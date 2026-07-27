हर साल क्यों डूबता है असम? क्या है बाढ़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह

Assam Floods Reasons: असम में मानसून आते ही एक बार फिर जलप्रलय जैसे हालात बन गए हैं. राज्य में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है और 5.24 लाख से ज्यादा लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं.

असम में बाढ़ की वजह से अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है

5 जिलों के 5.24 लाख से अधिक लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं

ऊपरी इलाकों में अंधाधुंध वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ा है

वहीं 1950 के दशक के बने 300 से अधिक तटबंध अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं

हर साल मानसून आते ही टीवी और इंटरनेट पर असम की एक जैसी तस्वीरें तैरने लगती हैं. पानी में डूबे हुए गांव, कटी हुई सड़कें, और उफान मारती ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो किनारे के मकानों को निगलता चला जाता है. जब पानी उतरता है, तो पीछे छूट जाती है बर्बादी और बेघर हुए लोग, जिन्हें अपनी जिंदगी फिर से शून्य से शुरू करनी पड़ती है. इस साल भी स्थिति अलग नहीं है.

असम में बाढ़ से 68 मौतें

असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, रविवार (26 जुलाई 2026) तक राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 68 तक पहुंच चुका है. चराएदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट और नगांव जैसे 5 जिलों के 5.24 लाख से ज्यादा लोग अब भी इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं.

750 से ज्यादा गांव जलमग्न

हालांकि, कुछ इलाकों में पानी धीरे-धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन 750 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं और 48 हजार हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. हर साल होने वाली इस तबाही के बाद अब फिर वही सवाल उठने लगा है कि आखिर असम हर साल पानी में क्यों डूब जाता है? दशकों की राजनीति, वादों और करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी इस समस्या का पक्का समाधान क्यों नहीं निकल सका?

असम में हर साल क्यों आती है बाढ़?

असम की भौगोलिक बनावट ही इसके बाढ़ में डूबने की सबसे बड़ी वजह है. गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर और बाढ़-मैदान रिसर्चर ध्रुवज्योति सहारिया ने एचटी को बताया कि असम का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी इलाकों में बसा है. ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल नदियों में से एक है, जो अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर बहती है. ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है.

रास्ते में 50 से भी ज्यादा छोटी-बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं. मानसून के मौसम में जब हिमालय की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश होती है, बर्फ पिघलती है और सभी नदियां एक साथ उफान पर होती हैं, तो ब्रह्मपुत्र के पास इतना पानी संभालने की जगह ही नहीं बचती. राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, असम का लगभग 40 फीसदी हिस्सा बाढ़ की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, जो कि राष्ट्रीय औसत से चार गुना ज्यादा है.

नदी के तल में जमा गाद

सहारिया का कहना है कि सिर्फ बारिश ही बाढ़ की इकलौती वजह नहीं है. असली मुसीबत नदी का तल छछला होना है. ब्रह्मपुत्र जब पहाड़ों से नीचे उतरती है, तो असम के समतल इलाकों में आकर उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है. रफ्तार कम होते ही नदी पहाड़ों से बहाकर लाई गई रेत और मिट्टी को अपने तल में जमा करने लगती है.

पेड़ों की अंधाधुंध कटाई

पहाड़ी इलाकों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है. लखीमपुर, धेमाजी और बिश्वनाथ जैसे जिलों में बहने वाली नदियों के ऊपरी इलाकों में पेड़ घटने से मिट्टी ढीली हो गई है. हल्की सी बारिश होते ही बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है और मिट्टी बहकर सीधे नदी में आ जाती है. इससे नदी भर जाती है और पानी किनारों को तोड़कर बाहर गांवों में फैल जाता है.

पुराने पड़े तटबंध- समाधान या नई आफत?

1950 के दशक से ही सरकारें बाढ़ रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे तटबंध बनाती आ रही हैं. राज्य में ऐसे 400 से ज्यादा तटबंध बनाए गए थे, जिनमें से लगभग 300 अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं. ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है.

तटबंध बनाने से नदी का पानी सीमित जगह में सिमट जाता है और तलछट जमा होने से नदी का तल ऊंचा उठ जाता है. ऐसे में जब पानी का दबाव बढ़ता है, तो पुराने तटबंध टूट जाते हैं और अचानक भयंकर बाढ़ आ जाती है. जानकारों का मानना है कि केवल सीमेंट-कंक्रीट की दीवारें खड़े करने से इस अनियंत्रित नदी को नहीं रोका जा सकता.

क्लाइमेट चेंज का असर

जलवायु परिवर्तन के कारण अब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है. बारिश का पैटर्न बदलने से बाढ़ की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1950 के दशक में जहां हर साल औसतन 8-9 लाख लोग प्रभावित होते थे, वहीं 2000 के बाद यह आंकड़ा सालाना 45 लाख के पार पहुंच चुका है. 2013 से 2022 के बीच बाढ़ की वजह से 800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

क्या है इसका स्थायी समाधान?

प्रोफेसर सहारिया का मानना है कि असम को बाढ़ रोकने के लिए केवल निचले इलाकों में काम करने के बजाय नदी के पूरे बेसिन पर ध्यान देना होगा. इसमें पेड़ों की कटाई पर सख्त रोक, ऊपरी इलाकों में मृदा संरक्षण और बड़े बांधों के बजाय छोटे व सुरक्षित डैम बनाना शामिल है. इसके अलावा, सबसे जरूरी है बाढ़ के साथ जीना सीखना.

असम की स्थानीय जनजातियां, जैसे मिसिंग समुदाय, पारंपरिक रूप से ऐसे घर बनाती रही हैं जो जमीन से ऊंचे होते हैं और बाढ़ के पानी में भी सुरक्षित रहते हैं. आधुनिकता की दौड़ में इन पारंपरिक तरीकों को छोड़ना भी नुकसानदेह साबित हुआ है. जब तक प्रकृति के नियमों को समझकर बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असम को हर साल इस जलप्रलय का सामना करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- आज का मौसम, 27 जुलाई: यूपी-बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?