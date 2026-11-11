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Train Accident: असम में बड़ा रेल हादसा, गुवाहाटी से 30 KM दूर डिरेल हुई कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस, इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतरे

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Train Accident: असम में बड़ा रेल हादसा, गुवाहाटी से 30 KM दूर डिरेल हुई कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस, इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतरे

असम के गुवाहाटी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है. यहां दिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सारंग एक्सप्रेस ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. 

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Rishi Kant

Updated : Nov 11, 2026, 09:29 AM IST

Train Accident: असम में बड़ा रेल हादसा, गुवाहाटी से 30 KM दूर डिरेल हुई कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस, इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतरे

असम के कामरूप जिले में ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतरे (फोटो-X)

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असम के कामरूप जिले में बुधवार (11 नवंबर) की सुबह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है. दिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए.

नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है. उन्होंने कहा, 'आज सुबह करीब 6:54 बजे दिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतर गए. इस एक्सीडेंट में कोई कैजुअल्टीनहीं हुई. हमारे सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.'

इंजन भी पटरी से उतरा, कई यात्री घायल 

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि इस हादसे में कुछ यात्री घायल भी हुए हैं. हालांकि घायलों का सटीक नंबर अब तक सामने नहीं आया है. एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया ट्रेन के कम से कम छह इंजन डिरेल हुए, जिनमें लोकोमोटिव इंजन भी शामिल है. ट्रेन एक्सीडेंट की खबर मिलते ही नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के सीनियर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.   

गुवाहाटी से 30 किमी दूर हुआ हादसा

ये ट्रेन गुवाहाटी से सुबह 5 बजकर 43 मिनट पर खुली थी और इसका अगला स्टोपेज असम का होजाई स्टेशन था. यह हादसा गुवाहाटी से करीब 30 किमी दूर दिगारू रेले स्टेशन पर हुआ, जोकि कामरूप जिले में आता है.  

कैसे डिरेल हुई ट्रेन, वजह नहीं आई सामने

अधिकारियों ने बताया कि रेलवे और स्थानीय प्रशासन हालात का जायजा ले रहे हैं और प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए इंतजाम कर रहे हैं. इस हादसे के बाद रेलवे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ेगा. रेलवे कर्मचारी प्रभावित हिस्से पर परिचालन बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं. हालांकि ट्रेन डिरेल कैसे हुई, इसका कोई कारण फिलहाल सामने नहीं आया है. इस मामले में रेलवे की जांच के बाद ही कुछ क्लीयर होगा. 

कोलकाता से कल सुबह 10.45 बजे रवाना हुई थी ट्रेन

कोलकाता-सैरांग एख्सप्रेस (13125) 10 नवंबर की सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर कोलकाता रेलवे स्टेशन से मिजोरम के सैरांग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई थी. ये ट्रेन मुर्शिदाबाद, न्यू फरक्का, मालदा टाउन, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी और कामाख्या, गुवाहाटी होते हुए सैरांग जाती है. 

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