और वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद ही मृतकों के नाम और पते की सही जानकारी शेयर की जाएगी.

I am deeply distressed by the tragic accident in Kaziranga earlier today. The scale of this loss has shaken all of us, and my heart goes out to every family that has lost a loved one. No words can ease their pain, but I want them to know that they are not alone. All of Assam stands with them in this hour of grief. Our foremost priority now is to make sure the injured receive the best possible medical care without delay. Hon'ble Minister Shri @ATULBORA2 is at the site and personally overseeing the relief arrangements. I pray for the swift recovery of the injured and for strength for the bereaved families. — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 13, 2026

घायलों को अस्पताल भेजा गया

टक्कर होते ही जोरदार आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने बिना कोई देर किए पुलिस के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया.



फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास में मौजूद कोहोरा मॉडल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में लग गई है. हालांकि कुछ घायलों की हालत कितनी गंभीर है, इस बारे में तुरंत कोई साफ जानकारी सामने नहीं आ सकी है. वरिष्ठ अधिकारी खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और बचाव काम को तेजी से पूरा कराया जा रहा है.

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