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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैवलर और ट्रक की टक्कर में 23 लोगों की मौत

असम के काजीरंगा में रोंगाजान के पास ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 23 लोगों की मौत हो गई.

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Aman Upadhyay

Updated : Nov 13, 2026, 05:26 PM IST

असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैवलर और ट्रक की टक्कर में 23 लोगों की मौत

असम के काजीरंगा में ट्रैवलर गाड़ी और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, (Photo X Social Media)

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असम के काजीरंगा के रोंगाजान इलाके में यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी और एक कंटेनर ट्रक की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैवलर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए . इस हादसे में 23 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग बहुत बुरी तरह चोटिल हुए हैं.

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना तब घटी जब ट्रैवलर गाड़ी जोरहाट से नागांव की तरफ जा रही थी. उसी समय सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के गांव वाले तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को भी खबर दी गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

हादसे के समय गाड़ी में कितने लोग सवार थे?

ट्रैवलर गाड़ी में 35 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे. इनमें कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थीं. हादसे के बाद गाड़ी के अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. सात लोग तो गाड़ी के मलबे के बीच ही अटक गए थे, जिन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. 

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों की तरफ से अभी तक जान गंवाने वाले लोगों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच और वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद ही मृतकों के नाम और पते की सही जानकारी शेयर की जाएगी. 

घायलों को अस्पताल भेजा गया

टक्कर होते ही जोरदार आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने बिना कोई देर किए पुलिस के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया. 

फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास में मौजूद कोहोरा मॉडल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में लग गई है. हालांकि कुछ घायलों की हालत कितनी गंभीर है, इस बारे में तुरंत कोई साफ जानकारी सामने नहीं आ सकी है. वरिष्ठ अधिकारी खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और बचाव काम को तेजी से पूरा कराया जा रहा है.

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