गोल्ड मेडल-प्राइज मनी वापस, नौकरी भी नहीं मिली, 4 साल से लगा था बैन, एशियन पैरा गेम्स प्लेयर नीरज यादव ने किया सुसाइड

नीरज यादव को 7 साल की उम्र में पोलियो हो गया था. उन्होंने पहले व्हीलचेयर टेनिस खेलना शुरू किया. उसके बाद पैरा एथलेटिक्स में हाथ आजमाया.

नीरज यादव को 7 साल की उम्र में हुआ था पोलियो

नीरज की व्हीलचेयर टेनिस से शुरुआत, फिर पैरा एथलेटिक्स में बनाई पहचान

2018 में जकार्ता पैरा ओलंपिक में जीता था पहला गोल्ड मेडल

एशियन पैरा गेम्स में तीन बार गोल्ड मेडल जीतने वाले 42 साल के नीरज यादव की मंगलवार (27 अक्टूबर) की रात मौत हो गई. कहा जा रहा है कि उन्होंने घर पर जहर खाकर सुसाइड कर लिया. डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद नीरज यादव पर चार साल का बैन लगा था.



पीटीआई के मुताबिक, बुधवार (28 अक्टूबर) को नीरज यादव की डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया. हालांकि सुसाइड की वजह पता नहीं चल पाई है.

नीरज राज पैरा एथलेटिक्स की एफ-55 कैटेगरी में हिस्सा लेते थे. F55 कैटेगरी में शॉट पुट, चक्का फेंक और भाला फेंक समेत बैठकर की जाने वाली खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं.

डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद लगा था 4 साल का बैन

डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद उन्हें जापान में आइची-नागोया एशियन पैरा गेम्स के लिए नहीं चुना गया था, जिसकी वजह से वो टेंशन में थे. इंडियन पैरा-एथलेटिक्स टीम के चीफ कोच एस सत्यनारायण ने बताया कहा कि 2023 के हांगझोउ एशियन पैरा गेम्स के बाद डोपिंग मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही वह तनाव में थे.

पीटीआई से बात करते हुए सत्यनारायण ने कहा, 'नीरज ने आत्महत्या कर ली है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मेरे उनके साथ अच्छे संबंध थे. डोपिंग मामले में उनका नाम आने के बाद से मैं लगातार उनके कॉन्टैक्ट में था.'

2023 में दो गेम्स में जीते थे गोल्ड मेडल

डोपिंग में फेल होने के बाद नीरज यादव को 2023 हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में जीते गए दो गोल्ड मेडल (भाला फेंक और चक्का फेंक) के साथ-साथ सरकार से मिलने वाली कैश प्राइज मनी और सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा.

सत्यनारायण ने बताया, 'डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद उन्हें चार साल के लिए सस्पेंड किया गया था. कुछ महीने पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो आइची-नागोया एशियन पैरा गेम्स के चयन ट्रायल्स में भाग ले सकते हैं. मैंने उनसे कहा कि ये तो संभव नहीं है क्योंकि सस्पेंशन अभी पूरा नहीं हुआ है.'

यूपी में नीरज को मिलने वाली थी सरकारी नौकरी: सत्यनारायण

कोच के मुताबिक, डोपिंग वाले मामले की वजह से नीरज यादव को बड़ा झटका लगा क्योंकि इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई. उन्होंने कहा, 'जब नीरज ने हांगझोउ एशियन पैरा गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीते तो उन्हें यूपी में सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सकता था. उन्हें तीन करोड़ रुपये से ज्यादा प्राइस मनी मिलने वाली थी. उनके सभी साथियों को नौकरी मिल चुकी है.'

नीरज यादव की सुसाइड की मैन वजह क्या है, इस पर सत्यनारायण ने कहा कि सटीक वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो कई कारणों से परेशान थे. दो गोल्ड मेडल खोने की वजह से सदमे में थे. कैश प्राइज मनी और नौकरी न मिल पाना ये भी दो कारण थे.

नीरज यादव की बॉडी का कलर बदला: कोच

कोच ने कहा, 'उन्होंने निश्चित रूप से जहर खाया है, लेकिन उन्होंने कौन सा पदार्थ लिया है, यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह पक्का है कि उन्होंने जहर खाया. उनकी बॉडी का कलर भी कुछ बदल गया है.'

गोल्ड मेडलिस्ट ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि पैरा-एथलीटों के लिए रोजगार के इतने सारे ऑप्शन हैं. वह कोच बन सकते थे. 40 साल पहले की तुलना में अब पैरा खिलाड़ियों के लिए हालात काफी बदल गए हैं. उन्हें 2018 में जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए अच्छी खासी प्राइज मनी भी मिली थी.'

नीरज यादव से छीने गए थे दो गोल्ड मेडल

नीरज यादव को एशियन पैरा गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीते थे. उन्होंने 2018 में जकार्ता में भाला फेंक में और 2023 में हांगझोउ में भाला फेंक और चक्का फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किए थे. डोपिंग में फेल होने के बाद 2023 में उनके दोनों मेडल छीन लिए गए थे. नीरज को 7 साल की उम्र में पोलियो हो गया था. उन्होंने पहले व्हीलचेयर टेनिस खेलना शुरू किया और फिर पैरा एथलेटिक्स में हाथ आजमाए और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई.

ये भी पढ़ें- VIDEO: लास्ट ओवर में प्रिंस यादव से हुई गलती, कप्तान ने ग्राउंड पर ही लगा दी फटकार! अक्षर पटेल भी दिखे नाराज